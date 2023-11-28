Что почитать: 3 новые книги, в которых путешествуют по времени

Если мы забудем прошлое и не заглянем в будущее, за нас это сделают другие, и мы снова будем жить в чужой реальности. Так считают авторы этих книг, отправляя своих героев в путешествие во времени, из которого мы узнаем о том, что было, что будет и как нам жить сейчас, чтобы не попасть в очередную ловушку.

Майкл Бентон. Динозавры. Новый взгляд. – К.: Бородатый Тамарин, 2023

Динозавры. Новый взгляд

"Одно известно точно: динозавры появились в триасовый период между 252 и 201 миллионами лет назад. Почти во всем остальном мы не уверены", — заявляет автор этой увлекательной книги, а дальше все только интереснее. В общем, исследование Майкла Бентона "Динозавры. Новый взгляд" доказывает, что динозавры, хоть и давно вымерли, все еще остаются частью нашего мира. "Когда именно они появились в раннем или позднем триасе? – не унимается автор. – Каков был мир, когда они вышли на сцену? Прокладывали ли они путь к господству в глобальной экосистеме отчаянной борьбой с другими животными или же им просто удалось занять свое место? Все эти темы были актуальны в 1980-х, когда я начинал карьеру палеонтолога". Следует добавить, что не менее актуальными эти темы остаются и сегодня, ведь за последние двадцать лет изучение динозавров превратилось в настоящую научную дисциплину. Новые технологии раскрыли секреты, Например, теперь мы можем определять цвет динозавров, силу их укуса, максимальную скорость и даже то, заботились ли они о детенышах, поэтому в этой книге ее автор - ведущий мировой палеонтолог, профессор Бристольского университета - рассказывает, как новейшие изобретения изменяют наше представление о динозаврах, превращая палеобиологию из сферы туманных предположений в одну из самых точных биологических наук, среди которых также находят и раскапывают останки динозавров, и как за окаменевшими останками реконструируют их цвет рост, рацион и поведение.

Вероника Волынская. Экзистенция. – К.: Феникс, 2023

Экзистенция

Если в первой из трех повестей, из которых состоит этот сборник фантастической прозы, будущее похоже на апокалипсис с климатической эпидемией и нашествием зомби, с которыми ночью соревнуется юноша по имени Тит, то следующие два полностью оправдывают общее название – "Экзистенция". Путешествие во времени, воплощение в другом лице в другое время – например, в Средневековье, куда попадает следующий герой, сразу оказываясь в тюрьме вместе с такими же "туристами", которым подарили чужие отвратительные тела. И все это с рефлексиями, анализом ситуации, сомнениями-озарениями. Конечно, всех пришельцев считают демонами из будущего. Что ждет их в этом фантастическом квесте? Куда и от чего можно бежать таким сногсшибательным способом? "Что им надо? – думает главный герой по имени Антон. — Исторические сведения? Наши технологии? Неужели Марк прав и они с нашей помощью ускоряют свой прогресс?" И здесь уже не Альбер Камю как классик экзистенциализма из сна в первой повести, а будущая реальность, погруженная в древние времена Нового Средневековья, в котором "Кванто" – это главное. Что это, спросите? Впрочем, это не единственный вопрос, волнующий героев одноименной повести. "То есть жизнь после смерти существует?! — спрашивает один из них, прибыв с нашего времени на экскурсию в будущее. — Бесспорно, — заверил господин экзорцист, — но в другом, нематериальном виде. Не все. Но да, идут, и в конце своего пути сливаются с Кванто. – Что такое Кванто? Это Бог? – И да и нет, – неоднозначно ответил пожилой экзорцист". И вот всех этих туристов отправляют в очередное путешествие, чтобы найти то, что описал некий поэт Квантус в своей "Квантовой трагедии". Если учесть, что имеется в виду видоизмененная "Божественная комедия" Данте, наших героев ждут головокружительные приключения. Готовы отправиться вместе с ними в Небытие, где полно демонов, пророков и многочисленных испытаний вашей веры?

Марта Уэллс. Дневники киллербота. Книга 1. Все системы: опасность. – Х.: Жорж, 2023

Дневники убийца. Книга 1. Все системы: опасность

Это первая книга фантастического цикла "Дневники киллербота", отмеченного премиями Hugo и Nebula и признанного бестселлером "New York Times" и "USA Today". Поэтому по сюжету истории Марты Уэллс "Дневники киллербота. Книга 1. Все системы: опасность" перед нами мир будущего. Как в романах о покорении Марса, космическими путешествиями и планетарными миссиями в этом случае руководят бизнес-компании. Командам исследователей предоставляют в сопровождение охранников-андроидов для безопасности. Но в обществе, где контракты заключают с теми, кто предложит самую низкую цену, не слишком обеспокоены безопасностью… Например, на одной из дальних планет команда ученых ведет исследования под наблюдением наделенного самосознанием вартмеха, который хакнул свой модуль контроля и называет себя (но не вслух) киллерботом. Он не стремится к тесным отношениям с людьми и по-настоящему хочет только одного: чтобы его оставили самого достаточно долгое время и он мог разобраться в себе. Но когда с другой исследовательской группой происходит беда, ученые и их киллербот должны докопаться до правды, чтобы выжить. Кстати, из-за чего такие вещи начинаются (или и чем завершаются), можно узнать из следующей книги об отшельнике.

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