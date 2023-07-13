Что почитать: пять книг о войне для переосмысления прошлого и будущего

Полномасштабная война подтолкнула украинцев к переосмыслению истории, перечитыванию классических текстов украинских писателей. Следовательно, все приобрело новое, символическое значение и звучание. Почему эта война стала возможной? Почему в нашей литературе так много страданий? И как нам построить страну?

Райтер издательства бестселлеров Vivat Татьяна Крисюк собрала для вас пять важных книг о российско-украинских отношениях в прошлом и ныне, о "общей" культуре, "неполноценности" украинских писателей, войне, которая продолжается более 400 лет, и послевоенном восстановлении.

Люк Хардинг "Вторжение. За кулисами кровавой войны России и борьбы Украины за выживание", издательство Vivat

"Вторжение. За кулисами кровавой войны России и борьбы Украины за выживание"

23 февраля 2022 года Люк Хардинг купил бутылку портвейна "Колонист" и поспешил в дом украинского писателя Андрея Куркового. "Тень войны уже надвигалась", однако украинцы шутили и пытались "не нагнетать". Путин блефовал. Международное сообщество терпеливо слушало длинные и однотипные речи диктатора. Но уже на следующее утро российские танки с символикой V и Z пересекли границу Украины. Началась великая война, которой "суждено изменить мир так, как он еще никогда не менялся". Относительный мир, царивший в мире после падения Берлинской стены в 1989 году, рухнул.

Путин хотел "вернуть" потерянную им Украину еще с 2014 года. По его словам, украинцы, белорусы и россияне происходят из Киевской Руси. Когда-то это был "единый народ", но "качка", вызванная Первой мировой войной, поспособствовала отделению "нестабильной от природы" Украины . "Настоящая суверенность Украины возможна только при условии единства с Россией", – настаивает Путин. Слепо веря в свои силы, он начал "специальную операцию", не учитывая того, что украинцы давно не видят себя вместе с Россией. Это доказала почти полуторагодовалая, изнурительная, но в то же время упорная борьба за независимость.

В своей книге британский журналист подробно рассматривает предпосылки вторжения, провальную политику Путина, решительность и сплоченность украинцев. Можно ли было избежать этой войны? Действительно ли Путин хотел "денацифицировать" Украину? И предстанет ли кремлевский диктатор перед судом? В этой книге много исторических, геополитических моментов, но достаточно щемящих и памятных для каждого украинца.

Вера Агеева "За кулисами империи", издательство "Вихола"

"За кулисами империи"

Иногда люди говорят, что украинская литература – это литература о страданиях. И это действительно так, потому что люди, которые ее производили десятками лет, считались "неполноценными". Были вынуждены писать на русском, чтобы издаваться. Преследовались и притеснялись. Россия, как и прежде, так и сейчас считает украинский язык искусственным, вторичным в отношении русского языка, нация несамостоятельна. Однако спокойно присваивает выдающихся украинских философов и писателей, как Григория Сковороду или Николая Гоголя (в первой половине XIX века на русском писал Григорий Квитка-Основьяненко, Евгений Гребенка, Тарас Шевченко). И здесь, наверное, речь идет не об уважении к украинскому, а о тотальном пренебрежении.

В своей книге "За кулисами империи" Вера Агеева приводит цитату лидера неоклассиков Николая Зерова: "На Украине у нас окон не прорубили, у нас ростки европейской культуры проникали повсюду тысячей незаметных скважин и щелей, воспринимаясь понемногу, незаметно, но всеми порами социально". Украинцы всегда тянулись больше в Европу, чем в "великую" Россию, которая сотнями лет насаждала в Украине свои нарративы. Безусловно, это дало свои плоды, но плоды эти висят на деревьях с короткими и сухими корнями. Уже в XIX веке в украинской литературе велся антиколониальный дискурс, царил лозунг "Прочь от Москвы!". Украинский поэт, прозаик и публицист Николай Хвылевой остро и резко обращал украинских художников в Европу, к которой они и так тяготели.

Опираясь на факты, письма и документы, Вера Агеева разрушает миф о "великой русской литературе" и о том, что украинский всегда был и должен быть его неполноценной частью.

Сергей Корсунский "Как нации восстанавливаются: опыт Восточной Азии", издательство Vivat

"Как нации восстанавливаются: опыт Восточной Азии"

В человеческой истории было всего 300 лет без войн. Начиная с 3600 г. до н. е. в мире произошло около 14 600 войн. Самой кровавой была Вторая мировая, после которой Россия разрывалась между "никогда снова" и "можем повторить". И, наконец, выбрала второе, начав большую войну, которая сразу вышла за пределы географических границ двух стран.

С первых дней полномасштабной войны рашисты уничтожают города, деревни, объекты инфраструктуры, достопримечательности, заповедники, экономику. После победы Украине придется все это восстанавливать, строя страну нового европейского образца. Как это сделать, не утратив доверие международного сообщества? Сергей Корсунский, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Японии, директор Дипломатической академии при МИД Украины (2017-2020) предлагает опираться на опыт Восточной Азии.

К примеру, послевоенное восстановление Японии включало создание мощной промышленной базы, модернизацию, инвестирование из-за рубежа, введение системы контроля качества, "которая и сегодня составляет примечательную черту японской продукции ", справедливую систему распределения общественных благ, повышение зарплаты в связи с повышением производительности труда.

Быстрое развитие промышленности, конечно, имело и негативные последствия. Крупные компании росли и расширялись, малый и средний бизнес банкротился. Трудовые ресурсы мигрировали в города, доходы разных слоев населения становились неравномерными. Но в дальнейшем Япония исправила и взяла под контроль эти процессы.

В книге "Как восстанавливаются нации" автор подробно разбирает опыт Японии, Республики Кореи, Китая, Вьетнама. Идеальной модели возрождения нет, потому что нужно учитывать национальные особенности и искать оптимальные механизмы запуска промышленного сектора. И все же есть кое-что, что мы точно можем перенять – инвестирование в образование, формирование доверительных отношений между народом и правительством, взаимовыгодное партнерство, баланс между "внутренними" и "внешними" факторами роста.

Богдан Логвиненко "Деокупация. Истории сопротивления украинцев 2022", издательство Ukraіner

"Деокупация. Истории сопротивления украинцев 2022"

В 2014 году в бытовом вещании украинцев укоренились слова, ставшие отражением новой реальности: фейк, аннексия, прилет, атака, контрнаступление, оккупация, деоккупация. В начале полномасштабной войны мы фактически в прямом эфире проживали оккупацию Киевщины, Харьковщины, Херсонщины, Донбасса. Под временным контролем оккупантов оказались десятки сел и городов, где украинцы либо ждали освобождения, либо сотрудничали с оккупантами.

"Оккупация — это постоянный самоконтроль даже за собственной мимикой, потому что любой подозрительный взгляд россияне и их коллаборанты могли воспринять враждебно. Люди не выходили из дома, чтобы не подвергать себя риску", — рассказывает Виталий Овчаренко, бывший ультрас ФК "Шахтер", медиакоординатор сайта "Майдан", а ныне воин.

Деокупация – это возможность вернуться к жизни, ослабить контроль, но также и обнародование того, что скрывала оккупация: убийств, пыток, измен, мародерства. Россияне вывозили стиральные машинки, автомобили, одежду, посуду и даже солнечные батареи. Украинцы, перешедшие на сторону окупантов, занимали высокие должности, сдавали местных патриотов, которых убивали или пытали. Кажется, это слишком несправедливо и неправильно, но война никогда не бывает справедливой или правильной.

В книгу "Деокупация. Истории сопротивления 2022" вошли репортажи, записанные с теми, кто пережил оккупацию и не сдался. Это военные, сотрудники полиции, волонтеры, партизаны, простые люди из более чем двадцати сел, городов и громад Украины. Их истории пронизаны болью, грустью, юмором, надеждой и верой в Победу.

Михаил Жирохов "Оружие Победы", издательство Vivat

"Оружие Победы"

Сегодня на фронте ВСУ используют не только современную отечественную, американскую и европейскую технику, но и технику советского образца. "Бук-М1" принят на вооружение советской армии 1983 года, но он до сих пор актуален. И в войне, которая продолжается сейчас, если судить по неофициальной информации, именно "Буки" сбивают большинство крылатых ракет". На советских образцах авиатехники летают наши летчики. Штурмовая авиация на Су-25, бомбардировочная — на Су-24М, разведывательная — на Су -24МР, военно-транспортная – на Ан-26 и Ил-76, а истребительная – на Миг-29 и Су-27.

Однако самое полномасштабное вторжение способствовало переходу украинской армии на западное вооружение. Так, например, после окончания войны основным боевым танком ВСУ, вероятно, станет Т-72, если по ленд-лизу не будут поставляться Abrams или Leopard.

"Оружие Победы" – первый и полнейший справочник по вооружению и военной технике украинской армии. Здесь вы найдете описание, историю и фото пехотного стрелкового оружия, артиллерийского вооружения, автомобильной техники, авиационной техники и вооружения, морского вооружения, трофейной техники и находящегося на вооружении ВСУ оружия.

Это не просто очередная книга о войне. Это книга о нашей реальности, вызовах, достижениях и оружии, которая прямо сейчас помогает украинской армии одерживать Победу.

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