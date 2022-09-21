Алла Мазур, Екатерина Осадчая Kalush, ALYONA ALYONA — в спецпроекте "Всеукраинская капсула времени" от 1+1 media

По случаю 31-й годовщины Независимости Украины группа 1+1 media начала масштабную инициативу, главная цель которой — предложить украинцам ответить на вопрос: "Какой наша страна будет через 5 лет?", "О чем мы будем мечтать?", "Что изменится за эти 5 лет? и т.д. и создать на основе ответов фильм, который покажут через 5 лет.

В течение месяца свои послания Украине уже послали сотни взрослых и детей из разных уголков нашей страны. Присоединились к проекту и украинские звезды, среди которых: Алла Мазур, Екатерина Осадчая, Kalush, ALYONA ALYONA, Маричка Падалко, Юрий Горбунов, Руслан Сеничкин, Соломия Витвицкая, Тимур Мирошниченко, Людмила Барбир, Ольга Сумская, Тина Кароль, Евгений Кошевой, Юрий Ткач, Александр Пикалов, Никита Добрынин, Анна Саливанчук, Валентина Хамайко, Максим Сухенко, Екатерина Нестеренко, Дмитрий Комаров, группа the Hardkiss и другие.

Сам сбор видеоматериалов завершится 22 сентября 2022-го, а все собранные послания группа 1+1 media организованно передаст Национальному центру "Украинский Дом", чтобы сохранить материалы с реальными фактами нашей истории. Презентация фильма состоится в 2027 году.

Инициаторы отмечают, что, для того чтобы принять участие в спецпроекте, необходимо записать видеообращение себе через 5 лет, оптимальным хронометражем до 3 минут и загрузить файлы через специальную google-форму, которая доступна здесь.

Технические параметры по файлам: видео должно быть весом НЕ более 20 МБ, загрузить видео нужно файлом в конце анкеты, НЕ НА ФАЙЛООБМЕННИК, в горизонтальном формате. Ракурс для съемки – портретный и (или) поясной план с акцентом на человеке.

Напомним, проект реализуется 1+1 media при содействии Национального центра "Украинский Дом" и при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины.

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