Будет интересно: Олег Скрипка сообщил, когда состоится этнический фестиваль "Країна Мрій"

Это самый большой и самый древний в Украине международный этнофестиваль, основан в 2004 году.

Олег Скрипка анонсировал дату и место проведения Международного этнического фестиваля "Країна Мрій", основателем и идейным вдохновителем которого он является.

Юбилейный фестиваль пройдет на территории Национального Ботанического сада им. М.М. Гришко и продлится три дня – с 21 по 23 июня. Его лозунг звучит так – "20 лет пространство воли!"

Артист также объявил конкурс среди исполнителей этнической музыки.

"В этом году мы должны привлечь еще больше молодежи на наш этно-фест. Ведь именно она и является проводником наших стремлений и традиций, нашего культурного кода в будущее. Поэтому должны пересказать ей эстафету мечтаний и самосознание ради сохранения нации. "Країна Мрій" закаляет настоящее, подносит силы и здоровья, вдохновение и непокоренный украинский дух! Это праздник мечтающих, творящих и тех, кто стремится ощутить безграничность Вселенной Искусств. Соединяйтесь с нами в путешествии в мир безграничных мечтаний, музыкантов чудесных, огненных чувств", – рассказал Олег Скрипка.

"Країна Мрій" состоится в формате уютного семейного праздника, множество активностей будет ориентировано на молодежь. Но развлечения и достопримечательности запланированы как для детей, так и для гостей почтенного возраста. Большое внимание в программе фестиваля будет уделено военным. Для нужд армии Благотворительный фонд Олега Скрипки "Країна Мрій" проведет специальное собрание, аукционы и другие активности.

Для защитников и защитниц, а также детей до 10 лет, вход на фестиваль традиционно будет бесплатным.

На мероприятии гостей ожидают выступления украинских и зарубежных исполнителей разных музыкальных жанров, насыщенные мастер-классы, выставки искусства, театральные постановки, показы и многие другие активности.

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