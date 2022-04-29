Автор фильмов “Украина. Возвращение своей истории” на 1+1 запускает проект, в котором будут воспроизводиться в 3D разрушенные украинские дворцы

Команда продюсера, автора исторических циклов "Тайны великих украинцев" и "Украина. Возвращение своей истории" на телеканале "1+1" Акима Галимова запускает проект под названием "Украинские дворцы. Золотые сутки".

В документальном цикле из 8 серий с помощью историков, архитекторов по 3D-реконструкциям и специалистов VFX будут воспроизведены 8 полностью или частично разрушенных украинских дворцов. Премьера первого эпизода состоится 29 апреля в 19.00. Будет транслироваться проект на 1+1 video и официальном YouTube канале 1+1 каждую пятницу в 19:00.

Аким Галимов / www.credits

Главным героем каждого эпизода станет историческая фигура, владелец разрушенного, разграбленного или перестроенного в 20 веке дворца.

Каждая история владельца дворца — это пример того, как разные по происхождению люди внесли большой вклад в развитие украинских территорий и приложились к формированию имиджа Украины в Европе и мире, власти, так и сейчас претендуют на наше историческое и культурное наследие и уничтожают все ценное, что украинцы имеют. Мы отсняли этот проект до войны, и планировали запустить перед началом туристического сезона, чтобы открыть украинцам больше интересных достопримечательностей, которые можно посетить. Все изменилось, но теперь проект приобрел более глубокий смысл: он свидетельствует о том, что мы все восстановим и отстроим, как бы нас ни хотели уничтожить, мы победим!

В цикле "Украинские дворцы. Золотые сутки" зрители узнают истории 8 украинских дворцов и их владельцев: общественного и культурного деятеля Василия Тарновского и его дворца в Качановке Черниговской области, в котором размещалась комната-музей с крупнейшей в мире коллекцией украинских древностей, а также Леопольда Кенига — сахарозаводчика дворцом в Шаровке Харьковской области. В цикле расскажут о дворце предпринимателя Юзефа Потоцкого в Антонинах Хмельницкой области, где разводили породистых лошадей, устраивали экзотические охоты, построили собственный аэродром и даже обустроили зоопарк со львом. Зрители увидят историю имения в городе Сколе Львовской области, которое построили братья Герман, Бернхард и Альберт Гредли. Семья Грэдли была владельцем международной компании по обработке и продаже древесины, а в Европе прославилась как поставщики паркета для Букингемского дворца.

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Семья земледельцев Фальц-Фейнов выделила из своего земельного банка 30 тысяч гектаров для создания природного заповедника "Аскания Нова", а их дворец в Гавриловке Херсонской области был настолько роскошным, что его центральный холл украшал большой аквариум. Документальный цикл расскажет историю дворца в Курисовом Одесской области построенного в неомавританском стиле, замок-дворец в Жовкве гетмана и воеводы Станислава Жолкевского, построенного по тогдашним передовым технологиям, а также дворец в Изяславе Хмельницкой области, которым владела Барбара Сангушко.

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Аким Галимов / www.credits

Проект в 2021 году стал победителем конкурса социально весомого контента PITCH UA 3, организованного медиаконсалтинговой компанией Media Resourсes Management (MRM) при поддержке Проекта Transformation Communications Activity (TCA) и "Укрепления Общественного Доверия" (UCBI), финансируемого развития (USAID) и при содействии Министерства и информационной политики Украины.

Аким Галимов / www.credits

Аким Галимов / www.credits

Смотрите исторический документальный цикл ""Украинские дворцы. Золотые сутки" каждую пятницу в 19:00 на 1+1 video и официальном YouTube канале 1+1.

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