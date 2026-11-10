Читай и смотри: 7 книг, по мотивам которых сняли фильмы

7 книг, по мотивам которых сняли фильмы

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Для тех, кто хочет увидеть любимых персонажей в кино или сначала познакомиться с ними на страницах книг, PR-менеджер издательства Vivat Тамара Черкасова подобрала семь книг украинских издательств, по которым уже были сняты фильмы.

Фрида Мак-Фадден «Служанка» (Издательство Vivat)

Милли Келлоуэй нужна работа и возможность наконец начать жизнь с нуля. Поэтому предложение стать горничной с проживанием в состоятельной семье Винчестеров кажется ей почти подарком судьбы, ведь у них большой дом, стабильная зарплата и счастливая жизнь. Правда, очень скоро приветливая хозяйка Нина и её привлекательный муж Эндрю начинают вести себя всё страннее, а маленькая комната Милли на чердаке оказывается такой, что запирается снаружи.

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В этом доме почти каждый что-то скрывает, поэтому определить, кто здесь опасен, а кого стоит спасать, гораздо сложнее, чем кажется сначала.

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Психологический триллер «Служанка» (The Housemaid) режиссера Пола Фига вышел в 2025 году. Милли сыграла Сидни Свини, Нину Винчестер — Аманда Сейфрид, а Эндрю — Брэндон Скленар.

Делия Оуэнс «Там, где поют раки» (Издательство Vivat)

«Там, где поют раки»

Кайя Кларк растёт среди болот практически в одиночестве. Члены семьи один за другим уходят из дома, а жители соседнего городка начинают называть её «Девочкой из болот» и держаться от неё подальше. Кайя учится выживать, наблюдает за птицами и ракушками, рисует и постепенно превращает окружающую природу в свой настоящий дом.

В её замкнутом мире появляются двое мужчин — Тейт и Чейз. Но вот Чейза находят мёртвым, и именно Кайя оказывается в центре расследования.

Фильм «Там, где поют раки» (Where the Crawdads Sing) режиссёра Оливии Ньюман и продюсера Риз Уизерспун вышел в 2022 году. Дейзи Эдгар-Джонс сыграла Кайю, Тейлор Джон Смит — Тейта, а Харрис Дикинсон — Чейза. Режиссёром стала Оливия Ньюман, а среди продюсеров фильма была Риз Уизерспун.

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Коллин Гувер «Все закончится на нас» (Издательство Vivat)

«Всё закончится на нас»

Лили Блум переезжает в Бостон, открывает собственное дело и знакомится с нейрохирургом Райлом Кинкейдом. Он харизматичен, успешен и поначалу совсем не похож на мужчину, рядом с которым она когда-то боялась оказаться.

Но постепенно Лили начинает замечать в этих отношениях то, что слишком хорошо помнит из детства. Ее отец жестоко обращался с матерью, и теперь героине приходится взглянуть на знакомую ситуацию уже с другой стороны. А возвращение Атласа, её первой любви, лишь ещё сильнее заставляет переосмыслить то, что она до сих пор называла любовью.

Экранизация «Уйди, если любишь» (It Ends with Us) вышла в 2024 году. Блейк Лайвлиисполнила роль Лили, Джастин Бальдони, который также выступил в качестве режиссёра, сыграл Райла, а Брэндон Скленар — Атласа.

Али Гейзелвуд «Гипотеза любви» (Издательство Vivat)

Аспирантка Оливия Смит больше доверяет научному методу, чем романтическим отношениям. Но совершенно ненаучно и импульсивно целует первого встречного мужчину, чтобы доказать подруге, что больше не интересуется бывшим парнем.

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Незнакомец оказывается профессором Адамом Карлсеном, сложный характер которого хорошо известен на факультете. Удивительно, но Адам соглашается поддержать легенду о вымышленном романе. Эти отношения строятся на правилах, договоренностях и вполне предсказуемой погрешности, ведь чувства не слишком хорошо вписываются в условия эксперимента.

Фильм режиссёра Клэр Скенлон «Гипотеза любви» (The Love Hypothesis) вышел на Prime Video 23 сентября 2026 года; главные роли в нём исполнили Лили Рейнгарти Том Бейтман.

Эмили Генри «Люди, которых мы встречаем в отпуске» (Издательство Artbooks)

«Люди, которых мы встречаем в отпуске»

Поппи и Алекс познакомились в университете и сразу поняли, насколько они разные. Она любит путешествия, новые знакомства и хаос, а он предпочитает книги, стабильность и планы. Несмотря на это, парень и девушка становятся лучшими друзьями и каждый год отправляются вместе в отпуск.

Эта традиция продолжается почти десятилетие, пока одна из поездок не заканчивается ссорой. Спустя два года Поппи предлагает Алексу снова отправиться в путешествие вместе, чтобы спасти их дружбу. На самом деле же героям придётся наконец выяснить, почему эти отношения всё время требовали столько объяснений.

Фильм «Люди, которых мы встречаем в отпуске» (People We Meet on Vacation) вышел на Netflix в январе 2026 года. Роль Поппи исполнила Эмили Бейдер, а роль Алекса — Том Блайт. Режиссёром выступил Бретт Хейли.

Коллин Гувер «Верити» (Издательство «РМ»)

Писательница Лоувен Эшли получает необычное предложение: дописать популярную серию книг вместо её автора Верити Кроуфорд, которая после тяжёлой травмы больше не может работать.

Лоувен переезжает в дом Кроуфордов, чтобы изучить архив писательницы, и находит там неопубликованную рукопись. Текст похож на автобиографию Верити и содержит подробности, способные полностью изменить представление о её браке, детях и трагедиях, которые пережила семья. Параллельно Лоувен сближается с мужем Верити Джереми, а грань между фактом, вымыслом и сознательной манипуляцией становится всё менее заметной.

В фильме Майкла Шоволтера «Верити» (Verity) Лоувен сыграла Дакоту Джонсон, Верити — Энн Хэтэуэй, а Джереми — Джош Гартнетт. Картина вышла в прокат в октябре 2026 года.

Кадзуо Исигуро «Клара и Солнце» (Издательство «Старый Лев»)

Клара — искусственная подруга, робот-компаньонка, созданная для детей. Из витрины магазина она часами наблюдает за прохожими, запоминает жесты и реакции и пытается понять странные правила человеческих отношений.

В конце концов Клара выбирает Джози, девушку со слабым здоровьем. В новом доме девочка сталкивается с семейными конфликтами, страхом потери и одиночеством и постепенно формирует собственное представление о любви, преданности и том, что делает человека незаменимым.

Фильм «Клара и Солнце» (Klara and the Sun) снял Тайка Вайтити. Клару сыграла Дженна Ортега, Джози — Мия Тария, а её мать — Эми Адамс. В картине также снялись Стив Бушеми и Наташа Лионн. Мировой прокат начался в октябре 2026 года. В Украине фильм в прокат так и не вышел.

«Клара и Солнце»

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