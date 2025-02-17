Что почитать: пять книг о путешествиях и поиске себя

Любое путешествие завершается встречей с собой – новым или новой, ведь нас меняет не возраст, а опыт.

Поэтому книжный обозреватель Татьяна Крысюк собрала для вас пять книг о путешествиях к Южному и Северному полюсам, Мексике, Японии и дому на краю света.

Макс Кидрук "Звезды над островом Пасхи", издательство "Бородатый Тамарин"

В один из бесцветных осенних дней Макс Кидрук ехал в метро – от Лукьяновской до Золотых Ворот. Стоял прижатый к двери опревшего вагона, от нечего делать разглядывал объявление. Вдруг его, словно током дрогнуло, потому что перед самым носом он увидел клочок бумаги с фразой: "Когда ты забыл свою мечту?"

А действительно, когда и почему мы отказываемся от мечтаний, способных сделать нас счастливыми? Выбираем быть удобными, незаметными, рациональными, взвешенными. Незаметно наша жизнь становится пустой, хотя в ней есть много проблем и забот.

В 2009 году этот вопрос подтолкнул Макса Кидрука бросить все и отправиться в Мексику, несмотря на осуждение окружающих, которые волновались, не потерял ли он здравый смысл. Та поездка, после которой он написал тревелог "Мексиканские хроники. История одной мечты", стала его указателем к себе настоящему – веселому и любознательному мятежнику.

В книгу вошли четыре тревелога, кроме вышеупомянутого, еще "Путешествие к Пупу Земли", "Любовь и пираньи" и "На Зеландию". В этих текстах много юмора, молодости, неожиданных сюжетных поворотов и брани, потому что, черт возьми, приключение не закончилось, пока оно не закончилось. Они вдохновят вас не только мечтать, но и действовать и изрядно повеселят.

Майкл Каннингем "Дом на краю света", издательство "Лаборатория"

Это история, рассказанная несколькими героями. Джонатаном, который имеет хорошую работу и друзей, но чувствует себя скорее призраком, чем человеком. Хрупким Бобби, который спешил повзрослеть, но взрослая жизнь оказалась не похожей на веселую вечеринку. Напуганной реальностью Клер, которая хотела одновременно стабильности и шока, и, возможно, именно поэтому влюбилась в обоих – Джонатана и Бобби.

Их чувства сложны, противоречивы, обременены любовью, которую невозможно разделить на двоих. Они то удаляются друг от друга, то сближаются. Ищут себя в музыке, телесной близости, выпивке, наркотиках, спорах, разговорах с родителями. Но в конце концов убегают в дом на краю света с видом на горы.

Майкл Каннингем знакомит нас с троицей постепенно, начиная с детства и завершая их отцовством. Они раскрываются в поступках, стремлениях, предпочтениях, стиле одежды, манере общения. Предстают перед нами разными, но настоящими – иногда слишком резкими, иногда слишком сентиментальными, а иногда беспомощными. В романе автор поднимает темы феминизма, сепарации, любви, СПИДа, самоидентификации, но без навязываний, давления и неуместной романтизации.

Роберт Пири "Северный полюс", издательство "Бородатый Тамарин"

Роберт Пири грезил Северным полюсом 23 года. Во время первой полярной экспедиции на его пути стали ледовые обвалы, преграждавшие проход к Полярному морю. Четыре года он пытался приблизиться к полюсу, но тщетно. Ему ничего не оставалось, кроме как исследовать и обозначить на карте сотни миль береговой линии Гренландии.

Отправляясь во вторую экспедицию, Пири спроектировал и построил корабль "Рузвельт" (представьте, как человеку хотелось на тот полюс), прилично приблизившись к краю севера. Но безумные ветры отбросили его назад, и он чуть не потеряли команду.

И только в третий раз полярник осуществил свою мечту в возрасте пятидесяти трех лет. Можно ли назвать это везением? Очевидно, нет. Во время первых двух путешествий он исследовал местность, обнаруживал слабые места команды, чтобы затем разработать детализированную систему Пири и невероятно быстро преодолеть достаточно большое расстояние. До сих пор есть люди, которые сомневаются в правдивости его рассказа, ведь, например, Фредерик Кук потратил гораздо больше времени на свое путешествие.

"Северный полюс" – искренний рассказ полярника о неудачах и стремлениях, которые всегда идут нога в ногу. Нон-фикшн о науке, соединившей в себе стратегическое мышление, дух состязания, стремление к славе и признанию.

Дэвид Митчелл "Тысяча осеней Якоба де Зута", издательство "Жорж"

Молодой писарь, голландец Якоб де Зут, приезжает на остров Дедзима. В фактории он должен работать пять лет, чтобы накопить достаточно денег для женитьбы на любимой, однако в силу определенных обстоятельств задержится на дольше.

Дедзима – закрытая для мира, в нее сложно попасть, да еще сложнее из нее вырваться. Здесь не любят чужаков, а особенно тех, кто пытается быть честными и своей нескрываемой честностью расшатывают сложную и жесткую систему. За ними следят, их изменяют и унижают. Все это Якоб де Зут узнал не из преданий. Однако неожиданно для самого себя нашел настоящих друзей и влюбился в женщину, сбившую его с ног острым умом и прямолинейностью.

Митчелл создал медленную, детализированную историю с небанальными сюжетными поворотами и героями, за которыми интересно наблюдать. Якоб не единственный главный персонаж, поскольку в тексте пересекаются несколько сюжетных линий. Иногда кажется, что он скорее второстепенен, чем главный, но в нужных ситуациях мужчина проявляет завораживающие мудрость и смелость.

Руаль Амундсен "Южный полюс", издательство "Бородатый Тамарин"

Руаль Амундсен достиг Южного полюса с первой попытки. Это был веселый, удивительно умный, талантливый человек, который стремился к славе, но избегал лишнего внимания. Традиционно, собираясь в поездку, полярники делились деталями своего плана с общественностью. Амундсен избрал стратегию молчания, зная, что его будут критиковать, засыпать неуместными советами. Он исподтишка изучал местность, продумывал маршрут, собирал команду и оснащал ее всем необходимым. А потом пошел и дошел до Южного полюса.

В книге он подробно описывает процесс подготовки, поражающий продуманностью. Забавные, непредсказуемые, неприятные ситуации, но непременно делает это с юмором и безумным восторгом от жизни.

Как Амундсену удалось с первой попытки дойти до Южного полюса и возвратиться? Было несколько факторов, способствовавших этому, – определение цели путешествия, правильный выбор тягловой силы, размещение продовольственных составов по маршруту, формирование небольшой, но сильной и сплоченной команды. А еще Амундсен был новатором, потому специально для экспедиции разработал полярную одежду и лыжи.

Эта книга вдохновит вас превращать мечты в действия и добиваться успеха.

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