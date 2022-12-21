Что почитать этой зимой: рекомендации украинской писательницы Ольги Кари

Ольга Кари — украинская писательница и журналистка, автор книг, в частности "Крестик, или очень кровавая книга" (длинный список ВВС-2022), "Рыбка дядюшки Завена" (длинный список ЛитАкцент, короткий список ВВС-2020). Одна из самых свежих книг автора — "Жизнь среди жизни" о женском опыте войны. Писательница считает, что женщины часто преуменьшают свой вклад в сопротивление и победу, но именно от них часто зависит благосостояние и тех, кто в тылу, и тех, кто на фронте. Для того чтобы выработать новые навыки и обновить культурные установки, Ольга Кари советует книги, которые произвели на нее впечатление.

Вера Агеева " За кулисами империи"

Это книга, во многом объясняющая, за что идет эта война и почему важно, чтобы украинцы, с одной стороны, приняли свое прошлое, осмыслили, переварили его, прожили и сделали, наконец, выводы из досадных и болезненных уроков истории, а с другой – больше не тянуть давно умерших имперских мертвецов в будущее и в будущее своих детей.

Любовь Загоровская "#Моя УПА"

Лично для меня, одна из самых главных книг года. 39 историй в прямом языке бойцов и бойчин, связных, медиков, искренних и настоящих украинских людей, которые боролись за независимость Украины. Пытки, тюрьмы, сталинские лагеря и несгибаемая вера в то, что они все делали правильно. Каждая страница книги перекликается с войной, которая продолжается по сей день.

Кейт Фландерс "Год без шопинга"

Полезная и актуальная как на сегодняшние кризисные и финансово шаткие времена книга. Она о том, что нет в мире таких вещей и такого их количества, чтобы заполнить внутреннюю пустоту. А когда шопинг и поиск дофаминовых утех превращается в зависимость, становится еще хуже. Но жизнь без шопинга может быть прекрасной, полноценной, потому что главные вещи в жизни – совсем не вещи.

Лисл Кларк, Ребекка Рокефеллер "Не покупай ничего, имей все"

Книга, которая вдохновляет не просто существенно снизить потребление вещей, перестать лечить жизненные проблемы покупками лишнего и ненужного магазина, но и рассказывает о том, как минимализм и добрососедство помогают строить здоровую общину и немного помогают планете.

Люк Бургис "Хочу! Как научиться распознавать свои настоящие желания"

Книга о том, как социальные сети и цифровые социальные связи заставляют нас непрерывно хотеть того, что нам действительно не нужно, не о нас, не для нас и вообще, по большому счету не является нашим личным желанием. Как работает магия волшебных инстаграммных фоточек, почему после каждого ютубного видео хочется и себе всего этого огромного количества вещей, одежды, инстаграммных путешествий и инста-лайф-стайла, и как сломать этот код навязывания нам желаний очень подробно расписано в книге.

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