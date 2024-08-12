Что почитать: 3 книги, которые будут интересны для детей и родителей

В этих книгах сплошные тайны с загадками, которые следует разгадывать всей семьей. Ведь интересные и увлекательные истории с причудливыми сюжетами – именно то, чего в наше тревожное время иногда не хватает для получения душевного комфорта в семье.

Василий Тибель. Тайна причудливой пасеки, или Безумные шершни. – Х.: Утро, 2024

В этой невероятной истории почти все, что никогда не может случиться на каникулах. И тем не менее, если они безумны, как у "Тайны причудливой пасеки" Василия Тибеля, то это вполне возможно. И если уж случилось что-то интересное или ужасное, можно не сомневаться: рядом они — непоседы и друзья-неразлейвода — Василько, Миколка, Миша, Саша и Надя. Да, подростки постоянно попадают в передрягу, и в чем нет ничего удивительного, если бы не масштабы. Международные преступники, спецслужбы, Интерпол, заложники, военная операция с самолетами, нападения и засады, ловушки и взрывы – словом, весь набор крутящегося вокруг остросюжетного боевика, казалось бы, такого невинного явления, как старая сельская пасека. Абсурд, скажете? Отнюдь! Конечно, наша пятерка не планировала спасать мир от злодейского гения-террориста, но когда Миша случайно увидел на той пасеке что-то ужасно интересное… "На другой стороне поляны над пасекой склонился какой-то силуэт, покачиваясь в мерцающем тумане и словно вися над ульями. От увиденного у малыша по спине побежали холодные муравьи.

Так что если паренек втянул всех друзей в происшествие, а он очень скоро превратился в серьезное противодействие настоящим злоумышленникам, то тут уж чувствуйте себя наслаждением — текст гарантирован. Хватит ли подросткам ума и отваги там, где не стыдно спасать и взрослому? Устоят ли они в совершенно не детском испытании перед лицом страшной опасности? "Группа спецназовцев, впереди которых, словно марсиане, шли двое военных в костюмах химзащиты, выбралась из оврага и приближалась к заброшенной пасеке. Шершни вели себя как-то странно: небольшая часть помчалась на болото, другая огромная туча начала втягиваться будто там включили мощные пылесосы".

Наталья Мисюк. Язык. Тайны ведьм. – К.: Издательский дом "Mamino", 2024

Приключенческая история в этой книге рассказывает об особенностях украинского языка, и это очень важно для нашего настоящего, когда вопрос перехода на украинский как никогда актуален. Особенно для украинцев Востока и Юга, а также переселенцев во всех регионах Украины и за границей. По сюжету события этой фэнтезийной книги происходят в волшебном городке, где живут ведьмы, которые варят волшебное зелье из украинского правописания. Главный герой знакомится с ними, переживает увлекательные приключения, попадает в передряги, делает неожиданные открытия о языке и жизни в целом. А попал он сюда по не слишком сказочным причинам. Так же, как автор книги, из родного дома его выгнала война. Основой этой истории стал личный опыт Натальи Мисюк, крымчанки, которая в 2014 году покинула полуостров, переехала во Львов и начала разговаривать и писать на украинском в быту, работе и творчестве. Интересно, что автор выбрала именно те темы, которые содержат главные грамматические отличия украинского и русского языков.

- Здесь еще "и" плавает, и то много. Оставлять? — спросила она. — А то наше "ы"? — уточнила Первая. — А как отличить? Наше когда произносишь, то язык назад не нужно отводить сильно и челюсть тоже опускать не нужно. Наше легко произнести. Удобное и мелодичное. – Сейчас проверю… Наше!"

Мария Козыренко. Кошки. Такие, как ты. – Х.: Утро, 2024

Тайн в этой необычной книге тоже немало, но прежде всего – для ее маленьких героев. Впрочем, взрослые также могут даже не догадываться, что творится прямо перед ними, и как причудливо, интересно, творчески можно интерпретировать, казалось бы, знакомые вещи. Поэтому о воспитании не делом, а словом, а также его визуализацией, что и происходит в хорошей сказке "Коты. Такие, как ты" Марии Козыренко.

Рисовала в книге художница Женя Птица, чьи волшебные акварели украшают веселые и серьезные сюжеты. А уж пушистые герои книги – котята Чубчик, Мурчик и Умчик – такие непоседливые! Совсем маленькие мальчики и девочки. И неудивительно, ведь мир так разнообразен и исследовать его так интересно, прислушиваясь к маминым советам, о чем свидетельствуют соответствующие разделы книги: "Почему коты не едят вишни", "Молочная история", "Незваные хвосты" и другие. И, конечно, все нашим котикам удается, но каждому по-своему. Интересно почему? Неужели они так разные, как, собственно, и люди? "Кошка несколько секунд смотрела на них молча, а потом произнесла: "Ладно. Похоже, кое-чем вы уже разобрались лучше некоторых взрослых кошек. Поэтому у меня осталась только одна кошачья обязанность для вас. Вы разные, вас радуют и делают счастливыми разные вещи. Помните, каждый кот должен быть собой.

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