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Чем заняться, пока нет света: три книги, от которых невозможно оторваться до самой последней страницы
Журналистка и составительница семейных воспоминаний Зоя Никитюк рекомендует три толстеньких книги. Они настолько увлекательны, что, читая их во время отключения электричества, не замечаешь фонарик на лбу.
«Нам ещё никогда не было так весело», Клэр Ломбардо, Издательство «РМ»
«Нет смысла соглашаться быть с тем, кто от тебя не без ума». Наверное, это главная мысль этого прекрасного дебютного романа, который на украинском языке вышел ещё пять лет назад. Он о паре, которая познакомилась в 70-е и сохранила свои чувства даже спустя сорок лет совместной жизни. Но с недоразумениями, периодами отчаяния и отчуждения.
Супруги воспитали четырех дочерей, у которых личная жизнь сложилась гораздо пессимистичнее. Потому что… «Мы все отчаянно хотим, чтобы у нас была такая же жизнь, как у вас с отцом, но каждая из нас понимает, что этого никогда не будет». О сложностях отцовства, самоотверженности материнства в романе читать щемяще. Особенно о «мимолетных мгновениях всеобъемлющего блаженства», в которых заключается смысл семьи.
Почти 700 страниц, напечатанных довольно мелким шрифтом, читаются очень быстро. Редкий случай, когда современное произведение не отпускает до полуночи. Роман Ломбардо — очередное напоминание о том, что «возможно, другой человек никогда не сможет тебя спасти, но он точно может тебя утешить. А это, по сути, и есть настоящее чудо».
«Американа», Чимаманда Нгози Адичи, «Книголав»
Не знаю, как этот роман нигерийской писательницы удалось издать в Америке, ведь он слишком нетерпим. Он высмеивает современные страхи называть вещи своими именами. «Она увидела в Келси национализм либеральных американцев, которые яростно критиковали Америку, но не любили, когда это делал кто-то другой, поэтому ожидали от остальных, что те будут молчать и будут благодарны, и постоянно напоминали иммигрантам, насколько Америка выигрывает по сравнению — из какой бы страны эти иммигранты ни прибыли». Кто-то говорит, что «Американа» скучная и затянутая. А мне понравилась на все десять из десяти. Планирую прочитать всё, что публиковалось на украинском языке.
Большая часть «Американы» посвящена тому, как чувствует себя человек, которому пришлось уехать из своей страны. В данном случае из-за политических потрясений, которые привели к экономическому кризису, отключениям электричества и невозможности учиться из-за постоянных забастовок преподавателей. Как она адаптируется (на самом деле никак) и каким образом новое место жительства меняет даже твоё отношение к внешнему виду. Скучает по своей родине (поэтому возвращается даже спустя почти 15 лет, как в случае с героиней). Как переживает, сможет ли понять и полюбить уже новую страну, поскольку в ней за эти годы всё изменилось.
Здесь много говорится о любви. О том, что на самом деле каждый из нас способен по-настоящему любить только одного человека. Все остальные не вызывают столь же ярких чувств, хотя можно жить вместе годами. Адичи много рассказывает об истории, традициях, кухне, стиле жизни и одежде Нигерии. Мне почему-то особенно запомнились моменты, связанные с заплетанием африканских косичек и выпрямлением волос. Не думала, что девушки в той части мира готовы терпеть такие мучения ради красивой прически.
«Рождество с красным кардиналом», Фенни Флегг, «КСД»
Эта книга совсем не толстая, но она очень подходит для осенних вечеров без света, потому что… Потому что в ней есть надежда, несмотря на тьму. Главный герой Освальд приезжает в маленький городок… умирать. Врач сказал ему срочно сменить чикагский климат на более тёплый. Иначе с эмфиземой лёгких мужчине осталось бы жить ещё меньше. С женой герой давно развелся, детей терпеть не может, сбережений у него нет, как и родных. Любит выпить рюмочку и пытается вылечиться, посещая собрания Анонимных алкоголиков. Интересный персонаж, короче говоря.
В небольшом городке недалеко от Флориды в жизни Освальда начинают происходить интересные вещи. Самое главное — он обретает смысл в своей «ничтожной» жизни. А ещё открывает в себе талант — он очень красиво рисует. «Освальд утратил ощущение времени и места. Неслыханная вещь — ни церковь, ни выпивка никогда не дарили ему такого ощущения оторванности от „городской суеты и шума“ и, в конце концов, такого единения с природой. Впервые за всю жизнь на него снизошло спокойствие».
В книге есть и хороший юмор, и легкий стиль повествования, и немного эксцентричные персонажи. В конце — рецепты блюд, о которых говорится в произведении Фенни Флегг. Казалось бы, ничего невероятного, но после прочтения на душе как-то тепло и светло. И так хочется верить в чудеса!