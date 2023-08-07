Четыре покушения и одно убийство: когда члены британской королевской семьи были в опасности

Британская королевская семья – одна из самых знаменитых в мире. За многие годы, что существует монархия, на членов королевской семьи было совершено несколько покушений. Один из них даже оказался успешным.

Королева Елизавета II

Во время 70-летнего правления королевы Елизаветы II на ее жизнь покушались дважды. Первый раз это произошло в 1981 году в Новой Зеландии, где королева находилась со своим супругом принцем Филиппом. 17-летний молодой человек по имени Кристофер Льюис выстрелил в королеву из пистолета, притаившись в одном из зданий, окна которого выходили на парад в честь королевы. К счастью, парень промахнулся, а спустя восемь дней его арестовали за хранение и использование огнестрельного оружия в публичном месте. В 1997 году, находясь в тюрьме, Кристофер совершил самоубийство.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Фото: Getty Images

Второй раз на королеву пытались напасть в 2021 году. Джасвант Сингх Чайл признался, что ворвался с арбалетом на территорию Виндзорского замка, где как раз во время пандемии коронавируса жила королева, в надежде убить Елизавету II. Когда его задержали, то он утверждал, что хотел отомстить за трагедию в Амритсаре в Индии в 1919 году, когда солдаты британцев открыли огонь по тысячам людей, собравшихся в индийском городе Амритсар. Тогда в противостоянии погибло около тысячи человек. Мужчина признал себя виновным и был арестован за угрозы преднамеренного убийства.

Принцесса Анна

На единственную дочь королевы Елизаветы II – принцессу Анну – также было совершено покушение. Это произошло в марте 1974 года. 24-летняя принцесса тогда возвращалась в Букингемский дворец с благотворительного мероприятия вместе со своим тогдашним мужем Марком Филлипсом. Супруги ехали на лимузине с водителем всего в нескольких километрах от Букингемского дворца, когда их обогнала другая машина и, резко затормозив, перекрыла улицу. Водитель автомобиля выскочил и начал стрелять по лимузину, в котором находилась принцесса и ее муж.

Покушение на принцессу Анну / Фото: Getty Images

Нападающего звали Ян Болл, ему было 26 лет. У него не было цели убить Анну, он хотел получить выкуп в размере 2 миллионов фунтов стерлингов (около 2,5 миллиона долларов). Телохранитель принцессы вышел из автомобиля, чтобы обезвредить преступника. Также по счастливой случайности в тот вечер поблизости оказался бывший боксер в тяжелом весе Ронни Рассел. Он нанес преступнику два удара в голову, а сам получил огнестрельное ранение в ответ.

Преступник был задержан и осужден уже на следующий день. Он признался, что не имел цели убить принцессу Анну, а деньги, которые хотел получить в качестве выкупа, намеривался передать Национальной службе здравоохранения. По решению суда мужчина был отправлен на лечение в психиатрическую клинику. В результате этого похищения было четверо травмированных, которых принцесса потом навещала в больнице.

Принцесса Анна в больнице / Фото: Getty Images

А Ронни Рассел был награжден королевой Елизаветой II Медалью Георга (она была учреждена королем Георгом VI в 1940 году, в разгар бомбардировок Лондона германской авиацией ), которую вручают в основном гражданским лицам, проявившим чрезвычайную отвагу и мужество. Обратившись к мужчине, Елизавета тогда сказала: "Медаль вам вручает королева, но я хотела бы поблагодарить вас как мать Анны". К слову, спустя много лет мужчина был вынужден выставить эту медаль на аукцион, так как испытывал серьезные финансовые трудности.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Король Чарльз III

На старшего сына королевы также было совершено покушение, к счастью, оказавшееся неудачным. В 1994 году человек по имени Дэвид Канг совершил два холостых выстрела из пистолета , когда Чарльз собирался произнести речь в Австралии. Сообщалось, что мужчина никогда ранее не намеревался причинить вред королевской семье, вместо этого надеясь привлечь внимание к австралийским центрам содержания под стражей. Однако за попытку он был приговорен к 500 часам общественных работ.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Также уже после восшествия на престол король Чарльз дважды на публике был забросан яйцами. Первый раз во время визита в Йоркшир, пока Чарльз здоровался и общался с людьми, в него из толпы неожиданно начали лететь сырые яйца. Каким-то чудом ни одно из них не попало в короля. Мужчину, который бросал яйца в монарха почти сразу задержала полиция, а он во время задержания продолжал скандировать: "Эта страна построена на крови рабов". Чарльз, надо сказать, не сразу понял, что произошло. А когда ему подсказали, он быстро огляделся, чтобы увидеть яйца на земле, но в остальном почти не отреагировал.

Второй раз подобный инцидент произошел с королем в Лутоне. Прямо на площади Святого Георгия, когда король Чарльз общался с публикой, в него снова полетело сырое яйцо и снова был промах. Телохранители короля быстро вмешались, чтобы отвести Чарльза в безопасное место. И хотя это «нападение» на короля нельзя прировнять к покушению, инцидент не остался незамеченным у прессы.

Принц Джорж Уэльский

Принц Джордж / Фото: Getty Images

Старшему сыну принца и принцессы Уэльских – принцу Джорджу – грозила опасность, когда ему было всего 4 года. В 2017 году полиции Великобритании удалось предотвратить убийство наследника престола, которого планировали лишить жизни, отравив мороженым. Виновником был 27-летний Сахайб Абу, это выяснилось после того, как сотрудникам полиции удалось под прикрытием разговорить Абу в одной из Telegram-групп. Согласно стенограмме встречи, Абу подробно описал "нападение на принца Джорджа", запланированное сторонником ИГИЛ, пропагандистом и ранее осужденным Хуснайном Рашидом. Согласно плану покушения на жизнь принца Джорджа, в мороженное, которое члены королевской семьи покупают в ресторане Sainsburyʼs должны были подсыпать яд. По их предположениям принц Джордж должен был съесть это мороженное и отравиться. К счастью, этого не произошло.

Лорд Луис Маунтбеттен, дядя принца Филиппа

Лорд Луис Маунтбеттен / Фото: Associated Press

Покушение, которое закончилось смертью лорда произошло 27 августа 1979 года в Слайго-Бэй, графство Слайго, в Ирландии. Дядя принца Филиппа (супруга королевы Елизаветы II) был первым членом королевской семьи, который был убит. Он погиб в результате террористического акта, организованного Временной Ирландской республиканской армией. Во время отдыха в своем летнем доме на северо-западе Ирландии, Луис Маунтбеттен отправился на рыбалку. В его яхту была подложена бомба, которую подорвали. В результате теракта погиб сам лорд Маунтбеттен и некоторые члены его семьи. Его племянник принц Филипп тяжело переживал смерть родного дяди. Ответственность за происшествие взяла на себя Ирландская республиканская армия, а исполнитель был приговорен к пожизненному заключению. Но вышел на свободу он через 19 лет.

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