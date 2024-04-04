Астафьева, Ефросинина, Дорофеева и другие: звезды на премьере фильма Антона Птушкина "Мы, наши любимцы и война"

В Киеве, в кинотеатре "Жовтень" состоялся допремьерный показ фильма Антона Птушкина "Мы, наши любимцы и война".

Антон Птушкин/Фото KULAKOWSKIY, Андрей Пилипец

Это документальная лента, созданная в рамках украинско-канадской копродукции, над которой работали полтора года.

"Когда мы снимали этот фильм, у меня было очень много претензий к себе, потому что, когда все снимали людей, я снимал животных, но мне кажется, что этот фильм, который вы увидите, даже больше о людях, чем о животных", – отметил Антон Птушкин.

Премьера фильма "Мы, наши любимцы и война"/Фото KULAKOWSKIY, Андрей Пилипец

Мероприятие посетили герои фильма, производственная команда, звезды и блогеры. Среди них посол Японии в Украине Кунинори Мацуда, Джамала, Даша Астафьева, Надя Дорофеева, Маша Ефросинина, Елена Кравец, адвокат Маси Найем, Гарик Корогодский, Миша Кацурин, Ирина Горова, Рамина, фотографы Константин и Влада Либеровы, продюсер Зоя Сошенко и другие.

Антон Птушкин и Кунинори Мацуда/Фото KULAKOWSKIY, Андрей Пилипец

Даша Астафьева и Антон Птушкин/Фото KULAKOWSKIY, Андрей Пилипец

Антон Птушкин и Маша Ефросинина/Фото KULAKOWSKIY, Андрей Пилипец

Надя Дорофеева, Антон Птушкин и Миша Кацурин/Фото KULAKOWSKIY, Андрей Пилипец

Антон Птушкин и Джамала/Фото KULAKOWSKIY, Андрей Пилипец

Елена Кравец и Антон Птушкин/Фото KULAKOWSKIY, Андрей Пилипец

Антон Птушкин и Слава Демин/Фото KULAKOWSKIY, Андрей Пилипец

Антон Птушкин и героиня фильма/Фото KULAKOWSKIY, Андрей Пилипец

Гарик Корогодский и Антон Птушкин/Фото KULAKOWSKIY, Андрей Пилипец

Антон Птушкин и Рамина/Фото KULAKOWSKIY, Андрей Пилипец

Антон Птушкин и Анатолий Анатолич/Фото KULAKOWSKIY, Андрей Пилипец

Антон Птушкин и Алексей Суровцев/Фото KULAKOWSKIY, Андрей Пилипец

Одной из главных звезд ивента был пес Патрон, который снялся в этом фильме.

Антон Птушкин, Патрон и хозяин пса Михаил/Фото KULAKOWSKIY, Андрей Пилипец

Маси Найем и пес Патрон/Фото KULAKOWSKIY, Андрей Пилипец

Сабина Мусина, Патрон и хозяин пса Михаил/Фото KULAKOWSKIY, Андрей Пилипец

Премьера фильма "Мы, наши любимцы и война"/Фото KULAKOWSKIY, Андрей Пилипец

В соцсети знаменитости поделились впечатлениями от просмотра фильма:

Маша Ефросинина

"Антон настолько профессионально заставляет зрителя качаться между эмоциями смех-слезы, что я никогда в жизни не слышала столько шмыганий носами в зале, наполненном чисто известными людьми. Но с чем я бесспорно соглашаюсь, это с тем, что картина, посвященная животным, на самом деле рассказывает о людях. Хотите в очередной раз влюбиться в украинцев, скорее идите смотреть эту картину", — написала Маша Ефросинина.

Даша Астафьева

"Я хочу, чтобы все, кто имеет животных, или все, кто пытается или решает брать себе домашних питомцев, или не брать, посмотрели этот фильм, перед тем, как принять решение. Я считаю, что это одно из самых сложных и важнейших решений в жизни. Антон, тебе и команде большое спасибо".

Даша Астафьева/Фото KULAKOWSKIY, Андрей Пилипец

Надя Дорофеева

"Плачу, потому что Антон снял очень важную работу, потому что она сильная и очень добрая. Потому что горжусь нашими людьми… Все идите на фильм Антона Птушкина. Фильм невероятный".

Джамала

"Мы, наши любимцы и война". А можно я не буду сейчас писать рецензии и лонгриды? А просто скажу, что @ptuxerman – молодец!! И я рекомендую сходить вам на этот документальный фильм о животных. Хотя, на самом деле, он не о животных, немного спойлер вам… но это так и есть".

Премьера фильма "Мы, наши любимцы и война"/Фото KULAKOWSKIY, Андрей Пилипец

Героиня фильма/Фото KULAKOWSKIY, Андрей Пилипец

Премьера фильма "Мы, наши любимцы и война"/Фото KULAKOWSKIY, Андрей Пилипец

Гости премьеры с Антоном Птушкиным/Фото KULAKOWSKIY, Андрей Пилипец

Фильм "Мы, наши питомцы и война" с 4 апреля в украинских кинотеатрах.

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