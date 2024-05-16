Что почитать: 3 книги о любви и других приключениях

Приключения героев в этих книгах происходят на историческом фоне, который придает драматический оттенок историям любви. И независимо от того, это феминистический роман или мистический триллер, романтика обыденной жизни побеждает смерть и дарит нам незабываемые минуты увлекательного чтения.

Бонни Гармус. Уроки химии. – Х.: Клуб Семейного Досуга, 2024

"В 1961 году, когда женщины носили платья-рубашки, ходили в клубы садовниц и беззаботно разъезжали в машинах вместе с детьми без всяких ремней безопасности; — начинается эта драматическая и феминистическая история, — когда еще никто и не думал ни о движении шестидесятых, ни тем более о том, что его участники последующие шестьдесят лет проведут в сладких воспоминаниях о бурной молодости; все возможно, — именно тогда, однажды утром, еще до рассвета, тридцатилетняя мать девочки по имени Медлин Зотт проснулась с одной-единственной мыслью: ее жизнь кончилась".

Поэтому "Уроки химии" Бонни Гармус – о гениальном ученом-химике, которую ждала блестящая карьера, если бы не один человек, Келвин, в которого она влюбилась. Но прожить долго и счастливо не суждено: Келвин погибает. Элизабет остается с маленькой дочерью Медлин на руках.

"Медлин выучила буквы еще трехлетней и до сих пор, а ей недавно исполнилось пять, успела прочитать чуть ли не всего Диккенса. Она была именно такова: могла напеть концерт Баха, но не могла самостоятельно завязать шнурки на собственных ботинках; сумела бы объяснить, как вращается Земля вокруг своей оси, но часто проигрывала в "крестики-нолики". Вот в том и была неприятность. Но приготовление оладий на завтрак и имеет кучу поклонников. Но жизнь, как и наука, непредсказуема. Дочь Медлин стремится во что бы то ни стало узнать, каким был ее отец. Судьба готовит Элизабет встречу с прошлым. Она не только вернется к научным исследованиям, но и узнает скрытую правду о любимом Келвине. И то, что на протяжении последних лет причиняло невыносимую боль, теперь подарит надежду на новое и лучшее будущее".

Юлия Чернинькая. Наследство на костях. – Л.: Издательство Старого Льва, 2024

Прошлое в этом мистическом триллере с детективной основой тесно переплелось с нашим сегодняшним днем. Исторические разделы, в которых речь идет о советском терроре 1941 года в Западной Украине, перемежаются историями героев, живущих во Львове обыденной жизнью. В котором – события, не имеющие никакого рационального объяснения, но также – обычные человеческие чувства, мечты, стремления, разочарования и, конечно, любви. В прошлом – советских освободителей к местным красавицам: "Хотелось напиться и наесться этой девушки. Как ее там? Оля или Лампа? Пусть будет уже Виоланта, если ей так нравится…"

В нашем сегодня – одного из главных героев, звезды львовской журналистики, который, несмотря на почтенный возраст, ищет свою любовь. Сначала в лице мамы коллеги. "Мысли о Веро не шли у него с головы. Чувствовал дискомфорт из-за всего, что случилось вечером. Хотелось снова увидеть ее. Долго не колеблясь, он написал Яне в мессенджер и попросил номер телефона мамы". А потом и самой дочери. "Сейчас он больше думал о Яне. Удивлялся, что несколько лет проработал с ней и даже не догадывался об этой близости, которая между ними царила. Рядом с ней его осаждало странное ощущение. Так, словно вернулся домой, — тепло, уютно и спокойно..." "

Но даже эта "дружеская" романтика происходит на историческом фоне, где бывший психологический диспансер, созданный на месте соляной шахты, где в 1940-х было массовое захоронение "врагов народа", остается мистическим магнитом, притягивающим всех героев и персонажей этого необычного романа. .

Евгения Бабенко. Все мои тревожные звоночки. – Х.: Виват, 2024

Героиня этой проницательной истории о взрослении девушки, которая, несмотря на травму, смогла жить дальше, с самого начала была очень набожной. "Я читала "Отче наш", а в конце прибавляла от себя несколько просьб.

"Любий Боженька, сделай так, чтобы мама не убежала из дома из-за меня. Я знаю, что в последнее время была не очень хорошей, но если ты выполнишь мою просьбу, то обещаю, что исправлюсь. И еще сделай так, пожалуйста, чтобы она купила вафли "Артек". Молочные". Обычно все было хорошо, кроме, правда, вафель, вместо которых случались яблоки, мандарины или трубочки со сгущенкой, которые, разумеется, лучше любых вафли, поэтому к Богу у героини никаких вопросов не было. Они появились позже, когда восемнадцатилетняя Кристина, как и мечтала, поступила в киевский вуз.

Наконец-то она оказалась в новом городе, где может расправить крылья и повзрослеть, погрузиться в студенческую жизнь, научиться по-настоящему дружить и обрести любовь. Первые взрослые вызовы, достижения, разочарования, попытки балансировать между работой и обучением. Однако обычные для других вещи даются Кристине непросто. Есть в ее жизни то, о чем она молчит, о чем никому не скажет, потому что, кажется, об этом лучше молчать вовек. Сможет ли она выбраться из клетки, которую выстроил ее разум, и открыться миру?

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