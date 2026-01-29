Чем похожи истории антагониста сериала-хита "Тиха Нава" и реального "боярского маньяка"

Кадр из сериала "Тиха Нава"

История Юрия, которого в народе прозвали «боярский маньяк», шокировала Украину и мир и именно она частично перекликается с главным антагонистом украинского сериала «Тиха Нава» от платформы Київстар ТБ. Этот восьмисерийный сериал стал бесспорным хитом начала 2026 года среди поклонников детективов и триллеров из-за своей мрачной атмосферы, профессиональной игры актеров и жуткой истории, от которой невозможно оторваться.

Ниже мы собрали для вас семь совпадений из сериала и реальной истории преступника.

Кадр из сериала «Тиха Нава»

(Далее в тексте мы приводим и сравниваем некоторые факты из реального расследования и из сериала, которые могут стать для вас спойлером).

В сериале главный антогонист работал плотником. В реальности же преступник тоже был обучен этой профессии — Юрий Кузьменко после окончания школы получил среднее профессиональное образование по специальности плотник и много лет работал в этом направлении. Также после первого заключения, которое произошло из-за ограбления, работал плотником в тюрьме. В сериале все преступления происходят возле железнодорожной станции. В реальности же Юрий тоже искал своих жертв недалеко от железнодорожной станции «Глеваха», однажды напал на 68-летнюю женщину на тропинке, которой дачники сокращали себе путь к платформе, ударил ее по голове и изнасиловал. Женщина умерла на том же месте через несколько часов — от инфаркта. Также жертв он выискивал на остановках транспорта, предлагая подвезти, или в лесополосах.

Кадр из сериала «Тиха Нава»

В сериале показана полная бездеятельность полиции, которая также была и в реальности. Свои преступления Кузьменко совершал в промежутке между 2005 и 2009 годами и полиция игнорировала заявления женщин о гангливнике, а также то ли из-за равнодушия, лени и нежелания снижать статистику раскрытия преступлений, могла и избавиться от найденных доказательств и тел. Также вместо открытия уголовных дел полиция просто придумывала нелепые версии смерти, например, самоубийство. Почему одновременно на найденных женщинах отсутствовала или разорвана одежда, на теле были побои и ссадины — они просто не объясняли. Поэтому в обществе начало складываться впечатление, что полиция была в сговоре с жестоким душегубом, ведь они отказывались не только выполнять свою работу, а поспособствовали эволюции Кузьменко — если сначала он только насиловал женщин, то со временем начал убивать. Также это абсолютное равнодушие дало маньяку время, чтобы совершенствовать свое мастерство убийств: он начал надевать на голову чулок, чтобы его не узнали, на руки перчатки, чтобы не оставлять отпечатков.

Кадр из сериала «Тиха Нава»

В сериале территориально маньяк действует в пределах «треугольника» из трех городов. Такая же ситуация была и в реальности — до 2007 года Юрий Кузьменко совершал преступления в треугольнике населенных пунктов Боярка-Васильков-Корчи. Именно в этих населенных пунктах количество женских трупов очень росло. Только в 2007 году, когда «боярский маньяк» орудовал на Киевщине уже несколько лет, начальник департамента уголовного розыска выдвинул версию о том, что в области орудует серийный убийца. Основание: на трех телах убитых женщин были обнаружены «биологические материалы», принадлежащие одному мужчине. Все же были жертвы, которые смогли выжить. Одна из первых пострадавших, заявления которой проигнорировали в полиции, годами хранила трусы со следами спермы насильника, надеясь, что его рано или поздно поймают, а белье признают вещественным доказательством. Так и получилось: Юрия Кузьменко поймали через несколько лет, но уже после того, как насильник эволюционировал в безжалостного серийного убийцу. Также была жертва, которая четко запомнила запах преступника, а еще одна из женщин сравнила внешность преступника с известным человеком — в реальной истории — его сравнили с Элвисом Пресли, в сериале сценаристы решили сравнить антигероя с Энрике Иглесиасом. Именно поэтому в народе маньяка называли также «Элвис» и «Элвис-душитель».

Кадр из сериала «Тиха Нава»

В сериале дело начинает двигаться к расследованию благодаря крутым киевским копам, а вот в реальности же благодаря полковнику Руслану Сушко, который в то время был следователем и взялся за дело. Он рассказывал, что его команда в то время покупала спутниковые снимки у НАТО и на основе них смогли прийти к выводу, что убийца управлял или «Москвичом», или «Ладой» зеленого, синего или красного цвета. Похожая история показана и в сериале. Преступник убегает к брату и его арестовывают в подъезде — в сериале и реальности этот факт тоже совпал. Произошло это после последнего убийства серийника — его жертвой стала 20-летняя Анна Бондарь. Она была студенткой и дальней родственницей преступника, поэтому села в его машину, когда он предложил подвезти. Кузьменко изнасиловал и убил девушку. Однако таксист — знакомый жертвы — видел, как Анна садилась в машину маньяка и запомнил первые буквы номера. Таким образом правоохранители обнаружили подозреваемых и взяли у них ДНК на экспертизу — проверили сотни людей. После этого Кузьменко сбежал, но его поймали в доме брата. Произошло это в мае 2009 года.

Кадр из сериала «Тиха Нава»

Таким образом «Боярский маньяк», который орудовал в Киевской области, был задержан. Дело насчитывало более тысячи томов и экспертиз. В конце концов, Кузьменко был признан виновным в 13 убийствах, хотя он заявил, что совершил 206 убийств, однако из-за его запутанных показаний и невозможности вспомнить подробности, доказать другие не смогли. По словам следователей, эти цифры могли быть проявлением склонности преступника к преувеличению или стремлением создать демонизированный образ.

Во время следственных экспериментов Кузьменко сопровождали в бронежилете и каске — настолько высокой была угроза самосуда в обществе. Во время допроса он заявил, что мотивом убийств было самоутверждение, ведь в начале 2000-х годов у него начал развиваться комплекс неполноценности. Примерно в то время он начал совершать ограбления и изнасилования, сначала оставляя жертв живыми, но со временем у него развилась зависимость от убийств. Почему совершал сексуальное насилие он не мог объяснить, и секспатологическая экспертиза вынесла заключение о наличии

«Когда я ее задушил, то получил такие ощущения, что понял: это то, чего я искал», — позже рассказывал маньяк следователю.

Только в 2011 году суд признал его виновным и приговорил к пожизненному заключению. Кузьменко подчеркивал, что не испытывает раскаяния за содеянное.

