Что почитать: 5 книг об исправительной школе для матерей, убийствах и свадьбе мажоров

Людей привлекают нераскрытые тайны, загадочные убийства, ненадежные герои и испытания, от которых в жилах созревает кровь. Но при условии, что все это происходит на страницах книг, где читатель может хоть немного контролировать ситуацию.

Райтер издательства бестселлеров Vivat Татьяна Крисюк собрала для вас пять детективов и триллеров, которые захватят внимание, взбудоражят фантазию и ликвидируют нечитуна (если он вам надоедает).

Бенджамин Стивенсон "Все в моей семье убийцы", издательство Vivat

Бенджамин Стивенсон "Все в моей семье убийцы"

Эта история начинается, конечно, с… убийства. Извращенная шея, спортивная сумка "Найк", набитая смятыми купюрами, свежая могила посреди леса, которую выкопали братья Майк и Эрнест Каннингемы. И если вы думаете, что на этом все заканчивается, то отнюдь – игра только начинается.

Первая криминальная история обрывается (к ней рассказчик еще вернется), и Каннингемы, которые все кому-то покончили с возрастом, едут на горнолыжный курорт на семейное "воссоединение". И уже там находят в снегу мертвого мужчину с почерневшим от обморожения лицом.

Гости отеля и персонал на месте умершего никто не знает и не ищет. В конце концов, несчастные случаи зимой в горах не редкость. Но все указывает на то, что здесь "поработал" убийца, точнее серийный убийца по прозвищу Черная Язык. Теперь нужно выяснить, имеет ли он отношение к "не совсем чистой" семье Каннингемов. Под подозрением оказываются все, потому что все не без греха. А между тем количество убитых растет…

Это нетипичный детектив, на страницах которого с вами будет общаться сам автор. В разных местах текста он будет оставлять вам зацепки, и поможет ли вам его честность и прямолинейность?

"В таких детективных романах, как этот, подсказки есть в каждом слове – черт, даже в каждом знаке препинания. Если вам трудно понять, о чем я, посмотрите на издание в своих руках. Если убийцу нашли, а под большим пальцем вашей правой руки остается еще толстенькая стопка страниц, так это ненастоящий убийца".

Люси Фоли "Список приглашенных", Издательство Старого Льва

Люси Фоли "Список приглашенных"

Джулс и Уилл женятся. Церемония состоится на безлюдном острове в Ирландии, куда попадут только избранные. Свадебная распорядительница продумывает все до малейших мелочей, ведь эта свадьба – нетипичное событие. Жених – звезда успешного телешоу, которое нет отбоя от поклонниц. Невеста – красивая бизнес-вумен, у которой все "схвачено". Но в день свадьбы, которая была обречена стать идеальной, все летит кувырком. Ибо избранные гости привели с собой не только подарки и улыбки, но и зависть, ревность, оскорбления, темные желания, боль. Так что один неудачный тост, хмельный спор, неуместное предложение, угасший свет… и на свадьбе погибает человек. На отдаленном острове человеческие чувства выходят из берегов. И каждый из шести гостей сам поведает вам свою правду.

Джессамин Чен "Школа идеальных матерей", издательство Vivat

"Школа идеальных матерей"

Фрида бросила глупость – поехала в офис, оставив дома свою дочь на несколько часов без присмотра. Девочка расплакалась, а поскольку рядом не было никого, кто мог ее успокоить, долго и нелестно плакала, и соседи вызвали полицию. Фрида не плохая мать. Она очень любит свою Гарриет. Просто в последнее время женщина почти не спала, много тревожилась и работала, потому что имеет требовательного руководителя и дедлайна. Это ее первая работа на полную ставку после рождения ребенка, и она не может его потерять. И никого это не интересует. Полиция связывается со Службой защиты детей, и сообщает, что хочет лишить Фриду права заботиться о дочери.

"Почему вы не взяли ее с собой?", – поинтересовалась у женщины социальная работница. И Фрида вспомнила свое тревожное утреннее состояние, эгоистическое желание – получить хоть минутку покоя. Но разве идеальная мать имеет право на покой?

Ограниченные во времени встречи с дочерью под наблюдением социальных работников, натужные попытки доказать свою нормальность только усугубляют состояние женщины и усложняют сложившуюся ситуацию.

"Вы получите возможность принять участие в новой реабилитационной программе, – сказала судья. – Вас будут обучать и тренировать в течение года. Проживание включено. Вас будут держать там с такими же женщинами, как и вы". Так Фрида оказывается в Школе идеальных матерей, где доказывает надзирателям, что ей можно доверять, что ей можно доверить Гарриет.

Кристин Генна "Большая захолустье", Издательство РМ

Кристин Генна "Большая захолустье"

Эрнт Оллбрайт вернулся домой из Вьетнамской войны, но война продолжает жить в нем в виде посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Эрнту сложно контролировать свои эмоции и чувства. Он не может удержаться ни на одной работе, время от времени срывается на дочь на жену, которые его не понимают. Никто и ничто не может ему помочь… Следовательно, тринадцатилетняя Лени становится заложницей обстоятельств: она видит страдания женщины, которая безумно любит своего мужа, и страдания мужчины, который ведет себя так, будто полностью презирает свою жену . "Папа все время поучал Лене, который опасен мир за дверью. Но правда была такова, что самая большая опасность из всех подстерегает в их доме".

Чтобы как-то все устроить, супруги принимают решение переехать в Аляску. Но можно ли уйти от себя, флешбеков и страха, сковывающего тело?

Это не триллер, но ужасающих моментов здесь достаточно, потому что прекрасная и гордая Аляска захочет выжать из истощенных новоприбывших их самые плохие качества. И им придется сражаться за свои жизни.

Кимберли Мак-Крейт "Великолепные супруги", издательство Vivat

Кимберли Мак-Крейт "Великолепные супруги"

Время в конторе "Янг и Крейн" для Лиззи Кицакис всегда идет слишком медленно. Ей не нравится писать письма с неубедительными выкрутасами и уклонениями. Хотя и домой адвокат не спешит – их отношения с мужем так же холодны, как ее утренний сэндвич из правильного ржаного хлеба, который она не хочет есть. Словом, Лиззи погрязла в обыденности и неопределенности.

Но однажды вечером она получает звонок из исправительного заведения штата Нью-Йорк. На другом конце провода – Зак Грейсон, ее знакомый из юридической школы Пенсильванского университета, подозреваемый в убийстве жены. Но Зак стоит на своем: он нашел Аманду у их дома уже мертвой. "Все видели какой я расстроен", "Это я вызвал 911", "Мне нечего скрывать", "Они бы должны дать мне еще минуту". Зак, словно нарочито подчеркивает свою невиновность. И это настораживает…

Лиззи, которая всего несколько месяцев работает в криминалистике, неохотно, но все же соглашается расследовать дело. Но чем больше она узнает о чудесном браке Аманды и Зака, тем больше вопросов у нее возникает. Кое-что мужчина все-таки пытается скрыть…

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