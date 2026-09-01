Читайте и поддерживайте: 5 книг от издателей, пострадавших от российских атак

5 книг от издательств, пострадавших от российских атак

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PR-менеджер издательства Vivat Тамара Черкасова отобрала пять книг от издательств, пострадавших этим летом от российских обстрелов, которые стоит добавить в свой список чтения.

Питер Геллер «Созвездие Пса» (Издательство Vivat)

Питер Геллер «Созвездие Собаки»

Девять лет назад неизвестный грипп уничтожил почти всё человечество. От прежней жизни у Хиго остались старенький самолёт, пес Джаспер, воспоминания о жене и небольшой аэродром в Колорадо, который он вместе с вооружённым соседом Бенгли защищает от мародеров.

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Хиг продолжает летать на своей «Цессне», хотя каждый вылет приходится рассчитывать буквально до капли топлива. Именно во время одного из полётов в радиоэфире раздаётся голос. Это случайный сигнал, ловушка или доказательство того, что где-то ещё остались люди? Ради ответа герой готов покинуть относительно безопасное место и отправиться туда, откуда, возможно, уже не вернётся.

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Питер Геллер пишет о постапокалипсисе, в котором катастрофа уже произошла, поэтому гораздо интереснее самого выживания оказывается вопрос о том, что остается от человека после потери почти всего. Жестокость здесь соседствует с заботой, а поиск других людей становится одновременно риском и единственной возможностью не смириться с окончательным одиночеством.

Аллен Левай «Тео из Голдена» (Издательство Vivat)

Аллен Левай «Тео из Голдена»

Девяносто два портрета, нарисованные карандашом, висят на стенах небольшой кофейни в Голдене. Пожилой португалец Тео, приехавший в городок в поисках временного пристанища, начинает покупать их по одному. А затем находит людей, которых когда-то нарисовал местный художник, и отдаёт портреты им.

Эта простая выходка постепенно знакомит Тео с личными драмами, радостями и тайнами горожан. Человек, который сначала был здесь чужаком, незаметно становится частью Голдена и меняет жизнь окружающих.

Роман Аллена Левая стал издательским феноменом практически без традиционной рекламной кампании: популярность ему принесли прежде всего рекомендации читателей. И это вполне созвучно самой книге, где большие перемены также начинаются не с громких жестов, а с внимания к другому человеку.

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Наталья Довгопол «Та, что читала звёзды» (Издательство «Жорж»)

Наталья Довгопол «Та, что читала звёзды»

В селе Евку считают непутевой, неуклюжей и обречённой на несчастье. Никто ещё не знает, что девушка научится читать свою судьбу, записанную звёздами.

Её путь начинается в старой хижине на окраине села, а приведёт к барским поместьям, европейским академиям, гетманским залам и даже королевским покоям. Евка получает знания, недоступные другим, и в конце концов пытается использовать их, чтобы остановить великую войну. Но способность видеть будущее ещё не означает способности им управлять.

Наталья Довгопол сочетает историческую прозу с мистикой и выбирает в качестве героини женщину, которой в отведённой ей эпохе приходится бороться не только с людьми, но и как бы с самой заранее предопределенной судьбой.

Элисон Эспач «Свадебный народ» (Издательство «Фабула»)

Элисон Эспач «Свадебный народ»

Отель у океана, дорогие платья, цветы, гости и несколько дней, расписанных почти по минутам. Все здесь собрались ради свадьбы. Кроме Фиби.

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Она приехала в отель после развода и ряда утрат с совершенно другими планами. Но случайно знакомится с невестой, а затем всё глубже погружается в свадебную суматоху, чужие разговоры, конфликты и жизнь людей, которых ещё вчера не знала. Эта встреча постепенно разрушает сценарий, который Фиби написала для самой себя.

«Свадебный народ» начинается с очень мрачной сцены, однако Элисон Эспач не превращает роман в сплошную драму. Свадебный абсурд, неловкие диалоги и ирония здесь соседствуют с серьёзным разговором об одиночестве и том моменте, когда человек вдруг соглашается ещё немного пожить без готового ответа на вопрос, что будет дальше.

Льюис Кэрролл «Приключения Алисы в Стране чудес» (Издательство #книголав)

Льюис Кэрролл «Приключения Алисы в Стране чудес»

Белый Кролик с часами ведёт Алису туда, где звери разговаривают, карты играют в крокет, от кусочка пирога можно уменьшиться до размера мышки, а Чеширский Кот способен исчезнуть, оставив после себя лишь улыбку.

Спустя более полутора веков после первой публикации герои Льюиса Кэрролла давно вышли далеко за пределы самой книги. Безумный Шляпник, Королева Червей и Чеширский Кот стали частью массовой культуры, однако оригинальная история до сих пор остается удивительно странной даже для читателя, который якобы знает её наизусть.

В издании #книголав текст Льюиса Кэрролла в переводе Екатерины Данилюк дополняют цветные иллюстрации украинской художницы Марии Кинович.

Это издание даёт повод вернуться к знакомой истории уже взрослым или впервые открыть для себя Страну чудес вместе с ребёнком — на этот раз через визуальное восприятие работ украинской иллюстраторки.

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