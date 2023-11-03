Что почитать: 7 фэнтези-книг для осенних вечеров

Книги в жанре фэнтези – это не просто способ хорошо провести время, но и способ уйти от реальности и оказаться в мирах, исполненных магии и волшебства.

Даже взрослые читатели иногда нуждаются в сказке, так что недаром фэнтези — один из самых популярных жанров среди читателей. Коммуникатор издательства Vivat Марина Довженко собрала 7 фэнтези-историй, которые перенесут читателей в миры, исполненные магии и приключений.

Светлана Тараторина. Лазарус (Vivat)

Светлана Тараторина. Лазарус

1913 год. Грозные битвы людей и нечистые в прошлом бывшие враги научились жить рядом в Киеве — главном городе Границы. Но этот мир призрачен, насилие вот-вот вырвется наружу. Давние пророчества неумолимы — придет тот, кто все изменит и воздаст за несправедливость и притеснения. Против собственной воли в водовороте событий оказывается Александр Тюрин, известный сыщик, имеющий свои причины избегать Киева.

Шесть детективных головоломок, кровавые преступления, политические интриги, боль и радость любви, секреты святых мест и зов древних сил. В поисках истины раскрываются семейные тайны и воскресает погребенная история. Сердце сквозь темноту ведет к цели, но откроется ли последняя печать, чтобы пророчество сбылось? Сумеет ли Александр Петрович Тюрин пройти личное чистилище и не допустить новой войны?

Невероятно атмосферный ретродетектив от украинской писательницы Светланы Тараториной переносит в мир, где искусно совмещены исторические события древности и магия.

Сюзанна Кларк. Пиранези (РМ)

Сюзанна Кларк. Пиронези

Пиранези живет в Доме. И, может быть, жил всегда. День за днем он четко и добросовестно фиксирует в своих тетрадях чудеса Дома: лабиринт зал, несметные тысячи статуй, приливы, с грохотом поднимающиеся по лестнице, облака, медленно снующие по горным залам. По вторникам и пятницам Пиранези видится со своим другом, единомышленником. В другое время собирает Мертвым пищу и кувшинки. Но в большинстве своем он в одиночестве.

На тротуарах начинают появляться послания, нацарапанные мелом. В Доме нашелся новичок. Но кто и чего он хочет? Вдруг он несет разрушение и безумие, как утверждает Единомышленник? Приходится искать потерянные тексты, раскрывать тайны. Мир, который Пиранези считал знакомым, становится вычурным и опасным.

Новый и очень неожиданный роман от Сюзанны Кларк удивляет и завораживает. И, наконец, окажется совсем не тем, чего вы от него ожидаете.

Ирина Грабовская. Земля крылатых (Vivat)

Ирина Грабовская. Земля крылатых

Вторая часть трилогии меча и магии "Замок из хрусталя" — невероятный мир, созданный писательницей Ириной Грабовской на основе реальных событий средневековой истории.

Ян проиграл битву за княжество, но не войну. Впрочем, несколько ужаснее. Существом птицы завладел жестокий демон, и теперь друзья его боятся, молодая жена ненавидит, а враги портят планы. Мечта спасти крылатый народ, кажется, больше не вдохновляет княжича, теперь все, чего он хочет, - это месть.

Ретон, Земля Крылатых, в шаге от погружения во тьму. Но смогут ли желания демона пересилить любовь? Судьбы государств балансируют на канаве из амбиций, предубеждений, смертельных обид и магии правителей, одержимых борьбой за власть. В водовороте сражений и интриг каждый шаг может стать роковым. Стоят ли чего-нибудь правда, честь и дружба в большой игре?

Наталья Долгопол. Витязь и Верлица ("Жорж")

Наталья Долгопол. Витязь и Верлица

В древности витязями называли мужественных воинов, богатырей киевских, черниговских и галицких, о подвигах которых составляли былины. Но, когда земли Киевской Руси поработила монголо-татарская орда, настоящих героев уже почти не осталось. Тогда родилась новая легенда: о купце-гульвисе, решившем стать витязем, о девушке, которая умела перебрасываться сизокрылой верлицей, волшебное кольцо Смерти и заговоренных на любовь неразлучников.

Окруженный древлянскими лесами и непроходимыми болотами, Дубовый Гай надежно защищает своих жителей и свои тайны. И пока вокруг свирепствует орда, славный богатырь спокойно спит на перинах, а о настоящих подвигах помнят только старейшины. Но приходит время для новых героев и новых свершений. Купец-гульвиса решает стать витязем, обычная девушка — повелительницей древлянской, а непутевая колдунья мечтает расправить крылья и улететь гордой верлицей… Из-за прихотей судьбы их пути переплетаются в войне, которую они не считали своей.

Колдовское романтическое фэнтези от Натальи Довгопол, в котором переплетаются украинская история, мифы и древняя магия.

Дарья Пискозуб. Гемма (Vivat)

Дарья Пискозуб. Гемма

"Гемма" — вторая часть тетралогии украинской писательницы Дарии Пискозуб, постапокалиптического фэнтези.

Зима объяла племена, оставив после Святой войны сожженную Катаклу, преданных Ториате и разрушенное государство Накар. Этан Накара убегает в Митрину, где ради спасения племени заключает соглашение, на которое еще ни один жрец не соглашался. Александра Ториати, чей дар ткать стал разрушительным для нее самой, отправляется к ядру Геммы в поисках ответа, как отомстить племенам. И вдобавок ко всему в игру вступает Цембенга, где смерть одной из жриц разрушает шаткий баланс власти. С богом из металла, который приобрел сознание, каждый герой понимает: чтобы построить будущее, следует наконец-то распутать тайну прошлого Машины и эпохи Стали.

Т. Дж. Клюн. Дом в васильковом море (Book Chef)

Т. Дж. Клюн. Дом в васильковом море

Управление магической молодежи отслеживает детей со сверхъестественными способностями, пытаясь их контролировать, удерживая в приютах подальше от рядового народа. Один из таких - самых загадочных - приютов притаился на острове Марсияс среди необозримого океана.

Сюда командируют Лайнуса Бейкера с инспекцией высочайшего уровня секретности. Инспектор наталкивается на детей в подобии духа леса, гнома, верующего, пса-оборотня… Но, несмотря на необычную внешность, которая настораживает и даже отпугивает обычных людей, в душах этих созданий — человечность, отзывчивость и доброжелательность, которых так не хватает в нынешнем жестоком мире.. Впрочем, это еще не все странности этого загадочного убежища. Инспектор Лайнус еще должен узнать, что кроется за дверью заброшенного подвала и какие тайны скрывает директор приюта Артур Парнас, лихо одевающийся в пестрые костюмы и клетчатые носки, постоянно выглядывающие из ботинок.

"Дом в васильковом море" — это современная феерия, которая непринужденно наталкивает на размышления о природе добра и зла, о муках выбора, о счастье, несправедливости и нормах, наброшенных нам другими.

Сара Дж. Маас. Двор серебряного пламени (Vivat)

Сара Дж. Маас. Двор серебряного пламени

Продолжение культовой истории Сары Дж. Маас, которого так ожидали миллионы фанатов. История для взрослых ценителей фэнтези, уставших ждать новый роман Джорджа Мартина.

Неста Арчерон всегда была горда и горяча. С тех пор как против своей воли стала фейри, она пытается найти себе место в опасном мире, опустошенном войной. Не может забыть об ужасах войны с Гайберном, а чувствует, что не только не имеет друзей, но и теряет любовь родных сестер. Ей выпадает шанс отвлечься на работу в библиотеке и ежедневные тренировки под наблюдением Кассиана. Однако даже этот суровый воин может оказаться бессилен в борьбе Несты с собственными монстрами. Еще неизвестно, сможет ли он зажечь в ней пламенем жажду любви и принятие новой себя...

Между тем кто-то из вероломных королев, вернувшихся на континент во время последней войны, заключил новый опасный союз. Двор Ночи должен действовать быстро: разгадывать ребусы интриг, искать древние артефакты и делать ставку на раздвоенную Несту и ее новые силы, настоящую сущность которых еще никто не понимает.

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