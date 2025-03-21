Что почитать этой весной: 3 книги о магии любви

В этих книгах есть все, из чего состоит магия любви – от первого свидания и влюбленности до признания и свадьбы – но и не забыто о временами сложном пути, который следует преодолеть героям.

Авторы рассказывают свои истории, рассекая узлы человеческих отношений, препарируя хрупкость, желание быть любимыми, а также поиски своей половинки.

Таня Гуд. Двері у Вирій. – Х.: Ранок, 2025

Борьба за счастье продолжается в этом грандиозном фэнтезийном романе для молодежи известного украинского автора. Ведь "Двері у Вирій" Тани Гуд – это продолжение мистической истории о ставшей смертной богине, ее встреча с любовью, а также борьба за свое право на существование. Ведь теперь Зоряна знает, кто она на самом деле, и медленно овладевает своими силами. Она до сих пор не понимает, что привело ее в этот мир, как это связано со Святом и что делать дальше. А между тем враги бодрствуют и уже на пути к своим кровавым целям. Поэтому главная героиня должна найти священные Книги раньше тех, кто хочет ее смерти. Однако станет ли ей силы прийти в себя, понять новую себя и спасти того, кого любит? И сможет ли она наконец-то стать той, кем всегда была? Как бы то ни было, а времени на все у нее мало...

"Я напряглась, почувствовав холод подвала и жар, исходящий от полуобнаженного тела Свята, – узнаем мы подробности этой истории. — Он был одет только в тонкие брюки и касался меня коленями и одним из кулаков, побелевших от того, как Свят его сжимал. Я еще никогда не видела его таким разъяренным. Он был как тот бог из Вырия. – Я разберусь с ним, а сейчас скажи, что ты видела? – повернулся он ко мне. — Зеркалица что-нибудь показала тебе? Перед моими глазами промелькнуло все, что произошло в Зазеркалье. Вырий. Морана. Дерево. Бог с огненными волосами. Кровь. Много крови. Я. Моя сущность. Мне хотелось все рассказать — действительно хотелось, — однако не смогла произнести ни слова, чувствуя полное истощение и усталость".

Лора Ноулин. Если бы я сказал ей. – К.: РМ, 2025

"Этим летом я заметил, как сильно она изменилась, — замечает герой этой книги. — Однажды Отем уснула, наблюдая, как я играю в видеоигры. Мне наконец удалось выполнить хорошо взвешенный прыжок, когда ее рука сдвинулась мне на колено, заставив моего персонажа полететь в пропасть навстречу смерти. Я подвинулся. На несколько сантиметров, не больше…" Ситуация для многих знакома, ведь "Если бы я сказал ей" Лори Ноулин – именно о том периоде, когда игры становятся "взрослыми", чего некоторые продолжают не замечать. Как бы там ни было, но эта романтическая история, рассказанная из перспективы трех человек, способна поразить. Более того, этот откровенный, драматический и непредсказуемый роман способен коснуться душ читателей и исцелить их.

По сюжету Финн с самого детства любил Отем. Она была для него не просто соседкой или дочерью маминой лучшей подруги – она была для него всем. Возможно, провинились упомянутые видеоигры, потому что наши герои все равно не вместе, она – не его девушка. Финн же встречается с Сильви, которую не может предать, поэтому Отему не суждено было узнать о его истинных чувствах. Что касается третьего (не лишнего в этой истории), то это лучший друг Финна Джек не знает, как поступить, хорошо зная о Финне с Отемом. Неужели девушка не догадывается? И стоит ли поддерживать друга и помогать ему, если не избежать сердечных страданий? Узнать можно только прочитав до конца эту необычную историю любви.

Александрия Бельфлер. Честно, страстно, глубоко. – Х.: Клуб Семейного Досуга, 2024

По сюжету этой истории, читатели книг главной героини Трулли Ливингстон уверены, что она — настоящий эксперт по романтической любви. В том смысле, когда влюбленные после этого живут "долго и счастливо". Неудивительно, что писательница считает так же, и даже согласилась поучаствовать в подкасте об отношениях и дать советы слушателям. Впрочем, так ли оно на самом деле и не обманывают ли нас предчувствие будущей романтической комедии или знакомой жизненной трагедии? А может, и того, и другого? Ведь на самом деле никто и не догадывается, что наша героиня чувствует себя самозванкой, поскольку ее личная жизнь далека от идеала. Как можно рассказывать людям о том, чего сама не знаешь, потому что не пережила?

Неудивительно, что сначала Трулли надеется, что подкаст поможет отвлечься, но знакомство с соведущим — адвокатом по разводам Колином Маккрори — все лишь усложняет. Сначала он кажется Трулли очень привлекательным, но, когда Колин начинает делиться своими взглядами на отношения, ее впечатление о нем кардинально меняется. Они проходят путь от врагов к друзьям, а возможно, даже к чему-то большему. Но Трулли чувствует, что все слишком хорошо, чтобы быть правдой.

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