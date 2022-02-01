Что читать в феврале: 5 новых книг, которые не разочаруют

Книги этого обзора – вершинные образцы современной зарубежной литературы. Их авторы в полной мере раскрывают весь свой арсенал нетрадиционного взгляда на традиционные жанры и переворачивают с ног на голову наше представление о них.

Филипп К. Дик. Три стигматы Палмера Элдрича. – К.: Komubook, 2022

Этот роман — один из самых известных и характерных из наследия Филиппа К. Дика, где его постоянный творческий интерес хрупкой природой реальности достигает нового, до сих пор не виденного уровня. По сюжету, на улице конец ХХІ века. Земля перенаселена и перегрета настолько, что людям опасно находиться на ее поверхности без специальных охлаждающих устройств, а в поселениях-колониях на других планетах царят спартанские, почти первобытные условия жизни. Чтобы лучше сносить скучное монотонное существование в этом мрачном технологическом мире, люди привыкли к употреблению загадочного наркотика Цукер-К, позволяющего им погружаться в общий иллюзорный, радостный мир. Когда промышленник Палмер Элдрич возвращается из межзвездного путешествия, он привозит с собой новый наркотик Жуй-Ц, который значительно мощнее предыдущего и грозит погрузить мир в перманентное состояние наркотического бреда, который, как начинает подозревать главный герой романа, на самом деле контролируется таинственным Элдричем.

Антти Туомайнен. Умерший человек. – Х.: Фабула, 2022

Главный герой этой неординарной истории от популярного финского писателя Антти Туомайнена обитает в маленьком городке. И все у этого мужчины, которого зовут Яакко Каунисма, складывается вроде бы лучше. Ведь в свои 37 он полон сил и энергии, имеет успешный грибной бизнес и красавицу жену. Но, как это обычно бывает, радоваться долго не приходится, потому что во время визита к врачу наш герой вдруг узнает, что жить ему осталось недолго, потому что его отравили. Мало того, начинает раскачиваться семейная лодка, все чаще раздаются ссоры, да и судьба фирмы вызывает серьезную обеспокоенность. Впрочем, лить слезы некогда, ведь нужно успеть найти убийцу и устроить все остальное. Последнее приключение в жизни нашего несчастного Яакко напоминает захватывающий детектив, остросюжетный боевик, мрачный триллер и черную комедию.

Майкл Суэнвик. Дочь железного дракона. – К.: Издательство Жупанского, 2022

Автор этого романа – известный американский писатель, работающий на пересечении многих жанров, в частности, постмодерного фэнтези, киберпанка, альтернативной истории и научной фантастики. Сейчас стоит представить мир условного толкиеновского Средиземья, что таится в параллельных измерениях путаной мультивселенной. Мир, который развивался примерно так же, как наш, но в котором осталось волшебство, ритуалы и волшебные существа, которые теперь обыденно живут в знакомых нам огромных мегаполисах. Где-то продолжаются войны, для которых заводы создают механические драконы – мощные боевые машины, наделенные искусственным интеллектом, холодным и коварным, в основе которого лежит лишь жажда разрушения и хаоса. Драконам для работы нужны пилоты – человеческие полукровки, только с ними дракон может подняться в воздух и применить весь свой сокрушительный арсенал. Но что произойдет, когда один такой списанный на металлолом дракон захочет отомстить за свое лишенное смысла существование самим первоосновам породившего его мира? И что произойдет, когда он найдет достойного пилота для воплощения замысла – девочку-подменку, которую сам никто не спрашивал, перенося в этот странный мир с его странными правилами и несправедливыми законами? Тогда встряхнутся сами основы мироздания, а реальность предстанет во всей своей подлинной невероятной сущности, ошеломляя, удивляя, ужасая…

Дуглас Стюарт. Шагги Бейн. – К.: Bookchef, 2022

По сюжету этой истории, на улице 1980-е годы, Глазго, Шотландия. В стране свирепствует безработица, целые кварталы страдают от бедствий. В таких непростых условиях проходит детство Шагги Бейна: мальчику приходится мириться с одиночеством и неприятием сверстников, осознавать и принимать свою инаковость и заботиться о матери. Агнесс, эту роскошную, но несчастную женщину, живущую в тесном для своих амбиций мире, один за другим покидают все близкие, и с годами ей становится все труднее бороться с алкогольной зависимостью. Парадоксально, но Дуглас Стюарт, букеровский лауреат 2020 года, отталкиваясь от собственной истории и укореняя рассказ в Глазго, в конце концов касается тем, близких каждому человеку: на этих страницах много боли, но здесь есть место и для смеха, теплых, обычных. а главное – для всеобъемлющей, непобедимой любви.

Ярослав Гжендович. Хозяин ледяного сада. Книга 1. Ночной путник. – К.: Ридна мова, 2021

Магическое место, описанное в этой книге, населено разумными существами, похожими на людей, духом скандинавской мифологии и ужасными созданиями, словно сошедшими с полотен Иеронима Босха. Именно здесь, по сюжету, одинокий землянин ищет потерянных членов экспедиции и оказывается в вихре чрезвычайных событий. И если Скандинавия ассоциируется с холодом, хотя там бывает и лето, какова же будет планета Мидгаард, в которой столько от скандинавской мифологии? Будет ли она скована льдом или засыпанным снегом? Будет напоминать вечную мерзлоту, где без кожуха некуда? Местные жители больше похожи на людей, чем на любого другого, но все же не земляне. Главный герой, отправляющийся на поиски потерянного экипажа, все это еще узнает. Ему следует остерегаться, ведь кто знает, что хоронят пустынные неизведанные просторы и густые туманы. Ослепнут мониторы, оглохнут коммуникаторы, замолчит оружие. Здесь властвует магия, потому что морозная мгла — как, говорят, жива. Другие верят, что это дуновение богов или ворота засветов. Мидгаард. Планета, где нас, людей, считают существами с рыбьими глазами. Где идет война богов, а демиурги-самозванцы питают жестокость, расцветшую во мраке зла. Где изменяют новейшие земные технологии, а человек должен встать на поединок со своими кошмарами. И остаться с ними наедине…

Читайте также: