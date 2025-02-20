Что почитать: 3 книги о путешествиях и приключениях для детей

Веселые приключения книжных героев – это то, что может увлечь воображение и отвлечь от тревожных будней. А если к этому добавить экзотическое путешествие и сказочное волшебство, то эффект от таких книг будет подобен магическому коктейлю, что создаст вам неповторимый настрой.

Лукаш Вежбицкий. Африка Казика. – Х.: Время мастеров, 2024

Приключения в этой увлекательной книге действительно крутые. "Оскільки я вирішив подорожувати на велосипеді, — розповідає її герой, — тож не міг не взяти із собою мого вірного двоколісного друзяку, який супроводжував мене в усіх попередніх мандрівках. До того ж ніхто такого ще досі не робив. Моя дружина Марися страшенно хвилювалася. — Ой, Казику.. — говорила вона, коли разом із дітьми проводжала мене на вокзалі, — як ти даси собі раду серед чужих людей? — Усе буде добре, Марисю, — заспокоював я її. — Знаю кілька іноземних мов, тож зможу порозумітися. — А що ти робитимеш, якщо зустрінеш людожерів чи лева? — Не хвилюйся, адже і з людожерами, і з левом можна потоваришувати, — пожартував я. — Тату, привезеш мені фото лева? Будь ласка. — син торсав мене за штанину. — Татусю, а мені привези мавпочку, — просила донечка. Я міцно обійняв дітей на — А тебе что привезти из Африки? — Улыбаясь, спросил я жену.

Так что представьте себе – около 40 тыс. км по Африке – на велосипеде. Казимеж Новак — первый человек в мире, самостоятельно дважды пересекший Африку с севера на юг и в обратном направлении. И все это в начале 20 века. И хоть наш герой и был поляком, но родился он в 1897 году в Стрые на Львовщине, у края смелых и отчаянных людей. Разве мог Казик сомневаться в своих силах, когда рос в окружении людей, доказывающих каждый день, что невозможного не существует? Еще мальчиком мечтал о путешествиях в далекие края. Так, из Стрыя, из родительского дома, совершил он свое первое самостоятельное большое путешествие. В 14 лет, имея в кармане всего несколько монет, он отправился в Рим! И с тех пор уже не было для Казимежа Новака ни закрытых границ, ни несбыточных мечтаний! О чем и будем читать в этой необычной книге.

Галина Ткачук. Котулаки и цвет папоротника. – Х.: Ранок, 2025

В начале этой истории нас сразу предупреждают, что котулаки — это люди, которые научились перебрасываться на кошек, и чаще всего встречаются в Киеве и его пригородах. Во всяком случае, "Котулаки и цвет папоротника" Галины Ткачук – самое интересное из магического читва, которое только можно придумать в эту зимнюю пору. Однако даже герои этой книги знают, что колдовство – еще не залог успеха. И хотя котулаки в предыдущей истории из магической серии и нашли немало ценных фолиантов, однако на этот раз, чтобы получить настоящее волшебство, они должны все вместе выйти на соревнования с другой командой зверулаков.

- Итак, начинаем наш праздник! — заорал вдруг Дятел Обачный и тоже вышел в центр круга. — Сегодня на поиски цвета папоротника выйдут две команды. Наш славный поселок Добрый Дуб на этом соревновании представляет команда "Котулаки". В ее составе — правнуки Малины Зловещей под руководством ЕвгенияПетровича! Понятно, что победители соревнований в этот раз обретут цвет папоротника. И ясно, что Мирчик, Лев, Лада и капитан команды Евгений Петрович изо всех сил постараются одержать победу, хоть вокруг и творятся странные и нелогичные вещи. Что это значит и какое отношение имеет к настоящей древней магии, следует узнать в новой истории о котулаках. И будьте уверены, что без головокружительных приключений при этом не обойдется.

"Тоннель над тропинкой становился все ниже и ниже. А потом совсем исчез. Перед котулаками встала густая стена кустов. — Ну что ж, — вздохнул Евгений Петрович, — становимся котами. Ножницы придется оставить здесь, — и положил их на тропу. ген Петрович. — Скорость кота, который лезет сквозь заросли, значительно выше, чем стрижет кусты.

Рената Пйонтковская. Рассказы для хохота. – Х.: 4mamas, 2024

У героя этих рассказов Томека, о котором речь в "Рассказах для хохота" Ренаты Пйонтковской все не удается только в начале. Дальше уже идет полегче. Словно процесс обувания нашего героя в детском саду, когда красная от натуги воспитательница, которой уже трясутся руки, наконец справившись с заданием, вдруг узнает, что ботинки не обувались, потому что левый перепутали с правым. А потом выясняется, что это вообще чужая обувь. И все бы ничего, если бы не мороз на улице, а перчатки, спрятанные Томеком, остались в ботинках.

"Кажется, воспитательница чуть не потеряла сознание, — сообщает малыш. — Она закрыла глаза и схватилась за вешалку. Кто знает — почему Ботинки — это же лучший тайник. Что здесь непонятного? Взрослым, похоже, это невдомек". Именно в этой волшебной книге известная детская польская писательница с юмором рассказывает истории этого самого Томека, который, уточним, ходит в старшую группу садика. И даже в таких обыденных детских делах как упомянутое обувание, а дальше игра в футбол или рисование с героем рассказов случаются чрезвычайно забавные случаи. Во всяком случае, эти рассказы – может, для хохота, а может, и для замысла – полны чувства любви и взаимопонимания. Они помогут не только ребенку, но и некоторым родителям (и воспитательницам!) познакомиться с разными человеческими добродетелями, а всей семье (и даже целому саду) получить хорошую порцию здорового смеха!

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