Что почитать: 3 книги, в которых раскрываются секреты

Авторы этих книг не зря считают, что любую проблему можно решить с "детской" легкостью. Главное, взглянуть на этот мир под соответствующим углом, добавив внимание, профессионализм и мастерство, и это обязательно приведет к победе.

Дэниел Койл. Культурный код. Секреты успешного взаимодействия в команде. – К.: Наш Формат, 2023

3 книги, где раскрываются секреты

В этом исследовании рассказывается об "игровом" характере любой бизнес-стратегии. Корпоративная культура, бизнес, менеджмент, командное взаимодействие и успешные компании, как доказывает автор книги, в основе имеют принцип детской игры. Например, он рассказывает о двух командах, которым надо построить башню из пачек спагетти, скотча, веревки и маршмеллоу. В первой – студенты бизнес-школы, во второй – дошкольники. Звучит абсурдно, но в этом реальном состязании победили малыши. Почему так? Как в командном взаимодействии они превзошли будущих бизнесменов, а впоследствии – юристов и даже гендиректоров? На самом деле автор исследовал взаимодействие в разных группах и узнал секреты самых успешных культур мира, выяснив, почему разум переоценивают, а учебную силу ошибки недооценивают. А еще – разглядел, как лидеры самых эффективных культур не только достигают вершин, но и удерживаются там. Опять же, благодаря принципам игры. "Несколько лет назад команда психологов из Стэнфордского, Йельского и Колумбийского университетов попросила учеников средней школы написать эссе, после чего учителя дали им разные виды фидбека, — рассказывает автор. — Оказалось, один вид обратной связи так повышал мотивацию и производительность учеников, что его окрестили "волшебным фидбеком". Те, кто его получал, гораздо чаще брались переписывать работу и показывали гораздо лучший результат. Ничего хитрого в этом фидбеке не было.

Только одно простое предложение: "Я пишу эти замечания, потому что верю, что ты можешь показать лучший результат, и знаю, что справишься". Вот и все. Только семнадцать слов. Но эти слова мощные, потому что изобилуют сигналами принадлежности: Ты часть этой группы. Эта группа особенная; здесь высокие стандарты. Я верю, что ты можешь добиться этих стандартов. Что влияет на эффективность команды. Эффективность команды определяют следующие пять точных факторов. Каждый член группы говорит и слушает примерно в равных пропорциях, предпочитая лаконичность. Все поддерживают высокий уровень зрительного контакта, их разговоры и жестикуляция энергичны. Участники общаются не только с руководителем группы, но и друг с другом. Члены команды ведут разговоры внутри группы на посторонние темы. Все периодически выходят "на разведку" за пределы команды и возвращаются с информацией, которой делятся с другими. Чем не игра в казаки-разбойники из детства?

Роджер Нибон. Как стать экспертом. Путь к мастерству. – Х.: Виват, 2023

3 книги, где раскрываются секреты

В самом начале этой книги автор приходит в гости к таксидермисту, набивающему чучело пантеры. Казалось бы, что общего у него, хирурга, профессора при Имперском колледже Лондона, с этим мужчиной? Впрочем, не зря эта книга написана человеком, в инновационном труде которого соединены медицина, музыка и искусство. Квалифицированный врач, на прием к которому записываются за месяц; музыкант, собирающий стадионы; модельер, создающий одежду для выдающихся знаменитостей, и ученый, лауреат Нобелевской премии, — все эти люди на первый взгляд разные, и объединяет их что-то одно. Ведь все они эксперты в своей области, и их мнение признают авторитетным и уважают. Поэтому эта книга – для того, кто стремится также развить собственные навыки с уровня "ученик" до уровня "эксперт". Причем не важно, начинаете ли вы новую карьеру или продолжаете старую, изучаете язык или овладеваете музыкальным инструментом — путь всегда тот же, и эта новаторская книга откроет вам путь к настоящему мастерству. Кстати, по поводу вышеупомянутого мужчины.

"Я спросил у Дерека о начале его карьеры, — вспоминает автор. — Тот рассказал, что в школе любил искусство. У него были искусные руки, однако дислексия существенно мешала учиться. Когда Дереку было двенадцать, он нашел на улице мертвую птицу. Он принес его домой и начал рисовать, и прозрение, как называет это Дерек, случилось, когда ему было шестнадцать, и однажды он понял, что, найдя мертвое животное, вместо рисования, может сделать из него чучело. Дерек направился в лондонский Музей естествознания, где сначала учился таксидермии, а затем много лет работал, прежде чем выйти в самостоятельное плавание". Таким образом, как убеждает нас автор, все мы можем стать экспертами в чем-то, хотя вряд ли способны так глубоко охватить более одной-двух отраслей. Главное же, для того чтобы стать экспертом, нужно сосредоточиться на образной сфере, отбросить все, что отвлекает, и год за годом прилагать осознанные усилия.

Наталья Атамась. Птицы в городе. Жизнь и выживание в бетонных джунглях. – К.: Вихола, 2023

3 книги, где раскрываются секреты

…Видимо, все давно уже заметили, как с изменением климата, глобальным потеплением, а теперь еще и войной все смешалось в природе. Не говоря уже о неволе, которой оказались для птиц наши города. Да, те самые "бетонные джунгли", которые красивы только в названии этой книги. На самом деле с ухудшением экологии уже даже речь не идет о природных условиях существования птиц – только о выживании. Вы видели, например, кучу воронов, уныло сидящих на телевизионных антеннах? А ведь это, между прочим, "отдельные существа", как пишут во всех энциклопедиях, а когда уничтожают места их обитания – те же лесополосы, не говоря о самих лесах – они вынуждены целыми стаями питаться на городских свалках и заглядывать с крыши в наши окна.. То же касается аистов, которые сейчас ищут не экологически чистое место, как это было когда-то, а хоть какого-то убежища в условиях не только ухудшения экологии, а вообще войны. Гнезда разрушены, есть нечего, защиты для малышей нет. А мы любуемся их "кру-кру-кру", звучащим в небе, где они кружат — чего никогда не было! – над заводскими районами города. Все оно красиво и красиво только для песни или книги. Автору которой – орнитолог, специализирующийся на гнездовой биологии и экологии водных птиц – все это должно быть известно.

Ее книга рассказывает историю птиц в городе: где они живут и как ухаживают за пернатым малышом, как решают больной жилищный вопрос и борются за территорию. Сама же книга построена как прогулка – от окрестностей до центра, от парков и кладбищ до старых каменных зданий и небоскребов. Ну, и ответов на вопросы по дороге тоже хватает. А также секреты, которые тут же раскрываются. Например, как бороться с дятлами и при чем здесь сотрясение мозга и шлемы для игры в американский футбол? Где в Киеве искать серых сов и как шум города влияет на размножение больших синиц? Что вышло из киднепинга яиц дрозда черного и чем закончилась дискуссия о том, где зимуют ласточки? Автор пытается дать ответы на все эти вопросы, а заодно и объяснить, чем так опасны оставленные на улице котики, как отпугнуть птиц от вашей грядки на даче и, в конце концов, как сделать нашу общую с птицами жизнь в одном городе комфортной и взаимовыгодной. Мол, голуби и скворцы, воробьи и вороны, совы, сапсаны и даже попугаи – всем хватит места рядом с человеком среди бетонных джунглей города. А вот какой будет наша общая жизнь и не превратится ли она в постоянное противостояние, зависит только от нас.

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