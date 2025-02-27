Большой, сильный и смешной: топ-5 ролей Дэйва Батисты

Бывший профессиональный культурист и рестлер, Дэйв Батиста, давно доказал, что он не просто "гора мышц", а действительно хороший актер, способный на разноплановые роли – от комедийных до драматических. Его харизма и внутренняя сила делают каждого персонажа незабываемым. Уже скоро мы увидим Дэйва в новом интересном проекте "В потерянных землях" по новелле автора "Игры престолов" Джорджа Р. Р. Мартина. До премьеры вспоминаем лучшие роли актера.

Джо Флад – "Игра киллера" (2024)

Один из самых свежих фильмов с Дэйвом – криминальный боевик с элементами комедии, где Батиста играет наемного убийцу по имени Джо Флад, который узнает, что у него неизлечимая болезнь и жить ему осталось совсем мало. Джо не хочет умирать беспомощным и заказывает у "коллег" собственное убийство. Но когда те уже приступают к делу, Флад узнает, что диагноз ошибочный, но он уже не может отменить заказ, поэтому теперь ему нужно спастись от целой банды профессиональных убийц, привыкших всегда доводить дело до конца…

Дюк Коди – "Достать ножи: Стеклянная луковица"

У Дэйва Батисты – настоящий комедийный талант. И один из лучших фильмов, где он проявил его в полной мере – сиквел суперпопулярного комедийного детектива "Достать ножи". В главной роли, как и в первом фильме, снялся Дэниел Крэйг. Он играет известного детектива Бенуа Бланка, который вместе с другими гостями из мира богатых и знаменитых попадает на частный остров техно-миллиардера Майлза Брона (Эдвард Нортон). А также среди гостей – и герой Батисты, известный блоггер и активисты движения за права мужчин Дюк Коди. Хозяин предлагает гостям поиграть в расследование его притворного убийства. Но вскоре игра перестает быть веселой: начинаются настоящие убийства, у гостей оказываются скрытые мотивы, а хозяин перестает быть таким радушным…

Глоссу Раббан – "Дюна" (2021), "Дюна: Часть вторая" (2024)

"Мышцы вместо мозга — танк, да и только. Если дать ему свободу действий... он сотрет в пыль все на своем пути. О, как же его будут ненавидеть на Арракисе!.." — так в первой книге цикла "Дюна" Фрэнк Герберт описывает мысли барона Владимира Харконнена относительно его старшего племянника, как его старшего племянника. Глоссу в исполнении Дэйва Батисты получился действительно страшным и впечатляющим. Ведь Дэйв – в прошлом профессиональный культурист и рестлер по прозвищу Левиафан – и по физическим характеристикам, и по актерским способностям идеально подошел на эту роль в эпической экранизации Дэнни Вильневом одного из известнейших научно-фантастических произведений ХХ века.

Дракс Разрушитель – "Сторожевые галактики" (2014), "Сторожевые галактики 2" (2017), "Мстители: Война бесконечности" (2018), "Мстители: Завершение" (2019), "Сторожевые галактики 3" (2023)

Большой, страшный и в то же время очень добрый и неловкий Дракс – это, пожалуй, самый известный персонаж Дэйва Батисты. А заодно и, пожалуй, наиболее похож на самого актера, который неоднократно признавался, что при всей своей популярности был и остается застенчивым интровертом. "Мы с Драксом действительно очень похожи и я очень его люблю. И невероятно благодарен за эту роль, – признавался актер 2023 года после завершения своего пути в фильмах вселенной Marvel. – Но одновременно я чувствую облегчение, что это закончилось. Ведь играть эту роль было трудно. Процесс нанесения грима меня, это довольно глуповатый образ, а я хочу делать более драматические вещи».

Бойз – "В Потеряных землях" (2025)

Новый проект с Дэйвом Батистой – эпическое темное постапокалипсис-фэнтези "В потерянных землях". Это фильм Пола В. С. Андерсона ("Обитель зла") по одноименной новелле Джорджа Р. Р. Мартина, автора цикла "Песнь льда и пламени", по которому был снят сериал "Игра престолов". События фильма разворачиваются в мире постапокалипсиса, где сосуществуют остатки знакомых нам технологий и магия. Потомки людей, выживших после давней неизвестной катастрофы, живут в Городе под Горой, вокруг которого раскинулись Потерянные земли – опасный пустырь, полный монстров. Мало кто может уйти в Потерянные земли и возвратиться оттуда живым. И герой Батисты, суровый стрелок Бойз – именно такой человек. Когда королева Города под Горой приходит к ведьме Грэй Элис (Милла Йовович), чтобы исполнила ее желание и помогла получить силу оборотня, ведьма в свою очередь обращается к Бойзу – как для проводника в Потерянные земли. И они отправляются вместе в опасное путешествие, чтобы исполнить желание Королевы. По словам Батисты, хоть "В потерянных землях" по жанру есть фэнтези, но по духу этот проект напоминает ему вестрен, а своего героя он считает похожим на Клинта Иствуда. А каким получился этот постапокалипсис-вестерн – увидим в кинотеатрах Украины уже 13 марта.

Читайте также: