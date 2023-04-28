Что почитать: 3 книги о героизме и героях

Основное занятие героев, как известно по мифологии, – это подвиг. Бой с чудовищами, спасение принцесс и другие героические деяния. Впрочем, сегодня это подвиг не только на войне, но и в "мирном" быту: под ракетными обстрелами, в бомбоубежище, в вынужденной эмиграции. Все это работает на победу, которая обязательно будет за нашими героями.

Любовь Загоровская. Моя УПА. – Л.: Издательство Старого Льва, 2022

В этой книге — 39 рассказов о людях, которые либо воевали в УПА, либо помогали украинской армии бороться за независимость Украины почти 100 лет назад — участниках боевых действий, воинов УПА и тех, кто лечил, кормил, передавал информацию. Так что в "Моей УПА" Любови Загоровской вспоминают бои и аресты, допросы и советские лагеря. Как происходила работа над книгой? Автор просто ехала по адресу, который ей сообщали добрые люди, садилась рядом с ветераном и записывала. В общем, все это было известно, ведь еще в 1970-х выходила диаспорная "Летопись УПА" в пятидесяти трех томах, и автор предисловия зря пишет, что "большие массивы архивных документов об ОУН и УПА еще долго оставались недоступными", потому что это касалось только советских исследователей. Что касается дальнейших времен, когда "стало можно", и были раскрыты архивы КГБ, ценность таких мемуаров, как опять-таки подчеркивает предисловие, не была перечеркнута, ведь именно они "способны воспроизвести атмосферу времени, переживания людей, эмоции, которые не забыли десятилетия спустя. Без них историк никогда в полной мере не поймет особенностей описываемых событий, мотивов людей". Действительно, трудно и забыть, и понять, почему, например, бабушка автора этих строк, учительница музыки в ссылке, лечила и ухаживала за "ребятами из леса". О чем один из них, старый воин УПА, вспоминал уже на ее похоронах, мол, если бы не госпожа Вера, рука бы у него не сгибалась. И о чем и написалось в более позднем сборнике "Ulaskava" (1994): "Не заживали раны, не зажили…/Догорал вечерний костер./Не брились ребята, не брились —/успеем, думали, еще/до завтра. // Успели… И приносила в то утро,/вместе с йодоформом и бинтами,/Госпожа Доктор,/что со смертью играла./Госпожа Вера, бывшая между нами".

Радомир Мокрик. Бунт против империи: украинские шестидесятники. – К.: А-ба-ба-га-ла-ма-га, 2023

Речь в этой книге о шестидесятниках, то есть об удельном продукте советской системы, поскольку все антисоветское – те же "враги народа" — было либо уничтожено, либо имело совсем другую цель, чем компромисс с властью. Это были люди – прежде всего специалисты своего дела (в данном случае – поэты, писатели, журналисты, учителя), – которые не соглашались с властью, желая ее усовершенствовать – как украинские коммунисты, которые в свое время выступали на "правильный" ленинизм. Свое умение сказать "нет" они совершенствовали на партийной трибуне или на писательском собрании, на труде, в семье. Именно об этом автор говорит практически в самом начале. "В ночь на вторник 8 апреля 1963 года Николай Винграновский практически не закрыл глаз, – узнаем мы подробности тогдашнего подсоветского существования. – На следующий день его вместе с другими молодыми писателями вызвали "на ковер". В сессионном зале Верховного совета УССР должно было собраться совещание" актива творческой интеллигенции и идеологических работников Украины" под председательством первого секретаря ЦК КПУ Николая Подгорного. Это придавало событию большое значение: дело было серьезное. Недавно Винграновский вернулся из Москвы, где вместе с Иваном Дзюбой и Иваном Драчем имел возможность наблюдать гнев лидера советского государства — Никиты Хрущева. Никита Сергеевич снова сыпал проклятиями и вульгаризмами в адрес советских писателей и культурных деятелей, не ограничивая своей фантазии и лексикона". И очень хорошо, что такие книги, как исследования Радомира Мокрика, регулярно выходят в люди. Наконец становится видна разница между ситуацией с вышеупомянутыми "советскими писателями и культурными деятелями", к которым принадлежали украинские шестидесятники-идеалисты, имея от советской власти все возможные привилегии и льготы, и теми, кто в это же время, будучи не меньшими шестидесятниками-культурниками (но уже реалистами), находился либо на советской каторге, либо в ссылке, либо на рабочем месте вроде кочегарки или дворницкой.

Скотт Снайдер. Бэтмен. Последний рыцарь на земле. – К.: Рідна мова, 2022

Ввиду выхода книг, подобных этой, лишний раз убеждаемся, что постмодернизм в нашей жизни никак не сдает позиции. Пестрая смесь идей и приемов, взятых у недалекого прошлого, делает современный продукт и более интересным, и более потребительным. Ведь в прошлом плохого не производили. Да, "Бэтмен. Последний рыцарь на земле" Скотта Снайдера вобрал в себя тренды, штампы и клише из многих предыдущих сюжетов. Пока перед нами, конечно, будущее. То есть прошло двадцать лет – и знаменитый Брюс Уэйн, который по зову города (и сердца) время от времени, как известно, натягивает маску (и костюм) народного мстителя, просыпается в больнице Аркем. Молодой и при здравом уме. Оказывается, он... никогда не был Бэтменом. То же, вспомним, происходит с Иисусом в драме "Последняя страсть Христа", в свое время запрещенной, кстати, на Западе (фильмы выходил только на видеокассетах). Далее, чтобы разгадать тайну своего прошлого, наш Темный Рыцарь отправляется в долгое путешествие и встречается с будущими версиями друзей и врагов. В том числе и с отвратительным попутчиком — головой Джокера. Кое-кто при этом удивится, почему до сих пор живая, отрубленная голова Джокера становится для Бэтмена гадким проводником сквозь пространства изуродованной Вселенной DC, но более внимательные читатели вспомнят аналогичную историю из "Председателя профессора Доуэля", классики советской фантастики из-под пера Александра. Если держать все это, извините за тавтологию, в голове, то путешествовать с героем повествования будет гораздо спокойнее. А так, конечно, перед нами увлекательный рассказ и даже экшен об очередных головокружительных приключениях Бэтмена. Который, чтобы разоблачить, что именно привело к такому жуткому будущему, должен выследить неописуемую силу, уничтожившую когда-то мир, который он знал.

Читайте также: