Что почитать: книги для саморазвития, размышлений и профессионального роста

Саморазвитие – ключ к успеху и росту как личностного, так и профессионального. В книгах, попавших в эту подборку, содержатся советы, которые помогут вам улучшить общение с окружающими, познать себя и добиться успеха в любой сфере.

Можно ли перепрограммировать свой мозг, построить счастливый брак и посредством речи воздействовать на людей? Спойлер - можно, если знать несколько секретов. Райтер издательства бестселлеров Vivat Татьяна Крисюк собрала в этой подборке пять книг, которые изменят ваше отношение к рабочим отношениям, партнерству, успеху и жизни в целом.

Кристен Гелмстеттер «Разговор с самим собой за чашкой кофе. Пять минут в день, с которых начнется счастливая жизнь», издательство Vivat

Кристен Гелмстеттер «Разговор с самим собой за чашкой кофе. Пять минут в день, с которых начнется счастливая жизнь»

«Я неудачник», – изо дня в день повторяет человек. Нейроны мозга запоминают эту повторяющуюся мысль, формируют мыслительную модель, которая укореняется и становится постоянной. Именно так мысли, озвученные вслух или о себе, изменяют структуру мозга и делают человека тем, кто он есть.

Но наш мозг гибок и пластичен, а потому на протяжении всей жизни способен формировать новые нейронные связи.

«Когда вы вдохновляетесь своими новыми положительными мыслями, со временем старые программы понемногу отходят на второй план, так как вы теперь меньше к ним обращаетесь. Старые нейронные связи атрофируются, точь-в-точь как мышцы».

Звучит оптимистично, но есть проблема: мозг отчаянно сопротивляется изменениям. Недостаточно однажды сказать себе, что вы вполне талантливый и умный человек. Это нужно делать каждый день, например, во время утреннего кофе. Пятиминутный разговор с самим собой поможет перепрограммировать мысли, разобраться со своими страхами и тревогами с помощью простых практик и правил, которые испытала Кристен Гелмстеттер на себе.

Эта книга как встреча с подругой у реки в солнечный весенний день – побуждает к откровенности и наполняет спокойствием.

Элизабет Гилберт «Я согласна. Как одна женщина, которая не верила в брак, вышла замуж», Издательство Старого Льва

Элизабет Гилберт «Я согласна. Как одна женщина, которая не верила в брак, вышла замуж»

Брак – это сложная конструкция, с какой стороны на него не посмотри. Проводите мало времени с партнером – удаляетесь. Проводите слишком много времени с партнером – начинаете друг друга раздражать. Над браком не очень хочется работать, потому что мы работаем на работе. Но в то же время нам хочется, чтобы брак был островком покоя, равновесия, поддержки и вдохновения.

Элизабет Гилберт написала эту книгу, готовясь ко второму замужеству после сложного развода. Она рассмотрела брак с точки зрения истории, политики, религии, культуры, заглянула за кулисы супружеской жизни нескольких семейных пар. И выяснила, что современные люди слишком романтизируют брак, слишком много от него ждут и требуют. Женятся на пике страсти, закрывая глаза на недостатки партнера или партнерши, а затем берутся ломать-перевоспитывать любимого человека. Элизабет не откроет вам Америку, когда на своем примере проиллюстрирует, почему важно договариваться на берегу.

«Если вам сложно говорить о финансах, когда вы счастливо влюблены, попробуйте завести о них язык со временем, когда ваша любовь умрет, а вы будете сидеть безутешные и злые».

Автор не даст вам четких указаний, как строить брак так, чтобы он прожил сто лет. Ибо брак постоянно меняется, как вы, ваш партнер/партнер и мир в целом. Но вы найдете в этой книге немало интересных размышлений о супружеской жизни, которая может быть счастливой и продолжительной.

Ирина Славинская «Неужели взрослая: книга для девочек, которые уже (почти) выросли», издательство Vivat

Ирина Славинская «Неужели взрослая: книга для девочек, которые уже (почти) выросли»

Кто-то говорит, что вам пора повзрослеть. Кто-то видит в вас легкомысленную взрослую женщину, которая должна заслужить чье-то (что и зачем?) доверие и уважение. Но на самом деле с вами все хорошо: вы имеете право взрослеть в своем темпе, быть легкомысленной, носить короткую юбку и ежемесячно менять работу, если вам этого хочется.

«Время научиться любить себя, жаловать себя, проявлять к себе благосклонность и ласку, заботиться о себе. Это похоже на рекомендации перед полетом в самолете: сначала кислородную маску надо надеть на себя, а потом — на человека, которого заботишься. В первую очередь нужно позаботиться о себе».

Заботиться о себе – это значит регулярно питаться, каждый год посещать гинеколога, внимательно читать все, что подписываете, периодически делать диджитал-детокс. Анализировать не только поведение других людей по отношению к вам, но и свое поведение по отношению к друзьям, родственникам и партнерам (быть абъюзером не классно).

Во время откровенного разговора в книгу Ирина Славинская поделится с вами не только собственным опытом взросления, но и полезными инсайтами и профессиональными советами врачей, юристок, адвокаток. Поэтому эта книга должна быть у каждой (почти) взрослой девушки.

Дейл Карнеги «Как приобретать друзей и влиять на людей», издательство КМ-БУКС

Дейл Карнеги «Как приобретать друзей и влиять на людей»

В основном люди любят говорить… о себе – о своих успехах, несчастьях, достоянии, планах на будущее. А еще раздавать непрошеные советы, осуждать, слушать не слушая. На бытовом уровне это приводит к возникновению конфликтов и недоразумений. На официально-деловом уровне – к провальным переговорам, плохим отношениям с коллегами, отсутствию авторитета, а следовательно, влиянию.

«Слушать внимательно – самый большой комплимент, который мы можем кому-нибудь сделать».

Поэтому, если вы хотите завоевать авторитет, уважение и дружбу, учитесь содержательно высказываться, уважать мнение собеседника, даже если вы его не разделяете. Признавать свою неправоту, слушать, не перебивая и не отвлекаясь на телефон (исключение – вопросы жизни и смерти).

Не знаете, какой вы собеседник? Проследите за своим поведением во время разговора с другом или коллегой. Попросите об обратном фидбеке. Может быть, он не будет супер объективным, но поможет вам лучше оценить свои коммуникационные навыки и слушательские потребности друзей. А значит, измениться к лучшему.

Альберт-Ласло Барабаши «Формула максимума. Победные стратегии достижения целей», издательство Vivat

Альберт-Ласло Барабаши «Формула максимума. Победные стратегии достижения целей»

Несколько лет Альберт-Ласло Барабаши вместе с коллегами собирал и анализировал огромные массивы информации о человеческих достижениях. Следовательно, им удалось «раскусить» успех, выведя пять законов. Вполне реальных, универсальных и рабочих. Зная эти законы и используя их, вы сможете стать услышанными, увиденными и в полной мере самореализоваться.

Итак, если вы стремитесь добиться успеха, то прежде всего должны принять тот факт, что успех – это «не о тебе, а о нас». Потому что успешными люди делают люди, которые принимают новые идеи, открытия, метафоры. Потому стройте социальные и профессиональные сети.

«Сети полны возможностей отчасти потому, что их объединяют мощные хабы, люди, которые… удивительно хорошо умеют контактировать. И они стремятся использовать свои связи, чтобы поддерживать людей и идеи, которые, по их мнению, ценны».

Улучшайте результативность собственноручно созданными возможностями – презентуйте свою идею директору, потенциальному инвестору, галерее, книжному издательству. Еще раз, еще раз и снова. Не ждите, пока вас заметят, сделайте все для того, чтобы вас точно заметили.

Почему не стоит полагаться на мнение экспертов, а успешные люди не обязательно самые продуктивные? Нужно ли вам высшее образование и действительно ли успех рождает успех? Ответы на эти вопросы ищите в книге, которая изменит ваше отношение к таланту, везению и жизни в целом.

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