Что почитать: истории о любви, от которых перехватывает дыхание

Разбитая, взаимная, отравленная войной или изменами, исцеленная верностью и прощением – любовь бывает такой разной, но все равно желанной. "Почему?", – спросите вы. Наверное, потому что она дает силу жить дальше, что бы ни произошло.

Поэтому райтер издательства Vivat Татьяна Крысюк собрала в этой подборке пять книг о любви, которые наполнят ваше сердце верой в людей, счастливые случайности, знаки и богиню любви Афродита (как бы это ни звучало).

Холли Уильямс "Время для любви", издательство Vivat

Голли Уильямс "Время для любви", издательство Vivat

Берти и Вайолет впервые встретились в апреле 1947 года. И незадолго после этой встречи неожиданно для всех стали парой. Неожиданно, потому что Вайолет был "человеком из народа", а Берти — состоятельным парнем из высшего общества. Их роднило счастье, но разделяли происхождение и неравноправие. Но, когда тебе двадцать, кажется, что все это пустяки и что в новом мире любовь способна стерпеть все. Однако совместная жизнь, в которой появляется алкоголь, измена, выкидыш, разные интересы и стремления, неустанно отдаляет влюбленных друг от друга. Смогут ли они начать все сначала, дойдя до конца?

Второй раз Берти и Вайолет встретились в 1967 году. В третий раз – 1987 года. И каждый раз они, двадцатилетние незнакомцы, влюблялись друг в друга.

Это необычная история о любви, которая расцветает в разные промежутки времени, при разных обстоятельствах и каждый раз сталкивается с преградами. Все, как в жизни, но с по-своему счастливым финалом.

Джулия Берри "Кроткая война", издательство РМ

Джулия Берри "Кроткая война", издательство РМ

Война может быть кроткой, разве что если о ней будет рассказывать богиня любви Афродита, как в этой книге. Однажды она знакомит нас с Гейзел и Джеймсом. Молодые люди встретились на танцах, станцевали только один танец, и в считаные дни между ними вспыхнули чувства. Но вскоре Джеймса, мечтавшего стать архитектором, призвали на фронт Первой мировой войны, где ему пришлось стать снайпером. Следовательно, влюбленные встретились только после нескольких месяцев разлуки, и, стоя в церкви, Джеймс рассказал Гейзел, как убивал людей… Чьих-то сыновей, мужчин, родителей. Теперь он боится, что она будет его презирать и разлюбить, но девушка вручает любимому свечи, чтобы он поставил их за каждого убитого. Но сколько свечей придется поставить Джеймсу после окончания войны?

Эту и еще одну невероятную историю любви Афродите помогают рассказывать бог войны Арес, бог огня Гефест, бог искусств Аполлон и бог царства мертвых Аид.

И хотя "Кроткая война" – это книга о войне, в ней много любви, надежды, джаза и парижского вайба.

Мэгги О'Фаррелл "Хамнет", издательство Vivat

Мэгги О'Фаррелл "Гамнет", издательство Vivat

За спиной отшельницу Агнес называют ведьмой, потому что она разбирается в травах, варит зелье, носит на руке ястреба и умеет читать человеческие души. Каждый раз, когда кто-то в окрестностях готовится отдать душу Богу, Агнесс договаривается с всевышним об отсрочке. Под силу ли это простому, благочестивому человеку?

После смерти отца Агнес унаследовала немалое приданое, но кавалеров у нее нет. Ни один приличный юноша не хочет иметь дело с ведьмой, которая утром до ночи бродит по лесам. Ни один, кроме Уильяма. Он незаметно для себя влюбляется в ее почти золотистого цвета глаза "с глубоким янтарным кольцом вокруг зрачков", веснушки на белой коже, длинные темные ресницы.

В браке с Уильямом Агнесса была счастливой. У них были дети, арендованный клочок земли и дом, в который однажды пришла смерть. И Агнесу не удалось договориться с всевышним об отсрочке для собственного сына Хамнета. Через четыре года после его смерти Уильям Шекспир, отец мальчика, напишет пьесу "Гамлет". Но поможет ли это ему спасти свой брак?

Перед вами глубокая и непридуманная история любви Уильяма Шекспира и его жены Энн Хэтэвэй, которая в романе носит имя Агнес. Мэгги О'Фаррелл выбрала это имя, потому что им девушку в завещании называл отец Ричард Хэтэвэй.

Тереза Энн Фаулер "Зельда", Издательство 21

Териз Энн Фаулер "Зельда", Издательство 21

Скотт боролся с алкогольной зависимостью и руководством студии. Зельда – с разбитым мозгом и сломанным духом. Их любовь скиталась вместе с ними по гостиницам, ночлежкам, дешевым забегаловкам. Они не всегда были рядом, но почти всегда парой.

Зельда жила и творила в период появления новых философских течений и направлений, творцов и творчеств, работы которых стали классикой – Эрнеста Хэмингуэя, Пабло Пикассо, Айседоры Дункан. Место женщины в обществе тогда было еще малозаметным, но уже не пустым.

Эта книга – история жизни и борьбы Зельды Сейр Фицджеральд, которую она сама вам перескажет. Это история о женщине, которая писала картины и тексты, обожала искусство, мечтала стать актрисой. История о женщине, которая была душой компании, звездой "эпохи джаза", музой и главным критиком своего талантливого мужчины. И, конечно, это история о любви, которая так подходит летним звездным вечерам.

Габриэль Зевин, "Завтра, завтра, завтра", издательство Vivat

Габриэль Зевин, "Завтра, завтра, завтра", издательство Vivat

Сэйди, Сэм и Маркс всегда были друзьями и партнерами. Вместе они создали игру "Ичиго", которая сделала их известными и богатыми, основали компанию "Нечестные игры", в составе которой разработали несколько успешных и не очень успешных игр. Они всегда по-своему любили друг друга, поддерживали, спасали, мотивировали (иногда демотивировали или брали на "слабо"). Но однажды Сэйди и Маркс поцеловались, и у обоих внутри что-то щелкнуло. Это был "пьяный" поцелуй на крыше их офиса во время вечеринки, которая могла бы стать поводом для шуток. Однако он стал основой отношений. А что Сэм? Ему выпала роль третьего лишнего и мужчины, который будет вечно сожалеть об упущенной возможности.

Линия любви в геймерском романе Зевин "Завтра, завтра, завтра" не ведущая, но значимая, важная и искусно прописанная.

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