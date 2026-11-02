Чем заняться, пока нет света: три книги, от которых невозможно оторваться до самой последней страницы

Чем заняться, пока нет света

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«Нам ещё никогда не было так весело», Клэр Ломбардо, Издательство «РМ»

«Нам ещё никогда не было так весело»

«Нет смысла соглашаться быть с тем, кто от тебя не без ума». Наверное, это главная мысль этого прекрасного дебютного романа, который на украинском языке вышел ещё пять лет назад. Он о паре, которая познакомилась в 70-е и сохранила свои чувства даже спустя сорок лет совместной жизни. Но с недоразумениями, периодами отчаяния и отчуждения.

Супруги воспитали четырех дочерей, у которых личная жизнь сложилась гораздо пессимистичнее. Потому что… «Мы все отчаянно хотим, чтобы у нас была такая же жизнь, как у вас с отцом, но каждая из нас понимает, что этого никогда не будет». О сложностях отцовства, самоотверженности материнства в романе читать щемяще. Особенно о «мимолетных мгновениях всеобъемлющего блаженства», в которых заключается смысл семьи.

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Почти 700 страниц, напечатанных довольно мелким шрифтом, читаются очень быстро. Редкий случай, когда современное произведение не отпускает до полуночи. Роман Ломбардо — очередное напоминание о том, что «возможно, другой человек никогда не сможет тебя спасти, но он точно может тебя утешить. А это, по сути, и есть настоящее чудо».

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«Американа», Чимаманда Нгози Адичи, «Книголав»

Не знаю, как этот роман нигерийской писательницы удалось издать в Америке, ведь он слишком нетерпим. Он высмеивает современные страхи называть вещи своими именами. «Она увидела в Келси национализм либеральных американцев, которые яростно критиковали Америку, но не любили, когда это делал кто-то другой, поэтому ожидали от остальных, что те будут молчать и будут благодарны, и постоянно напоминали иммигрантам, насколько Америка выигрывает по сравнению — из какой бы страны эти иммигранты ни прибыли». Кто-то говорит, что «Американа» скучная и затянутая. А мне понравилась на все десять из десяти. Планирую прочитать всё, что публиковалось на украинском языке.

Большая часть «Американы» посвящена тому, как чувствует себя человек, которому пришлось уехать из своей страны. В данном случае из-за политических потрясений, которые привели к экономическому кризису, отключениям электричества и невозможности учиться из-за постоянных забастовок преподавателей. Как она адаптируется (на самом деле никак) и каким образом новое место жительства меняет даже твоё отношение к внешнему виду. Скучает по своей родине (поэтому возвращается даже спустя почти 15 лет, как в случае с героиней). Как переживает, сможет ли понять и полюбить уже новую страну, поскольку в ней за эти годы всё изменилось.

Здесь много говорится о любви. О том, что на самом деле каждый из нас способен по-настоящему любить только одного человека. Все остальные не вызывают столь же ярких чувств, хотя можно жить вместе годами. Адичи много рассказывает об истории, традициях, кухне, стиле жизни и одежде Нигерии. Мне почему-то особенно запомнились моменты, связанные с заплетанием африканских косичек и выпрямлением волос. Не думала, что девушки в той части мира готовы терпеть такие мучения ради красивой прически.

«Рождество с красным кардиналом», Фенни Флегг, «КСД»

«Рождество с красным кардиналом»

Эта книга совсем не толстая, но она очень подходит для осенних вечеров без света, потому что… Потому что в ней есть надежда, несмотря на тьму. Главный герой Освальд приезжает в маленький городок… умирать. Врач сказал ему срочно сменить чикагский климат на более тёплый. Иначе с эмфиземой лёгких мужчине осталось бы жить ещё меньше. С женой герой давно развелся, детей терпеть не может, сбережений у него нет, как и родных. Любит выпить рюмочку и пытается вылечиться, посещая собрания Анонимных алкоголиков. Интересный персонаж, короче говоря.

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В небольшом городке недалеко от Флориды в жизни Освальда начинают происходить интересные вещи. Самое главное — он обретает смысл в своей «ничтожной» жизни. А ещё открывает в себе талант — он очень красиво рисует. «Освальд утратил ощущение времени и места. Неслыханная вещь — ни церковь, ни выпивка никогда не дарили ему такого ощущения оторванности от „городской суеты и шума“ и, в конце концов, такого единения с природой. Впервые за всю жизнь на него снизошло спокойствие».

В книге есть и хороший юмор, и легкий стиль повествования, и немного эксцентричные персонажи. В конце — рецепты блюд, о которых говорится в произведении Фенни Флегг. Казалось бы, ничего невероятного, но после прочтения на душе как-то тепло и светло. И так хочется верить в чудеса!

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