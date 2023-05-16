Что почитать: 5 книг о любви, спасении человечества и поиске правильных решений

"Если бы можно было повернуть время вспять". Наверное, хоть раз в жизни каждый из нас так думал. Кто-то не успел сказать родному человеку самые важные слова. Кто-то принял ошибочное решение, все разрушившее. Но если бы возвращение в прошлое стало реальностью, смогли бы мы изменить ход нашей жизни, вплетенной в историю?

Именно поэтому райтер издательства бестселлеров Vivat Татьяна Крысюк собрала для вас пять увлекательных книг о путешествии во времени. О путешествии ради спасения родного человека, человечества и самого себя.

Дайан Чемберлен "Желанная дочь", издательство Vivat

Пять увлекательных книг о путешествии во времени

1970 год, Вьетнамская война. Муж Каролины Джо, инженер-строитель, отправляется в зону боевых действий, потому что верит в свою страну и правильность принятого решения. Каролине ничего не остается, как смиренно ждать его возвращения домой. Вскоре она узнает, что беременна, но их ребенок тяжело болен… Это было то время, когда фетальная хирургия (коррекция патологий плода в период внутриутробного развития) считалась экспериментальной и еще не имела особых успехов. Отчаянная статистика свидетельствует о том, что женщине может помочь только чудо. И оно происходит. Муж сестры предлагает Каролине "зайти" в 2001 году через портал, где малыша с высокой вероятностью спасут. Это опасная затея, но женщина готова пойти на все ради вожделенной дочери. Какой будет поездка в 2001 год? И почему Джо не рядом?

Это щемящая история о незаканчивающейся любви и силе материнской любви.

Бен Элтон "Снова и снова", Издательство Старого Льва

Пять увлекательных книг о путешествии во времени

Великая война начнется с одного выстрела. Этот выстрел погрузит европейскую цивилизацию во мрак и страдание. Миллионы людей погибнут, миллионы семей будут разбиты. Но кроме Хью Стэнтона, отставного спецназовца и популярного видеоблогера, об этом никто не знает. Поэтому он возвращается из 2024 года в 1914 год, на целых 111 лет назад, чтобы не позволить Великой войне произойти. Его намерения благи, а цель - по-настоящему героическая, но можно ли так бесцеремонно вмешиваться в прошлое? И способен ли один человек повлиять на ход истории? Когда вам будет казаться, что Хью почти достиг своей цели, все изменится.

Динамическая, философская история о выборе, ответственности и маленьких поступках, изменяющих мир.

Эми Хармон "О чем знает ветер", издательство Vivat

Пять увлекательных книг о путешествии во времени

Энн родилась не в Ирландии, но Ирландия всегда была в ней. Ибо она росла на историях дедушки Оина об этой стране и ее борьбе за независимость. После его смерти она впервые в жизни отправляется на родину, чтобы развеять прах Оина над маленьким озером у имения, как он и завещал. В тот момент, когда она это делает, пепел превращается в туман, проглатывая линию берега, воду, небо. Выйдя из тумана, Энн оказывается в Ирландии в 1921 году, где шестой год подряд ирландцы сопротивляются британцам. Истории дедушки Оина оживают… И, кажется, местные знают Энн. Вернее, женщину, на которую она поразительно похожа.

Энн поглощает новая жизнь, она приобщается к гражданской войне, встречает мужчину, в которого до безумия влюбляется. Но есть ли у этих отношений будущее? И что ждет девушку из будущего дальше?

Тосикадзу Кавагути "Пока кофе не остынет", издательство "Клуб семейного досуга"

Пять увлекательных книг о путешествии во времени

Представьте: вы приходите в кафе, садитесь на стул за определенным столиком, заказываете кофе и… возвращаетесь в прошлое. К любимому, с которым вас разлучила судьба, к погибшему в авиакатастрофе близкому человеку, по которому вы ужасно скучаете. Куда угодно. Но имейте в виду: в прошлом вы не можете изменить настоящее. А еще у вас мало времени – вернуться в будущее нужно до того, как кофе остынет. Иначе вы застрянете в прошлом, откуда нет возврата.

Это легкая, настроечная книга об упущенных возможностях, любви, дружбе и поиске себя. Герои этих историй не могут изменить прошлое, но могут изменить себя в настоящем. Вы решили бы отправиться в такое путешествие?

Сара Джио "Спокойной ночи, Джун", издательство Vivat

Пять увлекательных книг о путешествии во времени

2000 год, Нью-Йорк. Джун, вице-президент крупного банка, самая молодая в истории "Чейз и Гесон". Она работает с восьми утра до девяти вечера (в лучшем случае) ежедневно. Доктор Кейтер советует ей притормозить, но у нее нет на это времени.

Однажды Джун получает письмо, в котором говорится о смерти ее двоюродной бабушки Руби Крейн. Всю свою недвижимость и детский книжный магазин "Синяя птичка" в Сиэтле женщина оставила внучке. Теперь Джун вынуждена отправиться в путешествие, чтобы быстро продать магазин и вернуться к своей бурной банкирской жизни.

Но неожиданно в магазине девушка находит стопку писем, датированных 1946 годом. Читая их, она уходит в прошлое своей бабушки и узнает несколько семейных тайн, изменяющих ее жизнь. Конечно, без любви здесь не обойдется.

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