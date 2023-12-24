"Барби", "Оппенгеймер" и "Русалочка": 10 лучших фильмов 2023 года

Мы традиционно подводим итоги и рассказываем о лучших фильмах, которые впечатляли зрителей в этом году.

Несмотря на страйки, которые всколыхнули Голливуд, все же фильмы в этом году выходили и были даже те, которые наделали очень много шума. Поэтому уже традиционно мы постарались собрать картины с высоким рейтингом и положительными отзывами критиков.

"Барби"

Это довольно банальная история о кукле, которая попадает в реальный мир, но в этот раз актриса Марго Робби так искусно исполнила свою роль и вжилась в образ, что фильм вызвал огромное количество интереса.

По сюжету сказочном Барбиленде, где все идеалоьное и пластиковое, живет Стереотипная Барби, ее подруги-куклы и Кен. Как-то все меняется и Стереотипная Барби начинает переживать экзистенциальный кризис, поэтому отправляется в мир людей, чтобы решить эту проблему и сделать свою жизнь снова идеальной.

"Оппенгеймер"

Это художественный фильм, основанный на реальных событиях. В основе сюжета лежит история о создании атомной бомбы и ее создателе - Роберте Оппенгеймере - физике-теоретике. Фильм является экранизацией книги Кая Берда и Мартина Шервина "Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея".

"Вонка"

Мюзикл и комедия для семейного просмотра, которая рассказывает о начинающем фокуснике, изобретателе и шоколатье, который приезжает в Европу, чтобы открыть свой шоколадный магазин. В основе сюжета популярный детский роман, написанный Роальдом Далем в 1964 году.

"Миссия невыполнима. Смертельная расплата. Часть первая"

Это продолжение всеми любимой истории о Итане Ханте - секретном агенте, который выполняет сложные миссии. На этот раз герой сталкивается с почти неуязвимым врагом вышедшим из-под контроля - искусственным интеллектом под названием «Сущность», который хочет уничтожить все человечество.

"Голодные игры"

Это предыстория всеми знаменитой саги, однако в этой части рассказывается о Кориолане Сноу и его пути до того, как он стал тираническим президентом Панема. Молодого человека накануне десятых ежегодных Голодных игр назначают наставником Люси Грей Бэйрд, которая привлекает слишком много внимание и становясь фавориткой грядущего соревнования. Однако Сноу готов на все, чтобы вернуть своей семье былое величие.

"Астероид Сити"

Это комедийно-драматический фильм Уэса Андерсона, действие в котором происходит в 1955 году. Сюжет фильма немного запутан, но в нем рассказывается о группе людей, которые встретились в маленьком городке Астероид-Сити, расположенном рядом с метеоритным кратером.

"Аферисты"

Это криминальный триллер с запутанным сюжетом, рассказывающий о группе аферистов, которые пытаются разводить богатых нью-йоркских бизнесменов на большие суммы. Фильм нелинейный и отдельно рассказывает о разных персонажах, раскрывая их характеры.

"К тебе или ко мне"

Романтическая комедия, где в центре сюжета лучшие друзья, живущие в разных городах Америки - Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Как-то главная героиня Дебби решается пройти программу бухгалтерского учета, которая поможет ей получить более высокооплачиваемую работу. Ее друг Питер предлагает поехать к ней домой в Лос-Анджелес, чтобы позаботиться о ее сына, пока она не дома. Так они меняются на неделю местами.

"Убийцы цветочной луны"

Фильм рассказывает о расследовании ФБР в 1920-х годах вокруг индейского племени осейдж, проживающего в американском городе Оклахома. Племя невероятно богатое, поскольку на ихней земле нашли нефть. Однако в какой-то момент осейдж начинают находить мертвыми одного за другим при странных обстоятельствах.

"Русалочка"

Это новая и красочная экранизация всеми любимой сказки о милой и юной морской принцессе с прекрасным голосом.Русалочка Ариэль - дочь короля Тритона - после сильного шторма спасает молодого парня, который оказывается принцем Эриком. Ариэль влюбляется в молодого человека, но отец запрещает дочери когда-либо покидать морское дно и встречаться с людьми. Поэтому она обращается за помощью к злой ведьме Урсуле, чтобы получить зелье, способное превратиться в человека.

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