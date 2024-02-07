Что почитать: 5 историй о любви на все времена

Холодная Шотландия или жаркая Австралия, утонченный XIX или мятежный XXI век. Бизнесмены, актеры, парикмахеры, музыканты, представители знати или даже священники. Во все времена люди мечтали о любви, иногда втайне, говорили о ней, совершали безумные поступки ради чувств.

Марина Довженко, коммуникационный менеджер издательства Vivat, собрала новые и уже классические истории о любви, неожиданной, безудержной и порой лишенной логики, но такой мятежной. Это книги следует читать, если верите в любовь и особенно стоит, если не верите.

Зимнее солнцестояние (Розамунд Пилчер), издательство РМ

В самый короткий день года в маленьком шотландском городке пересеклись несколько одиноких людей, пересеклись не просто так – их жизни уже очень скоро изменятся.

Бывшая актриса, сбежавшая в глушь от городской шума и надеющаяся начать жизнь с чистого листа. Бывший музыкант, покинувший карьеру, чтобы жениться; теперь он отдает все свое время воспитанию и убежден: счастье отцовства стоит любой жертвы. Женщина, вернувшаяся домой из Австрии после неудачного романа с женатым мужчиной и старающаяся устроить своей 14-летней племяннице настоящий рождественский праздник, ведь ее мама и бабушка не могут прийти к согласию. Мужчина, постоянной работой пытающийся заглушить боль после расставания с женой, бросившей его ради другого. Это история о любви и исцелении, которую следует прочесть этой зимой.

Бриджертоны. Виконт, который меня любил (Джулия Куинн), издательство Vivat

Современная история любви на историческом фоне. Романы Джулии Куинн восторженно читают миллионы читателей и читательниц по всему миру, а сериал о Бриджертонах бьет рекорды просмотров на Netflix.

Это вторая книга серии, ее главным героем является старший сын семьи – повеса Энтони. Он уже избрал себе будущую жену и единственное препятствие на его пути – старшая сестра избранницы Кейт Шеффилд. Днем эта вдохновенная интриганка сводит Энтони с ума своим упорным желанием не допустить помолвки, а ночью, стоит ему закрыть глаза, преследует в эротических снах… Кейт не разделяет общей уверенности в том, что бездельники, когда уже исправятся, становятся лучшими мужчинами, и стремится защитить от самого худшего из них сестру. А может, собственное сердце?

Все, что с нами навеки (Люси Скор), издательство Артбукс

Она убежала со своей свадьбы, чтобы наконец обрести настоящую любовь. Наоми сбегает со своей свадьбы к сестре-близнеце Тине, которая никогда не отличалась хорошим поведением, в небольшой городок Нокмаут в штате Вирджиния. Споры там разрешают старомодным способом: кулаками и пивом. Но почти сразу выясняется, что сестра ни капли не изменилась: Тина забирает деньги и машину Наоми, а оставляет ее со своей дочерью. И теперь Наоми застряла здесь с одиннадцатилетней племянницей, без машины, работы, дома, любого плана и возможности покинуть этот город.

Но на пути ей встречается бородатый парикмахер Нокс, не терпящий драмы и романтики. Ему хорошо живется в одиночестве, зачем еще какие-то отношения? Но все летит кувырком.

Мой любимый враг (Салли Торн), издательство Vivat

Когда двое не просто не выносят друг друга, а еще вынуждены претендовать на одну должность – из этого может выйти яркая история. Если добавить, что эту парочку при всей ненависти тянет друг к другу – получим яркую историю любви.

Дебютный роман писательницы Салли Торн – это классический троп "от ненависти к любви". Спонтанная и эмоциональная Люси и щепетильный и правильный Джошуа такие разные, но вынуждены работать вместе, а впоследствии и претендовать на должность исполнительного директора. Если Люси выиграет, то станет начальницей Джошуа, а если проиграет, то уволится. Поэтому она стремглав бросается в бой, но все летит кувырком. Сначала этот мерзавец проникает в ее сны, а затем в пустом лифте ее целует…

Поющие в терновнике (Коллин Мак-Каллоу), издательство КСД

История любви, испытанная временем. "Поющие в терновнике" австралийской писательницы Коллин Мак-Каллоу – настоящая жемчужина мировой романтической прозы. Ее уже прочитали более 10 миллионов читателей, а мини-сериал до сих пор один из самых популярных, снятых несколько десятилетий назад.

Мэгги - единственная дочь в многодетной семье трудолюбивых австралийских фермеров, с детства чувствует себя лишней. Лишь один человек понимает и искренне сочувствует его детским бедам – священник Ральф де Брикассар. В одиноком девичьем сердце поселяется любовь, способная бросить вызов самим небесам… Как маленькая птичка, поющая в терновнике свою первую и последнюю песню, Мэгги несет свою любовь к Ральфу сквозь жизнь, страдания, разлуки и потери. Это уже классическая история о преданности, вере и самопожертвовании.

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