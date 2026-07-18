Бонни и Клайд: настоящая история самой известной гангстерской пары Америки

Бонни и Клайд / © Associated Press

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В начале 1930-х годов Соединённые Штаты переживали самый тяжёлый экономический кризис в своей истории. Биржевой крах 1929 года положил начало Великой депрессии — периода, когда миллионы американцев лишились работы, жилья и сбережений. Закрывались банки, фермеры разорялись, заводы прекращали работу. Люди стояли в бесконечных очередях за бесплатной едой, продавали последнее имущество и путешествовали по стране в поисках заработка. Для многих семей преступление уже не казалось моральной катастрофой, оно становилось способом выживания.

В этой обстановке зародился феномен, который позже назовут «эпохой общественных врагов». Америку заполонили вооруженные банды, которые грабили банки, угоняли автомобили, нападали на магазины и безнаказанно пересекали границы штатов. Из-за несовершенства законодательства местная полиция практически не могла преследовать преступников за пределами своей юрисдикции.

Именно тогда вся страна впервые услышала имена Джона Диллинджера, «Красавчика» Флойда, Бэби Фэйса Нельсона, Ма Бейкер и, конечно же, Бонни Паркер и Клайда Берроу. Однако между газетным образом и реальностью существовала немалая пропасть.

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Издание The History Museum On The Square сообщило, что самое удивительное в их истории заключается в том, что они совсем не походили на будущих легендарных преступников. Они не происходили из богатых семей, у них не было связей с преступным миром и они не были прирождёнными убийцами. Родились в семьях обычных техасских рабочих, которые едва сводили концы с концами.

Клайд Берроу был худощавым парнем с тёмными волнистыми волосами, ростом всего около 168 см и весом чуть более 50 кг. Он любил музыку, играл на саксофоне и мечтал стать профессиональным музыкантом. Бонни Паркер была ещё ниже — примерно 147 см роста и весила менее 40 кг. Она отлично училась, много читала, писала стихи и восхищалась голливудскими актрисами.

Бонни Паркер

Издание Library of Congress Blogs сообщило, что Бонни Элизабет Паркер родилась 1 октября 1910 года в небольшом техасском городке Ровена. Её отец Генри Паркер работал каменщиком, а мать Эмма занималась домашним хозяйством и воспитывала троих детей. Семья была небогатой, но жила спокойно. Всё изменилось в 1914 году, когда Генри неожиданно скончался. Бонни было всего четыре года, и для семьи это стало настоящей катастрофой.

Эмма Паркер — мама Бонни / © Associated Press

Оставшись без кормильца, Эмма Паркер была вынуждена покинуть Ровену и переехать в Западный Даллас, где жили её родственники. Они поселились в рабочем квартале, застроенном дешевыми домами возле цементного завода. Именно там прошло детство будущей легенды.

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Если судить только по школьным характеристикам, трудно поверить, что эта девушка когда-нибудь станет соучастницей серии кровавых преступлений. Бонни отлично училась. Учителя вспоминали её как одну из лучших учениц класса. Она легко усваивала материал, много читала, особенно любила поэзию и романы, мечтала о сцене, любила фотографироваться. Перед зеркалом она копировала позы голливудских актрис, писала собственные стихи. В её дневниках почти нет агрессии или ненависти. Наоборот, они полны романтики, мечтаний о большой любви и желания прославиться. В некотором смысле Бонни действительно стала знаменитой, однако совсем не так, как мечтала.

Ранний брак

В 1926 году Бонни было всего пятнадцать лет, и, как и многие девушки её поколения, она решила, что лучший путь к взрослой жизни — это брак, поэтому её избранником стал одноклассник Рой Торнтон. Свадьба состоялась 25 сентября 1926 года, всего за несколько дней до шестнадцатилетия Бонни.

Сначала всё казалось сказкой, однако очень скоро Рой стал всё больше времени проводить в компании мелких преступников. Он занимался кражами, грабежами и регулярно попадал в полицию. Вскоре его арестовали, а после очередного приговора Торнтон оказался в тюрьме на несколько лет.

Брак фактически прекратил свое существование, однако официально Бонни так и не развелась с мужем. Даже после знакомства с Клайдом она продолжала носить обручальное кольцо, и в момент гибели, в мае 1934 года, на её пальце всё ещё было свадебное кольцо Роя.

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После разрыва с мужем Бонни нужно было зарабатывать на жизнь, поэтому она устроилась официанткой в Marco’s Café в Далласе. Работа была тяжёлой: длинные смены, небольшая зарплата и постоянная усталость. Когда осенью 1929 года из-за экономического кризиса кафе закрылось, Бонни осталась без работы, и именно тогда жизнь уготовила ей встречу, которая всё изменила.

Клайд Берроу

Клайд Берроу родился 24 марта 1909 года в округе Эллис, штат Техас. Его родители были бедными фермерами. Они арендовали землю и с трудом сводили концы с концами.

Кьюми Берроу — мама Клайда / © Associated Press

После Первой мировой войны фермерское хозяйство окончательно пришло в упадок. Семья лишилась возможности работать на земле, поэтому им пришлось переехать в Даллас. Сначала у семьи Берроу даже не было собственного жилья. Некоторое время они ночевали прямо под повозкой недалеко от реки Тринити. Только позже отец открыл небольшую автозаправочную станцию, в подсобном помещении которой семья и жила. Именно там вырос Клайд.

В отличие от будущего образа хладнокровного убийцы, в юности Клайд был совсем другим человеком. Он прекрасно играл на саксофоне, любил гитару и мечтал выступать перед публикой. Его знакомые вспоминали, что у парня был хороший музыкальный слух, он даже подумывал о профессиональной карьере музыканта. Однако бедность не оставляла много возможностей. Заработать музыкой было почти невозможно, зато рядом существовал совсем другой мир — быстрых денег, угнанных машин, нелегального алкоголя и ограблений. И он всё сильнее привлекал молодого Клайда.

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Огромное влияние на Клайда оказал его старший брат Марвин «Бак» Берроу. Именно он впервые показал младшему брату криминальный мир, ведь уже занимался кражами, знал преступников, умел вскрывать сейфы и участвовал в ограблениях магазинов. Клайд быстро начал подражать брату. Сначала это были мелочи, потом — угоны автомобилей, а дальше — ограбления.

Преступный путь

В 1926 году семнадцатилетний Клайд впервые попал в полицию. Интересно, что дело было почти комичным. Он взял автомобиль напрокат и вовремя его не вернул. Владелец обратился в полицию, и Клайда арестовали. В конце концов обвинения были сняты.

Казалось бы, парень получил шанс начать жизнь заново, однако он им не воспользовался. Всего через несколько недель его снова задержали, на этот раз вместе с Баком. В кузове их грузовика нашли похищенных индюков. Так началась криминальная карьера, которая больше никогда не заканчивалась. Следующие несколько лет жизни Клайда были похожи друг на друга: кража, побег, новый арест, очередное ограбление, угнанный автомобиль и взломанный сейф.

У него даже появились татуировки. На одном предплечье у него было изображение кинжала, пронзающего сердце, а на другом — буквы U.S.N., напоминавшие о неудачной попытке поступить в Военно-морские силы США. Его имя становилось всё более известным среди местной полиции.

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Знакомство в январе 1930 года

Бонни и Клайд / © Associated Press

В начале 1930 года Клайд пришёл в гости к общим знакомым в Западном Далласе. В доме была молодая официантка, которая как раз помогала хозяйке после перелома руки? её звали Бонни Паркер. По словам друзей, между ними почти мгновенно возникла симпатия. Они много разговаривали и смеялись. Не могли оторвать глаз друг от друга. Позже Бонни напишет друзьям, что поняла, она встретила мужчину своей жизни.

Никто из присутствующих даже не подозревал, что стал свидетелем начала истории, которая менее чем через четыре года станет самой громкой криминальной легендой Соединённых Штатов.

Однако судьба почти сразу подготовила им новое испытание? ведь прошло всего несколько недель после знакомства, а Клайда Берроу снова арестовали. И на этот раз его ждала тюрьма, которая навсегда изменит его характер и превратит мелкого вора в безжалостного преступника.

Второй шанс, которым не воспользовались

Бонни и Клайд / © Associated Press

После знакомства с Бонни жизнь Клайда могла измениться, ведь он был влюблен. У него ещё оставалась возможность уйти из криминального мира, однако прошлое настигло его очень быстро. В начале 1930 года полиция арестовала Берроу за серию угонов автомобилей и ограблений. На этот раз обвинения были достаточно серьёзными, поэтому избежать наказания уже не удалось. Суд вынес суровый приговор, и Клайда отправили в систему техасских исправительных учреждений. Для большинства осуждённых это означало годы тяжёлого труда, однако для Клайда это было началом личной войны.

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Хотя они были знакомы совсем недолго, Бонни почти каждый день приходила в тюрьму. Она приносила посылки, писала письма и просила не терять надежду. В своих письмах она умоляла его после освобождения начать новую жизнь. Клайд отвечал ей ласково, называл «маленькой женой», «любимой» и «солнышком». Их любовь только укреплялась, и именно тогда Бонни сделала шаг, который окончательно связал её судьбу с Клайдом.

В марте 1930 года ей удалось передать Клайду маленький револьвер. Как именно ей это удалось — точно неизвестно. Охрана техасских тюрем не была особенно бдительной, а посетителей тогда проверяли гораздо более поверхностно, чем сегодня. Поэтому 11 марта Клайд совершил побег. Вместе с несколькими другими заключёнными он выбрался за пределы учреждения, однако свобода длилась недолго. Через несколько дней его снова задержали в Огайо после очередного ограбления. Власти решили больше не рисковать, поэтому Берроу перевели в одну из самых страшных тюрем Америки.

Тюремная ферма-колония «Истхэм»

Клайд Берроу / © Associated Press

18 сентября 1930 года Клайда доставили на тюремную ферму Истхэм (Eastham Prison Farm) — официально это была исправительная колония, а на самом деле — почти рабская плантация. Комплекс занимал огромную территорию среди лесов Восточного Техаса. Тысячи заключённых трудились на хлопковых и кукурузных полях. Они просыпались ещё до рассвета, под палящим солнцем работали по 10–12 часов. Еды постоянно не хватало, медицинская помощь практически отсутствовала, а любое неповиновение мгновенно наказывалось.

Заключённые дали тюрьме жуткое прозвище — «The Bloody Ham» («Кровавая таверна») или «Murder House» («Дом убийств»). И это не было преувеличением, охранники избивали людей тяжелыми металлическими цепями. За малейшую провину осужденных могли привязать к столбу под палящим солнцем на целый день. Попытки побега пресекались выстрелами без предупреждения.

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Иногда охранники просто убивали заключённых и объясняли это попыткой побега. Позже проверки законодательных органов штата Техас подтвердили большинство этих фактов. В 1935 году Ассоциация Осборна, занимавшаяся исследованием американских тюрем, назвала пенитенциарную систему Техаса самой жестокой в стране.

Именно здесь Клайд начал ненавидеть всё, что было связано с законом. Однако физический труд оказался далеко не самым худшим. В тюрьме существовала неофициальная иерархия: отдельные осужденные получали от администрации определенные привилегии и помогали поддерживать дисциплину. Их называли «тюремными хозяйственниками» («building tenders»). Одним из таких был заключённый Эд Краудер. Именно он обратил внимание на молодого Клайда и в течение длительного времени систематически насиловал Берроу. Для двадцатилетнего парня это стало страшной психологической травмой. Позже многие биографы назовут именно этот период моментом, когда Клайд окончательно утратил любые моральные ограничения.

Первое убийство

Однажды Клайд не выдержал и убил Эда Краудера. По разным свидетельствам, нападение произошло внезапно, и Краудера забили до смерти. Однако официально Клайд ответственности не понёс. Другой приговорённый к пожизненному заключению — Обри Скели — взял вину на себя. Человеку, который уже отбывал пожизненное наказание, было нечего терять. Именно поэтому администрация закрыла это дело.

Клайд впервые в жизни убил человека и понял, что может остаться безнаказанным. Позже его знакомые вспоминали, что после тюрьмы он уже никогда не был прежним. До заключения он был вором, а после — человеком, который больше не боялся убивать.

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Его главной целью стало не ограбление банков, не деньги и не слава. Он хотел уничтожить Истхэм. Клайд говорил товарищам, что однажды вернётся сюда с оружием и убьёт всех охранников. Сначала эти слова казались фантазиями, но со временем они превратились в план.

Именно в Истхэме Клайд познакомился с другим заключённым — Ральфом Фалтсом. Вместе они часами обсуждали будущее. Их замысел был прост: после освобождения нужно создать собственную банду, накопить деньги, приобрести автоматическое оружие, вернуться в Истем, освободить заключённых и перебить охрану. Фалтс позже вспоминал, что Берроу говорил об этом совершенно серьёзно и именно эта мечта руководила им в течение следующих двух лет.

Отчаянный шаг

Работа в поле становилась всё более невыносимой. Клайд понимал, что может провести здесь много лет, и тогда он решился на страшный поступок. С помощью топора он приказал другому заключенному отрубить себе два пальца на левой ноге. По другим версиям, он сделал это собственноручно. Боль была невыносимой, однако цель была достигнута. Из-за увечья его перевели в лазарет и освободили от полевых работ.

Этот эпизод стал одним из самых известных в биографии Берроу. Ирония судьбы заключалась в том, что всего через шесть дней после самоувечья произошло нечто неожиданное. 2 февраля 1932 года губернатор Техаса Росс Стерлинг подписал решение об условно-досрочном освобождении Клайда. Причиной послужили многочисленные просьбы его матери. Клайд хромал, был измождён, но свободен. Он вышел из ворот Истхэма совершенно другим человеком. Его уже не интересовала честная жизнь, единственное, что осталось в голове, — ненависть к системе.

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После освобождения Клайд почти сразу нашел Бонни. Она ждала его, несмотря на всё, что произошло. Встреча была эмоциональной, и казалось, что теперь они наконец-то смогут начать новую жизнь.На самом же деле всё было наоборот? именно сейчас начиналась история, которая сделает их самой известной преступной парой Америки. У Клайда уже был план, а Бонни была готова следовать за ним.

Первые шаги после тюрьмы

В начале 1930 года Клайд старался держаться как можно дальше от серьезных неприятностей. Он работал, встречался с Бонни, однако старые знакомые и криминальная среда быстро вернули его на прежний путь. Однако Клайд не был обычным мелким воришкой. Он стремился к славе, риску и ощущению контроля над собственной жизнью, сообщает издание Texas State Historical Association.

Сначала Бонни не принимала активного участия в преступлениях. Она была увлечена Клайдом, поддерживала его и оставалась рядом, даже когда его жизнь становилась всё более опасной. Но постепенно грань между любовью и соучастием стерлась. Бонни начала помогать Клайду: передавала вещи, сопровождала его, была рядом во время побегов и укрытий. Её присутствие стало одной из причин, почему их история позже так заинтересовала прессу — образ молодой женщины, добровольно оставившей обычную жизнь ради опасного преступника, казался журналистам почти невероятным. Однако за романтизированным образом скрывалась реальность: жизнь в постоянном страхе, бегствах и конфликтах с законом.

Банда Берроу

Рэймонд Гамильтон, преемник Клайда Барроу, которому грозит смертная казнь за убийство охранника / © Associated Press

В начале 1930-х годов вокруг Клайда начала формироваться группа людей, которая стала известна как «банда Берроу». Среди наиболее значимых участников были:

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Бак Берроу — старший брат Клайда. Его появление значительно укрепило группу. У Бака был криминальный опыт, он стал одним из главных союзников Клайда.

Бланш Берроу — жена Бака. Она не принимала столь активного участия в преступлениях, как другие члены банды, но оставалась рядом с группой и стала одним из самых известных персонажей этой истории.

В. Д. Джонс — молодой участник банды, присоединившийся к Клайду ещё в подростковом возрасте.

Рэй Гамильтон — один из ближайших соратников Клайда, принимавший участие во многих преступлениях банды.

Рэймонд Гамильтон / © Associated Press

Издание Britannica сообщило, что группа не была стабильной организацией с четкой структурой, скорее, это была компания людей, которых объединяли побеги, преступления, страх перед полицией и желание выжить. Банда Берроу начинала с ограблений небольших магазинов, заправок и сельских предприятий. Сначала они избегали крупных нападений, но постепенно становились смелее.

Клайд очень увлекался автомобилями. Машина для него была не просто средством передвижения, а возможностью обрести свободу. Банда часто угоняла автомобили, переделывала их и использовала для быстрого побега. Именно скорость стала одним из главных факторов их опасности.

24 июля 1933 года полицейские задержали Бака Берроу и его жену Бланш Берроу / © Associated Press

Переломным моментом стали столкновения с полицией. Клайд всё чаще оказывался в ситуациях, когда бегство было невозможно без применения насилия. После нескольких столкновений с правоохранителями банда перестала быть просто группой грабителей, она стала главной целью полиции нескольких штатов.

Газеты начали активно писать о них. Фотографии Бонни и Клайда, сделанные во время их жизни в пути, попали к журналистам. Особенно известными стали снимки, на которых они позировали с оружием и автомобилями. Именно пресса создала вокруг них образ «опасных романтических бунтарей».

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Клайд Берроу всё больше убеждался, что обычные ограбления уже не гарантируют безопасность. Он знал, что после каждого преступления полиция становится все ближе, поэтому банда начала нападать не только на магазины или заправки, но и на учреждения, где можно было добыть больше денег. Они перемещались по разным штатам, чтобы запутать следователей.

Тед Хинтон (справа) — единственный выживший из группы из шести офицеров, которые выпустили более 150 пуль по автомобилю Бонни Паркер и Клайда Барроу. Фото 25 сентября 1969 года / © Associated Press

Их главное преимущество было простым — мобильность. У них не было постоянного жилья, они жили в автомобилях, дешевых мотелях, заброшенных домах или просто перебирались у друзей и родственников. Однако у такой жизни была своя цена: усталость, постоянный страх и невозможность доверять почти никому.

Инцидент в Джоплине и конец «спокойной жизни»

Одним из событий, благодаря которому банда Берроу стала известна на всю страну, стала перестрелка в Джоплине весной 1933 года. Полиция получила информацию, что группа подозрительных людей скрывается в одном из домов города. Когда правоохранители прибыли туда, они не ожидали встретить столь вооруженную группу, и началась перестрелка. Банде удалось сбежать, но после этого полиция обнаружила в доме вещи, которые изменили их репутацию, а именно: фотографии Бонни и Клайда, оружие, документы и пленки с личными снимками, сообщает издание The Noiser.

Офицеры собираются для облавы на Бонни и Клайда, 1934 год / © Associated Press

Летом 1933 года произошло событие, после которого полиция окончательно объявила войну банде. Во время одной из стычек с правоохранителями погибли люди. После этого Бонни и Клайд перестали быть просто «грабителями из Техаса». Они стали одними из самых разыскиваемых преступников Америки. Федеральные и местные органы начали координировать поиски. Их фотографии распространялись по полицейским участкам. Любой автомобиль, подозрительная пара и информация от населения могли привести к ним.

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К концу 1933 года банда Берроу уже не была группой молодых людей, которые просто хотели быстрого заработка. Они стали символом противостояния между преступниками и государством. Однако внутри самой банды начались перемены. Постоянные побеги изнуряли всех. Бак и Бланш всё больше хотели спокойствия, у Рэя Гамильтона на всё были свои планы, а Клайд чувствовал, что кольцо вокруг него сжимается, поэтому становился всё осторожнее и опаснее.

Рэймонд Гамильтон / © Associated Press

Падение банды Берроу

После многочисленных побегов и столкновений Бак Берроу начал терять прежнюю уверенность. Летом 1933 года он был ранен во время одного из столкновений с полицией. Это событие стало тяжёлым ударом для всей группы. Бланш оставалась рядом с ним, пыталась помочь, однако ситуация становилась безнадёжной, об этом рассказывает издание Atlas Obscura.

Для Клайда смерть брата стала личной трагедией. Бак был одним из немногих людей, которым он действительно доверял. После этой утраты банда уже никогда не была прежней.

Бланш Берроу и улыбающийся полицейский, держащий её / © Associated Press

История Бланш сильно отличалась от истории Бонни. Если Бонни постепенно смирилась с жизнью рядом с Клайдом, то Бланш во многом была заложницей обстоятельств. После гибели Бака она оказалась под арестом. Её осудили, но она осталась жива и стала одной из немногих членов банды Берроу, которые смогли рассказать о тех событиях из собственного опыта. Позже Бланш неоднократно говорила, что пресса создала вокруг Бонни и Клайда образ, который сильно отличался от реальной жизни.

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Женщины, привлеченные к суду по обвинению в укрывательстве покойных Клайда и Бонни, 22 февраля 1935 года / © Associated Press

9 из 23 человек, привлеченных к суду по обвинению в укрывательстве Клайда и Бонни, запечатлены в суде в Далласе 22 февраля 1935 года / © Associated Press

После потери Бака и исчезновения части союзников Клайд и Бонни фактически остались вдвоём. Их мир сузился до одного правила: не останавливаться и не попадаться в руки полиции. Они продолжали перемещаться по стране, меняли автомобили, имена и места ночлега. Однако их слава стала для них проблемой. Люди узнавали их, газеты печатали их фотографии, а полицейские знали их методы. Их главное преимущество — неизвестность — исчезло.

Самые громкие преступления

По оценкам правоохранительных органов, банда Берроу была причастна примерно к 13 убийствам. Среди погибших были преимущественно полицейские, но жертвами становились и случайные люди. Клайд считался главной движущей силой преступной деятельности, тогда как роль Бонни часто преувеличивали, поскольку нет убедительных доказательств того, что она лично совершила все преступления, которые ей приписывали.

Одним из самых известных эпизодов стало нападение в Джоплине, во время столкновения с правоохранителями погибли двое полицейских. А в апреле 1934 года недалеко от Грейпвайна они столкнулись с двумя дорожными патрульными. Оба офицера были убиты. Через несколько дней в штате Оклахома был смертельно ранен местный сотрудник правоохранительных органов.

Бонни и Клайд не были крупными банковскими грабителями, как другие известные преступники той эпохи. Часто они нападали на небольшие магазины, заправки, придорожные заведения, а также угоняли автомобили для побега. Кроме того, они похищали людей, преимущественно сотрудников правоохранительных органов или случайных свидетелей, чтобы избежать задержания.

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Одним из самых известных эпизодов стало освобождение заключённых из тюрьмы Истем в январе 1934 года. Во время побега были ранены охранники, а Клайд помог нескольким преступникам покинуть территорию тюрьмы.

Последние дни

Фрэнк Гамер / © Associated Press

Против Бонни и Клайда начали действовать не только местные полицейские. Правоохранители понимали, что обычные преследования не дают результата. Клайд был очень осторожен, он хорошо знал дороги Техаса, Луизианы и соседних штатов, умел быстро менять направление и избегать ловушек. Однако полиция тоже не отставала. Особую роль в преследовании сыграл техасский рейнджер Фрэнк Гамер. У него была репутация человека, умеющего находить тех, кто пытался скрыться. Его задачей стало остановить Бонни и Клайда.

Весной 1934 года положение пары стало критическим. У них почти не осталось безопасных мест, где они могли бы задержаться надолго. Их знакомые боялись помогать им, а бывшие союзники либо погибли, либо оказались в тюрьме.

В 1934 году Клайд Барроу и Бонни Паркер попали под шквал выстрелов / © Associated Press

Растрелянная машина Бонни и Клайда, в неё было выпущено 150 пуль / © Associated Press

На сайте ФБР есть материалы, в которых говорится, что 23 мая 1934 года Бонни Паркер и Клайд Берроу погибли в Луизиане. После нескольких лет побегов, ограблений и преследований их путь подошёл к концу на просёлочной дороге недалеко от городка Сейлс. Их передвижения уже давно отслеживались правоохранителями, а техасский рейнджер Фрэнк Гамер вместе с группой полицейских устроил засаду, поскольку располагал информацией об их возможных маршрутах.

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Растрелянная машина Бонни и Клайда, в неё было выпущено 150 пуль / © Associated Press

Офицеры вытаскивают раненое пулями тело Клайда из автомобиля / © Associated Press

В то утро автомобиль Ford V8, в котором ехали Бонни и Клайд, попал в заранее подготовленную ловушку. Операция прошла быстро, и двое известных беглецов Америки погибли на месте. Их смерть мгновенно стала национальной новостью.

После смерти

Растрепанная рубашка Клайда / © Associated Press

После смерти пары их родственники оказались в сложной ситуации. Матери Бонни и Клайда часто защищали своих детей, подчеркивая, что они были не просто «монстрами», а людьми, совершившими много неправильных поступков, об этом говорится в материале издания TEXAS HIGHWAYS.

Мать Клайда, Кьюми Берроу, на протяжении многих лет оставалась важной фигурой в рассказах о нем. Она не оправдывала все поступки Клайда, но всегда защищала его как мать. Для неё он оставался не легендой из газет, а её ребёнком. Она говорила о его хороших качествах, вспоминала его детство и пыталась объяснить, что за образом преступника скрывался реальный человек. Её слова напоминали обществу, что даже у самых известных преступников есть семьи, которые страдают от последствий их решений.

Могила Бонни Паркер на кладбище Краун-Хилл в Далласе, штат Техас, 19 февраля 1968 года / © Associated Press

Один из самых известных фактов после смерти Бонни и Клайда — то, что они не были похоронены вместе. Несмотря на то, что они провели последние годы жизни вместе, их семьи решили иначе. Бонни была похоронена рядом с семьёй Паркеров, а Клайда похоронили отдельно.

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Это показало разницу между легендой о них и реальностью. Для общества они были неразлучной парой, а для своих семей они оставались детьми, братьями, сестрами и родственниками.

Сегодня историки рассматривают Бонни и Клайда не только как легендарную пару, но и как пример того, как люди могут оказаться в опасном круге решений. Их путь начался с бедности и желания сбежать от обычной жизни. Однако каждый следующий шаг делал возвращение все более сложным. В конце концов они стали известны на весь мир, но не благодаря успеху, богатству или свободе, а из-за преступлений и трагического конца. Для правоохранителей это стало завершением долгой охоты на опасных преступников. Для некоторых людей — концом истории двух молодых людей, чья судьба стала смесью бедности, преступлений, любви и трагедии.

Памятник на месте, где правоохранители устроили засаду на Бонни Паркер и Клайда Барроу, фото 2009 г. / © Associated Press

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