Что читать этой осенью: новые книги украинских издательств

Новые книги украинских издательств

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PR-менеджер издательства Vivat Тамара Черкасова подобрала семь книг украинских издательств, которые стоит добавить в список чтения этой осенью.

Андрей Кокотюха «Властелины печати» (Издательство Vivat)

Андрей Кокотюха «Властелины печати»

Старинная печать гетманского рода Самойловичей может открыть путь к миллионному наследству. Похитить её намеревается Роза «Лиса» Лисицкая — авантюристка, выросшая в передвижном цирке и одинаково хорошо владеющая искусством гимнастики, иллюзий и афер.

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Однако ей не удаётся первой добраться до реликвии: печать перехватывает частный детектив и отставной капитан кавалерии Алексей Шип. Два мастера игры на опережение начинают охоту друг на друга, пока не понимают, что за наследством Самойловичей стоят гораздо более опасные соперники. Временно им приходится стать партнерами — хотя доверять друг другу они не собираются.

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«Владельцы печати» открывают новый цикл Андрея Кокотюхи «Роза и Шип». Киев конца XIX века, старинная реликвия, семейные тайны, двое харизматичных соперников и авантюра, которая быстро перестает быть просто погоней за деньгами.

Каро Клэр Берк «Yesteryear» (Издательство Vivat)

Каро Клэр Берк «Yesteryear»

Натали Геллер Миллз построила карьеру на идеализированном образе «традиционной» жизни. В соцсетях она — идеальная tradwife: фермерский дом, муж-ковбой, дети, домашняя еда и миллионы подписчиков, которые наблюдают за этой безупречной жизнью. То, что за кадром работает целая команда, а у семьи гораздо больше денег и возможностей, чем кажется с экрана телефона, остаётся за кулисами.

Однажды утром Натали просыпается в 1855 году. Теперь жизнь, которую она годами идеализировала, приходится проживать в реальности: без современных удобств, помощников и прав, которые она считала само собой разумеющимися.

Каро Клэр Берк превращает популярную эстетику социальных сетей в сатирический триллер и буквально отправляет свою героиню проверять, насколько привлекательным было прошлое за пределами тщательно выставленного кадра. По роману уже готовится экранизация, главную роль в которой должна исполнить Энн Хэтэуэй.

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Мие Ли «Магазин снов мистера Даллергута» (Издательство Vivat)

Мие Ли «Магазин снов мистера Даллергута»

Где-то в глубинах подсознания существует городок, куда люди попадают, когда засыпают. А в нём — многоэтажный магазин мистера Даллергута, где можно приобрести сон практически на любой вкус.

На одном этаже продают сны о детских воспоминаниях, на другом — о полётах, славе или приключениях. Кто-то приходит сюда за развлечением, а кто-то хочет ещё раз увидеть человека, которого уже нет. Именно в этом магазине начинает работать Пенни и постепенно знакомится не только с эксцентричными создателями снов, но и с людьми, которые приходят за ними со своими желаниями, страхами и утратами.

Роман корейской писательницы Мие Ли стал первой частью дилогии о лавке Даллергута. За сказочным миром здесь скрываются вполне взрослые вопросы: чего мы на самом деле стремимся, почему некоторые воспоминания не отпускают и зачем человеку иногда нужен хотя бы сон, в котором всё складывается иначе.

Всеволод Полищук «Орден Льва и Ключа. Путеводитель по Львову для тех, кто не боится темноты» (Издательство «Вихола»)

Всеволод Полищук «Орден Льва и Ключа. Путеводитель по Львову для тех, кто не боится темноты»

За одну неделю во Львове умирают писатель, детектив, влиятельный олигарх, а впоследствии и министр. На первый взгляд погибших ничего не связывает, однако последовательность смертей всё меньше похожа на случайность.

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Пока полиция не спешит объяснять, что происходит, расследованием занимается новостное агентство. Бывшему ресторанному пиарщику, а теперь журналисту Радецкому придется искать зацепки в совершенно неожиданных местах: от истории городских гербов и львовских легенд до рецепта сырника.

Всеволод Полищук использует детектив как маршрут по городу, где знакомые улицы таят гораздо больше историй, чем видно туристу. К серии загадочных смертей добавляются древние тайны, мифология Львова и личная история самого Радецкого, поэтому название «путеводитель» здесь отнюдь не случайно.

Юлия Клебан «Красивые девушки тоже умирают» (Издательство «Лаборатория»)

Юлия Клебан «Красивые девушки тоже умирают»

Киев, 2018 год. Олли еще недавно работала в рекламе, но после потери работы соглашается на временную должность ассистентки Ирины Хижак — бывшей адвокатки, которая занимается делами, в которых официальная версия оставляет слишком много вопросов.

Их первое совместное расследование начинается со смерти студентки после вечеринки в общежитии. Дело закрыли, однако отец погибшей убеждён: его дочь убили. Олли и Ирина возвращаются к событиям той ночи и постепенно разбирают истории людей, которые были рядом с девушкой.

Дебютный роман Юлии Клебан использует знакомую структуру классического детектива — дуэт следовательниц, круг подозреваемых, ложные версии — и переносит её в узнаваемый современный Киев. За криминальной загадкой постепенно проступают издевательства, контроль, борьба за статус и вопрос, на который детективы не всегда дают удобный ответ: насколько хорошо мы знаем человека, которого привыкли считать жертвой?

Кейт Аткинсон «Преступления прошлого» (Издательство «Наш Формат»)

Кейт Аткинсон «Преступления прошлого»

Три преступления произошли в разные годы и давно должны были остаться в прошлом. В 1970 году бесследно исчезла трехлетняя девочка. В 1994 году молодую женщину убили в офисе её отца в первый рабочий день. Ещё одна трагедия произошла в 1979 году в семье молодой матери.

Спустя годы все три дела попадают к частному детективу Джексону Броуди. Бывший полицейский возвращается к старым показаниям, семейным секретам и воспоминаниям людей, которые научились жить рядом с нераскрытым прошлым. Чем дальше продвигается расследование, тем больше между делами появляется связей — и тем чаще они напоминают Броуди о его собственной травме.

«Преступления прошлого» открывают знаменитый детективный цикл Кейт Аткинсон о Джексоне Броди. Роман в свое время был экранизирован BBC, а первая часть серии на украинском языке вышла в издательстве «Наш формат» в 2026 году.

Влада Мари «И из тени ты выйдешь» (Издательство «РМ»)

Влада Мари «И из тени ты выйдешь»

Более ста лет назад была убита последняя Теневая королева. Вместе с ней, казалось, исчезла магия Проводников, а Теневые рыцари — бывшие защитники и советники правителей Девятицарства — остались лишь в мифах.

Тем временем Оратания оказывается на грани гражданской войны. Сбежавшая княжна Арета Багряна хочет вернуть Степной трон, которого её лишили родственники. Вместе с детьми Верховного князя и командиром хортовиков Артуром она втягивается в борьбу за власть, заговоры и политические союзы, где личные чувства очень быстро становятся ещё одним рычагом влияния.

А потом выясняется, что Теневые рыцари — вовсе не легенда. «И из тени ты выйдешь» открывает тетралогию «Проводники теней» — масштабное украинское фэнтези о мечах и магии на 640 страниц, где борьба за престол постепенно перерастает в гораздо более опасное противостояние.

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