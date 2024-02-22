Что почитать: 3 книги о мифах и фейках

Выдумок, фейков и мистификаций в различных сферах общественной, социальной и даже частной жизни сегодня существует огромное количество, поэтому неудивительно, что большинство книг этого обзора посвящено их развенчиванию. Вполне возможно, что они мотивируют к фильтруемому восприятию информации, а то и подтолкнут к кардинально иному взгляду на некоторые вещи.

Павел Еремеев. 33 опровержение. Мифы и фейки из истории Украины. – Х.: АССА, 2023

История, как знать, полна мифов и фейков. Некоторые из них возникли случайно, другие были созданы, чтобы отрицать существование украинцев как отдельной нации. Пропагандистская машина работала умело, но пора узнать настоящую историю, которая захватит и разрушит застывший набор стереотипов. В частности, в книге Павла Еремеева "33 опровержения. Мифы и фейки из истории Украины" вы, в частности, прочитаете, почему запорожские казаки интереснее упрощенного образа беглых крестьян; правда ли, что парижский аэропорт назван в честь украинца; существует ли золото Полуботка; кто же сотворил Велесову книгу и многое другое. 33 опровержения, приведенные в книге, изменят ваш взгляд на историю. Ведь эти опровержения существующих мифов позволяют не только более адекватно понять исторический путь Украины через столетие, но и привить вкус самого процесса научного поиска, проверки информации и сопоставления фактов. Например, по поводу половцев.

"В первую очередь следует заметить, что половцы преимущественно не были узкоглазыми монголоидами, — замечает автор. — Само название "половцы", которым русичи обозначали этот народ, по мнению большинства исследователей, происходит от славянского слова "половой", то есть светло-желтый. Армянские хронисты также называли половцев словом, которое в переводе означало соломенно-желтый, именно такого цвета были волосы у значительной части половцев. Это совсем нехарактерно для монголоидного типа. Восточные источники однозначно указывают, что кипчаки (так половцев называли в Азии) на вид были отличны от монголов, имели голубые глаза и рыжие волосы. Конечно, кочевники - как это очевидно из их названия - постоянно находились в движении, заключали межплеменные браки, смешивались. Поэтому не исключено, что некоторые среди половцев имели монголоидные черты. Однако в целом это были люди, которые принадлежали к европеоидной расе".

Сергей Постоловский. Религия. – Х.: Фолио, 2023

В этом романе также немало о мифах, а также фейках, но больше всего – о том, что произошло после того, как они заменили правду. То есть перед нами – политический роман "Религия" Сергея Постоловского, описывающий Украину ХХІ века после окончания Освободительной войны против захватнической России. Настоящая альтернативная история с откровенным привкусом извращенных человеческих желаний, непристойных сексуальных игр и детских трагедий. Магический реализм, в котором жизнь человечества навеки соединилась с посланниками Бога и прислужниками Сатаны. По сюжету главный герой получает от дяди дневник своего деда 2095 года, мужчины, жестокого и всесильного Главы Тайной Полиции Украины, который, чтобы отомстить своим мертвым, изменил ход самой истории. Но удалось ли ему превратить в миф или фейк легенду о Проповеднике — то ли человеке, то ли существе, то ли настоящем посланнике Бога, за которым в Украине следовали миллионы? Казалось бы, прошло уже несколько десятилетий, когда на Майдане повесили этого пророка, который разговаривал с Богом, а он даже с того света не дает о себе забыть. Как невозможно забыть методы, которыми правда превращается в прах. То есть в те же мифы и фейки.

- Вась, мне страшно, братец! Что же это происходит? Так начинается охота, Василий. Охота на живых людей, — Анастасия плакала, и я понял, что наша жизнь уже никогда не будет такой, как до сих пор. В наш мир конца ХХІ века шел харизматическим шествием Проповедник - то ли человек, то ли существо, то ли само божество, так и не повторившее пути Иисуса Христа, а его прах был спущен в унитаз общественного туалета на старом Байковом кладбище города Киева". Что было дальше – в этом потрясающем, безнравственном романе, в котором смешались добро и зло, амбиции и ненависть, категоричность и неспособность прощать, атеизм и религиозность, разврат и целомудрие, закулисные игры и человеческие слабости и трагедии.

Дэниел Пинк. Драйв. Удивительная правда о том, что нас мотивирует. – К.: Лаборатория, 2023

В этой книге о новом взгляде на мотивацию перед нами раскрывают несоответствие между тем, что о мотивации знает наука, и тем, как мы пытаемся мотивировать себя и других людей на самом деле. Иногда большую роль при этом играют мифы (об истине и правде) и фейки (об истинной мотивации). Например, большинство людей верят, что лучший способ мотивации – это вознаграждение или наказание, распространенный метод кнута и пряника. В книге Дэниела Пинка "Драйв. Удивительная правда о том, что нас мотивирует" выясняется, что этот подход — ошибочный. Автор объясняет, что источником мотивации является третий драйв — наши врожденные потребности самостоятельно управлять собственной жизнью (автономия), совершенствоваться и творить (мастерство), и улучшать мир вокруг (цель). Компании, которые научатся создавать среду, питающую третий драйв, получат более производительных и привлеченных работников. Люди, которые поймут механизм работы третьего драйва, научатся управлять внутренней мотивацией, быть наполненными и получать удовольствие от работы. Начиналось же все, конечно, с обезьян.

"Поведение приматов во время исследования заставляет нас задать интересные вопросы теории мотивации, поскольку они достигли существенных учебных результатов, а высокий уровень эффективности сохранялся без специальных или внешних стимулов, — узнаем подробности исследований. — Что же еще могло стать причиной? Ища ответ на этот вопрос, Гарлоу выдвинул новую теорию, введшую понятие третьего драйва: "Выполнение задачи, — утверждал он, — обеспечивало внутреннее вознаграждение. Обезьяны разгадывали головоломки по простой причине: удовольствие от исполнения само собой было вознаграждением". Такие выводы казались тогда неслыханными, но случившееся потом еще больше озадачивало и раздувало дискуссии. Возможно, этот только открытый драйв, который Гарлоу, в конце концов, назвал "внутренней мотивацией" и действительно существовал".

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