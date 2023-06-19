Что почитать: книги для детей и подростков, которые они точно прочтут летом

Лето для школьников – блаженное время, когда не нужно учить наизусть длинные стихи, решать сложные примеры и читать книги. Да разве настоящий книголюб сможет за целое лето не прочесть ни одной хорошей книги?

Именно поэтому райтер издательства бестселлеров Vivat Татьяна Крысюк собрала для ваших детей семь книг на лето, которые они точно прочитают. Их ждут невиданные приключения, испытания, открытия и знакомства с новыми любимыми книжными героями-храбрецами.

Дара Корней "Приключения Змея Многоголового. Белые жемчужины для Белой Королевы", издательство Vivat

"Приключения Змея Многоголового. Белые жемчужины для Белой Королевы"

Ярийло, Златоус, Черный, Живица, Веретельница, Здоровега, Яртур, Тягомотузок и Ветряная – первогодки в Школе Семи Ветров. Школа эта расположена не в каком-то там Среднем Мире, а в самом Скалистом Мире Вечного Лета (только представьте!). Попасть в нее хотят все юные змеята и драконы, но не все могут. То родители что-то выдадут, то магический талант не откроется.

Нашим героям повезло, и теперь они семь месяцев подряд без выходных и каникул будут учиться и овладевать своими дарами. Да-да, все очень строго, потому что учатся в Школе Семи Ветров только лучшие из лучших.

Но между ними есть дракон-получеловек, то есть полукровка, неполноценная... Когда-то дракон Билотур добился, чтобы дары открывали только чистокровные змеи и драконы. И теперь Ветряная, которую стесняется даже глава школы, оказывается в опасности. Удастся ли друзьям ее спасти? И кто спасет их?

Это увлекательная книга о приключениях, дружбе и неважной "чистокровности".

Екатерина Лазирко "Беги, пока светит солнце", издательство "Черные овцы"

"Беги, пока светит солнце"

Вместе со своими братьями и сестрами Дарий охраняет Апо – вековой дуб, отца карпатских лесов и всего живого. Каждый день охранники должны напоить его первой каплей воды из Живого водопада. Если они не сделают этого до заката, Апо погибнет, а вместе с ним – все живет.

И вот, когда наступает черед Дария ловить первую каплю, он принимает решение пойти по более короткой тропе к Живому водопаду. Эта идея не очень нравится Квитке, его подруге-птичке, но Дарий уверен, что все будет хорошо. Однако все идет не по плану. Более короткий путь – не значит более безопасный. Черные шаршаны, они же гигантские недоволки, не упустят случая убить хотя бы одного охранника…

Следовательно, Дарию придется убегать от лесных чудовищ и исправлять последствия своего необдуманного поступка. Удастся ли ему это? Успеет ли он напоить Апо водой, прежде чем последний луч солнца исчезнет за облаками?

Андрей Кокотюха "Комедия ужасов в доме "Вау", издательство Vivat

"Комедия ужасов в доме "Вау"

Ведьмочка Каро от природы имеет длинный носик с небольшим крючком на краю. Крючковатость свою она очень любит и уважает, потому что она является признаком принадлежности к древнему шляхетскому ведьмскому роду.

Раньше Каро, она же Каролина, жила в своем мире. А теперь – в 42-й квартире "Вавилона" (сокращенно "Вау"). И все у нее было хорошо, пока не начали снимать фильм ужасов. Каро всегда мечтала сыграть принцессу (она как раз достигла возраста ведьмской принцессы), но режиссер не уступал : "Каро, вы – идеальная ведьма". Святой Боже, что за режиссеры ныне ушли, ничего не понимают. Разве в фильме ужасов принцесса не может быть ужасающей? Или скорее необычной?

Итак, теперь вы знаете, что в доме Вау снимают фильм. И что Каро сыграет в нем определенную роль, однако это всего одна история из десяти. Так что вас и ваших детей ждет много причудливых приключений и поводов для смеха.

Джонатан Оксье "Ночной садовник", издательство Nebo Booklab Publishing

"Ночной садовник"

Молли и Кипу – сестра и брат, которые находят убежище и работу в зловещем имении Виндзоров. Местные обходят его десятой дорогой, и вам посоветуют поступить так же. Но у сирот не было выбора, поэтому они решили, что страшные легенды – это выдумки местными.

Прислуживая хозяевам, дети замечают определенные странности. Денег у семейства нет, однако сын хозяев постоянно ест лакричные конфеты. Госпожа Виндзор каждый день надевает новое кольцо, потому что стремительно худеет, и то кольцо, которое она носила вчера, сегодня ей не подходит. Никто, кроме отца, не покидает имение, внутри которого растет гигантское дерево.

Но однажды ночью детей, которые только что заснули, пробуждает незваный гость. Он носит на голове чёрный цилиндр. Блуждает темными коридорами поместья, оставляя по себе грязь, страх, бессонницу и сухие листья. Это ночной садовник. Настоящий владелец имения Винздоров…

Молли понимает, что они с братом попали в очередную передрягу, из которой должны выбраться. Но Винздоры не спешат им помогать. Да и сами не планируют "спасаться", потому что они тесно связаны с деревом, вросшим в деревянную стену. Дерево питается их страхами, а они – его плодами.

Это готическая, запутанная сказка не для слабонервных.

Виталий Запека "Полинка в Королевстве глупостей", издательство Vivat

"Полинка в Королевстве глупостей"

Взрослые говорят: "Если совать нос куда не надо, может произойти что-то неприятное". Можно подумать, со взрослыми, которые не толкают нос куда не надо, никогда не происходит ничего плохого. Итак!

Когда Полинка – красивая, умная, умеренная и во многом непревзойденная девочка – увидела на асфальте надпись "Аха", сразу поняла, что и к чему. Поэтому пошла по стрелке, "чтобы выразить кому огромное возмущение", но оказалась в Королевстве глупостей. Там все (просто все-все) совершают невиданные глупости, а потом их празднуют. Думаете, это весело? "Если постоянно творить бессмыслицу, то в конце концов это надоедает". И это нам говорит немало, а сам Ерунда Первый.

Итак, наша Полинка оказалась "Там, где не нужно". А как ей об этом вернуться в "Куда надо"? Потому что делать глупости время от времени – довольно весело, но непрестанно, это уже слишком. Удастся ли Великой Полинке Единой Путешественнице сохранить свою голову и найти путь домой?

"Полинка в Королевстве глупостей" – вторая книга Виталия Запеки о приключениях девочки Полинки.

Пол Ван Лун "Волкулак Дольфи", Издательство Старого Льва

"Волкулачонок Дольфи"

Вскоре Дольфе исполнится семь! Целых семь лет! Несколько лет назад его родители таинственно исчезли, поэтому теперь мальчик живет в приемной семье и имеет брата-лучшего друга Тимми. Но ночью, в канун его седьмого дня рождения, происходит несколько необычное. Дольфи узнает, что он… оборотень. Если бы он жил в семье оборотней, это событие стало бы самым настоящим праздником. Однако Дольфи живет в обычной человеческой семье, которая, вероятно, не очень обрадуется его перерождению. Возможно, приемные родители даже разлюбят его и отдадут к приюту… Поэтому наш герой старается тщательно скрывать свою волчью натуру, которая так и тянется на поверхность. Но долго ли он продержится? И что будет делать, когда узнает, что на оборотня в очках охотится взбалмошная соседка и коллекционеры редких животных?

Это приключенческая история о настоящей дружбе, самопознании и любви, которой безразлично, оборотень ты или обычный мальчик в очках.

Иван Андрусяк "Жерар на витівці", издательство Vivat

"Жерар на Проделке"

Между Сулейманом Пышным и Тимком ("лентяем лохматым") разгорелась война. Дело и яйца выеденного не стоит, но Сулейман должен заботиться о своих девочках, а Тимка - не совать нос куда не следует: интересно ему, видите, как там в курятнике все устроено!

Так что после одной едва не смертельной стычки с Сулейманом, Тимко в сторону курятника даже не смотрел. Но произошла беда – кто-то повадился в обитель курочек с целью похищения яиц, и они потеряли покой. Сулейман Пышный пришел к Тимку и его товарищу Степану за помощью. Однако что могут "лохматые лентяи"? Поэтому за дело берется Жерар – настоящий городской морско-свинский детектив. Он так скучал без работы в деревне.

Да разве мог Жерар предположить, что с испуганными курами даже поговорить нормально не удастся? Но Жерар не был бы Жерарам, если бы не поймал вора… А точнее воровку, которой совсем не нужные куриные яйца.

Вас и ваших детей жду три детективные и одновременно поучительные истории, от которых невозможно оторваться.

Наталья Чуб "Еще один единорог", издательство Vivat

"Еще один единорог"

Можно верить в единорогов или нет, но Страна Волшебных единорогов все-таки существует. Там есть ручей Девичьих мечтаний, море Согласия, Радостная река, Таинственный лес и еще много всевозможных достопримечательностей. Здесь живут-поживают самые настоящие принцессы. Но если вы думаете, что принцессы – это нежные, милые создания, которые беззаботно нюхают цветочки и с утра до сумерек любуются своей красотой, то вы ошибаетесь. Наши принцессы выращивают землянику, варят душистый сладкий джем, ухаживают за единорогами. У каждой порядочной принцессы есть маленький единорог с шелковистой кожей, длинной гривой и могучей силой, спрятанной в углу.

Принцесса Смелого Сердца, например, вместо платьев, которые носят ее подруги, предпочитает костюмы для верховой езды, обожает стрелять из лука, быстро бегать и скакать на единорогах. "Она смела и отважна и не уступит ни одному сильному воину". А вот снежно-белые платья принцессы Бианки вызывают восхищение всех без исключения. Правда, она немного ленивая – мы не завидуем ее единорогу, нередко имеющему нечесаные хвостик и гриву.

Все принцессы – разные, как и люди, обожающие истории о принцессе. Поэтому, какой бы принцессой вы ни были, вам найдется место в Стране Очаровательных единорогов.

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