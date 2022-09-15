Будет ли Меган и кто сыграет королеву: чем удивит новый сезон "Короны"

В связи со смертью королевы Елизаветы II и оглашением нового короля Чарльза III интерес к жизни королевской семьи Великобритании резко возрос. На этом фоне выход очередного сезона "королевской мыльной оперы" как нельзя кстати.

Чем будет удивлять нас новый сезон, какой период жизни Елизаветы захватит и кто будет играть в сериале, рассказал BT.

Предыдущий четвертый сезон драмы от Netflix был выпущен в 2020 году, в нем были показаны события 80-х годов. В это время в сериале, да и в жизни королевской семьи, появилось два новых центральных персонажа - леди Диана Спенсер (Эмма Коррин) и Маргарет Тэтчер (Джиллиан Андерсон).

В пятом сезоне произойдет полная смена актерского состава. Он будет освещать годы правления Джона Мейджора, сложности в браке Дианы и принца Чарльза и трагическую смерть Дианы в 1997 году.

Когда выйдет пятый сезон "Короны"

Как сообщается, съемки начались в июне 2021 года, и премьера нового сезона состоится в ноябре 2022 года.

Кто сыграет королеву Елизавету II в пятом сезоне "Короны"

Имельда Стонтон / Фото: Associated Press

Имельда Стонтон, ирландско-английская актриса, известная по роли Долорес Амбридж в фильмах про Гарри Поттера, сыграет роль королевы Елизаветы II, приняв эстафету от великолепной Оливии Колман, которая играла в пятом и шестом сезонах. Она станет третьей актрисой, носившей корону в сериале — роль юной королевы исполняла Клэр Фой в первом и втором сезоне шоу.

В своем заявлении Стонтон сказала, что для нее большая честь присоединиться к команде сериала, ведь до того, как получить эту роль, она с удовольствием смотрела его как зритель.

В сентябре 2021 года Стонтон записала короткое сообщение со съемочной площадки "Короны", чтобы объявить о начале съемок и сказать, как сильно она с нетерпением ждет продолжения успеха Фой и Колман, чьи портреты в роли королевы Елизаветы II стояли на столе позади нее.

Кто сыграет принцессу Диану в пятом сезоне "Короны"

Элизабет Дебики / Фото: Associated Press

Блиставшую в четвертом сезоне в роли Дианы Эмму Коррин сменит Элизабет Дебики.

Дебики сказала, что играть на экране Диану, принцессу Уэльскую, было привилегией: "Для меня настоящая привилегия и честь присоединиться к этому великолепному сериалу, который меня полностью захватил с первого эпизода".

Кто сыграет принца Чарльза и принца Уильяма в пятом сезоне "Короны"

Доминик Уэст в роли принца Чарльза / Фото: instagram.com/thecrownnetflix

Принца Чарльза, которого ранее играл Джош О'Коннор, сыграет Доминик Уэст, наиболее известный по ролям в фильмах "Прослушка" и "Любовники".

Сын Доминика Уэста - Сенан Уэст - сыграет старшего сына принца Чарльза принца Уильяма.

Кому достанутся роли остальных членов королевской семьи

Оливия Уильямс сыграет Камиллу Паркер-Боулз.

Лесли Мэнвилл сыграет принцессу Маргарет в пятом и шестом сезонах, сменив Хелену Бонэм Картер (3-й и 4-й сезоны) и Ванессу Кирби (1-й и 2-й сезоны).

Джонатан Прайс сыграет принца Филиппа.

Кто сыграет премьер-министров 90-х

Джонни Ли Миллер / Фото: Getty Images

Джонни Ли Миллер сыграет Джона Мейджора, который был лидером Консервативной партии и премьер-министром в период с 1990-й по 1997 год. Его время на посту премьер-министра никогда не было гладким, поскольку он имел дело с экономическими последствиями Черной среды, боролся с евроскептиками в своей собственной партии и безжалостно высмеивался как скучный "серый человеком с Даунинг-стрит."

Берти Карвел сыграет Тони Блэра, который пришел к власти в мае 1997 года после убедительной победы Лейбористской партии. В пятом сезоне будут показаны его отношения с королевой после смерти Дианы. Когда британцы проснулись от трагических новостей, именно Блэр обратился к нации из своего избирательного округа в Седжфилде, впервые назвав Диану "народной принцессой".

Кто сыграет любовника принцессы Дианы

Пакистанский актер и продюсер Хумаюн Саид получил роль любовника принцессы Дианы - доктора Хасната Хана - в пятом сезоне сериала "Корона". Принцесса и британско-пакистанский кардиохирург доктор Хан были в романтических отношениях между 1995-м и 1997 годами.

Друзья назвали Хасната "любовью всей ее жизни". Доктор Хан сказал после смерти принцессы, что, хотя они обсуждали брак и совместное будущее, он считал, что неизбежное внимание средств массовой информации будет для него "адом".

Какой период времени будет освещен в сериале

Пятый сезон "Короны" начнется там, где закончился четвертый, то есть в конце 1990 года. Это означает, что сериал, скорее всего, будет охватывать 1990-е годы — неспокойное время для королевы и королевской семьи.

В пятой серии мы ожидаем увидеть "ужасный год" королевы 1992 года, когда три брака ее детей распались, а пожар серьезно повредил Виндзорский замок.

В речи, произнесенной по случаю 40-летия ее восшествия на престол в ноябре того же года — всего через четыре дня после пожара в Виндзоре, королева назвала его ужасным: "1992 год — не тот год, на который я буду оглядываться назад с удовольствием. По словам одного из моих наиболее сочувствующих корреспондентов, он оказался "annus horribilis".

Позже в том же десятилетии, в 1995 году, Диана приняла участие в откровенном интервью журналисту Мартину Баширу, которое наделало много шума тогда и даже сейчас, спустя 25 лет, не забылось. В 1996 году принц Чарльз и принцесса Диана развелись, а затем Диана погибла в автокатастрофе в 1997 году. Все это мы увидим в сериале.

Также мы увидим, как королева отпраздновала годовщину своей золотой свадьбы с принцем Филиппом в 1997 году.

А вот время, когда принцесса Маргарет и королева-мать умерли в 2002 году, возможно, будет показано уже в шестом сезоне "Короны".

Где снимают пятый сезон сериала Корона

Съемки пятого сезона начались летом 2021 года, известно, что некоторые из них проходили в Шотландии.

Как сообщает Scottish Sun, Имельда Стонтон была замечена на съемках одной из сцен в городке Макдуф, Абердиншир. Стонтон вместе с актерами, играющими принцессу Анну также были замечены на съемках на пляже возле маяка Ковеси недалеко от Лоссимута.

В феврале 2022 года Стонтон и Прайс также были замечены выходящими из Rolls-Royce возле Лондонского Колизея во время воссоздания Королевского эстрадного представления 1995 года, хотя неизвестно, как эти сцены вписываются в сюжет.

Будут ли Гарри и Меган в "Короне"

Отъезд герцога и герцогини Сассекских и нашумевшее телеинтервью с Опрой Уинфри вряд ли будут включены в драму.

В интервью Hollywood Reporter в августе 2020 года сценарист шоу объяснил, что события, которые сегодня кажутся значительными, могут стать менее важными с течением времени.

"Меган и Гарри находятся в середине своего путешествия, и я не знаю, что это за путешествие и чем оно закончится, — сказал Морган. — У меня есть в голове 20-летнее правило. Этого времени достаточно, чтобы действительно что-то понять, понять его роль, понять его положение, понять его актуальность....в прошлом было много примеров, будь то Уоллис Симпсон или Эдуард VII, или Диана и принц Чарльз.....Были жены, вышедшие замуж за членов королевской семьи, которые чувствовали себя нежеланными и не вписывались в нее. Так что есть много историй, которые можно рассказать, не рассказывая историю Гарри и Меган".

Будет ли шестой сезон "Короны"

Хотя изначально планировалось, что драма будет длиться шесть сезонов по 10 серий, при написании пятого сезона создатель "Короны" Питер Морган решил, что это идеальное время и место, чтобы остановиться. Но уже в июле 2020 года выяснилось, что Морган передумал и Netflix подтвердил в социальных сетях, что шестой сезон все-таки будет.

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