Что почитать: 5 новых книг для душевного отдыха

Читая книги, мы доказываем, что не сломались и держим оборону пусть и в культурной, но столь важной ежедневной жизни. А хорошее душевное состояние и крепкое нравственное здоровье авторы этих книг – из подборки Игоря Бондаря-Терещенко – гарантируют.

Тейлор Дженкинс Рид. Семь мужчин Эвелин Хьюго. – К.: Artbooks, 2023

Семь мужчин Эвелин Хьюго

Этот роман написан в изысканной манере гламурной культуры, которая, безусловно, подходит к разговору о легендарных временах и не менее прославленных женщинах. — Зайдешь ко мне? — начинается театрализованное действо. — Я оглядываюсь на соседние столы, тогда снова смотрю на Фрэнки, пытаясь понять, к кому она обращается. — Это вы мне? — переспрашиваю. Фрэнки вот-вот лопнет терпение. — Да, Моник, тебе. Именно поэтому я и сказала: "Моник, зайдешь ко мне?" у нее грубые черты лица, широко посаженные глаза. Однако от нее невозможно отвести взгляд. Вы будете смотреть и восхищаться. Фрэнки — одна из причин, почему я устроилась сюда". Поэтому по сюжету Эвелин Хьюго, в прошлом голливудская икона кино, наконец-то готова пролить свет на свою гламурную и скандальную жизнь. Но, когда ради этой цели она выбирает никому неизвестную репортер из журнала Моник Грант, это удивляет всех, а больше всего — саму Моник. Почему она? Почему сейчас? Преисполненная решимости использовать эту возможность, Моник выслушивает историю жизни кинодивы. От ее пути до Лос-Анджелеса в 1950-х до решения оставить шоу-бизнес в 80-х и, конечно, о семи мужчинах в жизни Эвелин. Актриса раскрывает правду о беспощадных амбициях, неожиданной дружбе и большой запретной любви. Моник начинает ощущать подлинную связь с легендарной звездой, но, когда история близится к завершению, становится ясно, что жизнь Эвелин пересекается с ее собственной, трагически и неотвратимо. Следует добавить, что роман держался в списке хитов The New York Times в течение 54 недель, его продажи романа в мире перевалили за два миллиона экземпляров, а права на экранизацию приобрел стриминговый сервис Netflix.

Богдан Бедрий. Критика пьяного разума. – Гайсин: ТУТ, 2023

Критика пьяного разума

В этом львовском романе речь идет о поколении молодых повес, которым выпала жизнь в мире, наполненном не только многочисленными архетипами, но и не меньшим количеством норм и правил, которые следует учитывать, строя свою жизнь. Стоит ли говорить, что весь этот кодекс "успешного человека" противостоит их состоянию веселых друзей из "гильдии наливаек"? Которые путешествуют по ночному городу от бара к бару, ища себе на голову приключений и, следует добавить, каждый раз их находя. Четверо друзей, имеющих свои истории жизни, но каждый раз собираясь в очередном заведении, набираются черт (не)типовой львовской богемы, которая известна нам из многочисленных литературных преданий. Остроумно, весело, увлекательно. "Они дальше выпивали и шутили, — узнаем мы о стандартной схеме досуга львовских друзей. — Когда принесли закуску, пространство вокруг наполнилось запахом фритюра, лука, картофеля и колбасы. Если бы кто-то выпускал линию освежителей воздуха для пабов, где этот аромат был бы именно тем, который нужен для правильной атмосферы.

Впрочем, роман Богдана Бедрия "Критика пьяного ума" — это не банальное описание юношеских радостей беззаботных героев или бездумное воспевание хмельной жизни, как можно было бы подумать. Потому что кроме гулянок и общения с друзьями у всех из бездельников в течение действа возникает-таки немало проблем, и всем им приходится пройти много испытаний. Одного из них под хмельком избили местные гопники, второго, главного героя, бросила любимая девушка, появились проблемы на работе, а сам он оказался в больнице. Все они ежедневно бродят вне зоны комфорта в поисках счастья, потому что "счастливые люди - всегда красивые", да и вообще - "счастье - это подарок судьбы".

Денис Зильбер. Разговор об иллюстрации в пижаме и с чашкой кофе. – К.: ArtHuss, 2023

Разговор об иллюстрации в пижаме и с чашечкой кофе.

"Если моя книга, дорогие читатели, покажется вам слишком веселой и легкомысленной на фоне ежедневного бесконечного кошмара за окном, то имейте в виду, что она была написана задолго до полномасштабной войны, — начинает автор этого издания свой разговор. — Эта книга написана другим мной. Если бы я писал ее сейчас, то, скорее всего, и тон был бы другим, и, честно говоря, вряд ли смог бы ее написать, сама мысль о написании книги не пришла бы мне в голову".

Как бы то ни было, но любая хорошая книга — а именно таков "Разговор об иллюстрации в пижаме и с чашечкой кофе" Дениса Зильбера — создает соответствующее настроение в эти нелегкие времена, а это гораздо важнее, чем его "неподходящее" временные наполнения. Тем более что автор относится к своему делу серьезно. "Говоря об эмоциональном влиянии иллюстрации на зрителя, к этому моменту я сознательно обходил разговор о конкретных эмоциях, — замечает он. — Иллюстрация, как мы уже знаем, — это один из видов сторителлинга, одна из его ипостасей, и потому, как нет и не может быть ограничений в самой истории, так нет и не может быть ограничений в ее визуальном выражении, в этом случае в иллюстрации". Что такое иллюстрация? Как отличить хорошую иллюстрацию от плохой? Нужен иллюстратору сторителлинг и, как развивать свой стиль? За что Гарун ар-Рашид отрубил голову Джафару и почему Джеймс Бонд не носит розовый камзол? Какая связь между палитрой старых мастеров и термоядерным синтезом? И в конце концов, почему профессия иллюстратора – это лучшая профессия в мире? На эти и многие другие вопросы ответит вам эта книга, которая призвана все же вызвать положительные эмоции.

Евгения Кузнецова, София Сулий. Краткая история украинского борща. – Житомир.: Издательство, 2023

Краткая история украинского борща

Кажется, в наше время быстрых технологий именно такой должна быть история даже такого сложного явления, как украинский борщ. Впрочем, для героя книги все было не так-то просто. Как бы там ни было, но потребность сварить настоящий борщ у него таки появилась, и он достойно принял этот вызов судьбе. Эту книгу можно было бы назвать "Одиссея борща", если бы Одиссей в своих путешествиях никогда не уезжал за пределы Киевской области, а ответы на фундаментальные вопросы жизни и смерти искал в капустных базарных рядах. Откроется ли Андрею тайна настоящего борща? Стоит узнать, потому что он старался. "Мне очень понравилась эта история, очень понравилась концовка, она такая ироничная, - рассказывает художница этого комикса о борще. - После того, как я прочла этот сценарий, с таким же настроением я ходила еще несколько дней. Ты начинаешь собирать материал, ты какие-то смотришь фильмы, в частности, господина Клопотенко, его фильм о борще, смотришь ютуб-каналы, как там кто готовит".

Диана Олт. Рецепты из аниме. Еда ваших любимых персонажей: от бенто до якисоба. – К.: Mal'opus, 2023

Рецепты с аниме. Пища ваших любимых персонажей: от бенто к каким средствам

Истории книгоиздания хорошо известна традиция публиковать рецепты блюд из меню любимых героев. В свое время уже вышли в свет рассказы о кулинарных подробностях из романа "Три мушкетера", детективных приключениях Шерлока Холмса, даже привередливой гастрономии школы, где учился Гарри Поттер, с ее "деликатесами" вроде конфет со вкусом ушной серы. Так же книга "Рецепты по аниме. Еда ваших любимых персонажей: от бенто до якисоба" Дианы Олт научит готовить вкусные блюда, присутствующие в более чем 500 ваших любимых аниме. Ведь мало того что японская анимация обладает блестящим дизайном, выразительными персонажами и увлекательными сюжетами, она еще и всегда переполнена аппетитной пищей, которую художники старательно вырисовывают. Например, хотели ли вы когда-нибудь вместе с любимыми персонажами отведать цветные данго, горячий рамен или пухленькие мочи? И не верьте тому, кто говорит, что вместе с такой кулинарной книгой, как эта, нельзя легко воплотить эти желания. В самом деле, почему нет? Таким образом нам предлагают отправиться в гастротур по популярным аниме-тайтлам, узнать, чем лакомятся любимые персонажи, и научиться готовить эти блюда дома. Книга содержит такие рецепты: "Темпура из "Клинок, который уничтожает демонов", мисо-рамен чашу из "Наруто", рисовая каша из "Принцесса Мононоке", онигири из "Корзина фруктов", таяки из "Моя Академия Героев", ханами данго из "Кланнад" и многое другие.

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