Что почитать: интересные книги для перемен и саморазвития в новом году

Необязательно становиться новой версией себя в 2025 году, но если вы стремитесь к изменениям, нет лучших помощников в этом деле, чем книги.

Поэтому книжный обозреватель Татьяна Крысюк собрала для вас книги, которые помогут лучше узнать себя и этот мир в следующем году или просто сегодня. Ведь чем больше вы узнаете, тем интереснее становится жить.

Дарья Анцибор "Дреды, батлы и "стилы". Два века субкультур в Украине", издательство Лаборатория

Помните песню Freestyler" под которую на вечеринках ребята (бибои) и девушки (бигёрл) танцевали брейкданс? Тогда батл, джем, мул – это для вас не просто набор странных слов, а что-то близкое и родное.

В своей книге фольклорист, антрополог Дарья Анцибор пишет, что брейкданс в Украине зародился в 1980-х. Вторая волна пришлась на 1990-е годы. Третья – на 2000-е, ставшие золотым периодом этой субкультуры. Попасть в нее могли только самые смелые, потому что "верхний брейк" — это еще полбеды, а вот "нижний" — дело более серьезное и местами травматичное. Надо много тренироваться, придумывать уникальные фишки для собственного стиля, а значит мыслить нестандартно и свободно. Байтиты, то есть плагиатиты – не круто, такое сразу замечают. А если лениться, теряется талант и ты выпадаешь из субкультуры.

Возможно, вам кажется, что эпоха брейкданса кончилась, но на самом деле она продолжается. В 2024-м. украинские брейкдансеры приняли участие в Олимпийских играх в Париже, где брейкданс впервые был представлен как профессиональный вид спорта.

"Дреды, батлы и "стилы" – это ностальгическое, лишенное мифов путешествие по истории молодежных субкультур в Украине, которые формируют нашу культуру.

Кевин Генд "Океаны за пределами Земли", издательство "Бородатый Тамарин"

Где на Земле зародилась жизнь? В луже теплой воды по берегам древнего океана или в недрах гидротермального источника на дне Мирового океана? А возможно, и там, и там одновременно или где-нибудь.

Не менее важен вопрос: почему она зародилась? Как отмечает Кевин Генд в своей книге: "Появление жизни – это точно не то же самое, что пригодность для нее". Среда может быть подходящей, но абсолютно пустой.

Три краеугольных камня жизни – жидкая вода, химические элементы, энергия. Но еще понадобятся два дополнительных фактора – каталитическая поверхность, например, некий минерал, где произойдут первые жизненно важные реакции и время. Отсюда следует следующий важный вопрос: "Сколько времени нужно?". Кевин Генд пишет, что может потребоваться несколько минут или несколько сот миллионов лет. Никто не знает точно.

Единственное, что сейчас известно точно: нашей планете 4,66 млрд лет.

В книге своей книге автор рассуждает о формах жизни вне Земли. Нет, не на Марсе, который мы мечтаем колонизировать, а под ледяной коркой спутников Юпитера, Сатурна и Нептуна.

Лекси и Линдси Кайт "Больше чем тело. Ваше тело – орудие, а не украшение", издательство Artbooks

"Проблема состоит в том, что женские тела ценятся больше, чем сами женщины". В эту фразу вмещаются все стереотипы в отношении женщин, их комплексы, самообъективизация и страдания, на которые они согласны.

Мы привыкли думать, что худое тело – это красивое и здоровое тело. Лишними килограммами называем не действительно лишние килограммы, а лишние, по мнению общества. Дружелюбно относимся к себе, когда на весах видим нужную цифру, живот плоский, а на бедрах нет и намека на целлюлит. Но правда состоит в том, что мы всегда должны думать о своем теле исключительно положительно, безразлично, как оно выглядит сейчас. Мы меняемся и оно меняется.

Тело – не украшение и не то, что определяет женщину или любого другого человека. Нас определяют поступки, таланты, достижения, амбиции. Однако все это мы стремимся завернуть в красивую обертку нестареющей худой женщины. К этому стремится общество. А чего хотите вы?

В книге "Больше тела. Ваше тело – орудие, а не украшение" сестры-близнецы, доктора наук Лекси и Линдси Кайт, учат женщин любить себя без стереотипов, отравляющих жизнь. Заботиться о своем теле, которое не является украшением, а орудием для получения опыта и пользы. И быть по-настоящему счастливыми.

Майкл Бентон "Динозавры. Новый взгляд", издательство "Бородатый Тамарин"

Птицы – это выжившие динозавры. Как это? В какой-то момент динозавры обросли перьями и научились летать, словно воздушные змеи, то есть без взмахов крыльями. Как пишет Майкл Бентон, это удалось только археоптериксу, которого называют первоптицем. Он стал переходным видом между динозаврами и птицами, которых сегодня насчитывается более 11 тысяч. Вероятно, археоптерикс крылья использовал, как современные голуби или сороки – по полной.

Когда мы говорим о динозаврах, то все сводится к тому, что они были велики и вымерли. Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, как они появились? Заботились ли о потомстве? Почему были так велики, если теоретически это невозможно?

После гибели динозавров млекопитающие стали господствующим видом, который быстро эволюционировал, создав условия для выделения Homo sapiens. Можем предположить, что наш мир был бы не таким, как сегодня, если бы динозавры уцелели после столкновения Земли с астероидом.

В своей книге Майкл Бентон по-новому смотрит на хоть и вымерших "древних ящеров", продолжающих жить в мультфильмах, фильмах, книгах. Да и собственно летают над нашими головами.

Читайте также: