Что почитать: шесть семейных саг, от которых трудно оторваться

Шесть семейных саг, от которых трудно оторваться

Семейные саги — это романы, которые прослеживают судьбы нескольких поколений, их потери, выборы и борьбу за право определять собственную жизнь. В этом жанре есть все: любовь и измены, семейные конфликты, социальные изменения, история государств и борьба за собственный путь.

В этой подборке вы найдете шесть книг, — от классических до современных — где судьбы семей разворачиваются на фоне целых эпох.

«Завет воды», Абрахам Вергис

Масштабная семейная сага о трех поколениях христианской семьи в Керале, на юге Индии. Над этой семьей довлеет странное проклятие: в каждом поколении по меньшей мере один человек погибает, утонув.

История начинается в начале ХХ века, когда двенадцатилетнюю девочку отправляют на лодке на свадьбу с мужчиной, которого она видит впервые. В новой семье она впоследствии станет Великой Аммачи — матриархиней большого и необычного клана, который будет переживать потери и триумфы и станет свидетелем глубоких изменений на протяжении десятилетий.

Судьба этой семьи неожиданно переплетается с историей врача-шотландца из Глазго, которого жизненный путь приводит в Индию. События романа охватывают период с 1900 года до середины 1970-х и складываются в эпический, эмоционально насыщенный рассказ о любви, вере, медицине и силе родственных связей.

«Будденброки. Упадок одной семьи», Томас Манн

Эта семья должна была воплощать немецкие добродетели — дисциплину, труд и уважение к традициям. Но их жизнь оказывается сложнее: любовь и измены, борьба и зависть, неистовая страсть и жгучая ненависть сопровождают три поколения клана — от властного патриарха Иоганна Будденброка до его потомков, которые все труднее сопротивляются соблазнам нового мира.

Роман считают частично вдохновленным историей семьи самого Манна, за него автор был награжден Нобелевской премией по литературе.

«Пачинко», Мин Джин Ли

История редко бывает доброжелательной. Эпический роман «Пачинко» Мин Джин Ли рассказывает о нескольких поколениях небогатой, но гордой семьи корейских иммигрантов, которые упорно пытаются взять судьбу в свои руки. В начале ХХ века юная Санджа, обожаемая дочь рыбака-калеки, влюбляется в богатого незнакомца, которого встречает на берегу моря. Он обещает подарить ей другую жизнь, но когда Санджа узнает, что беременна и что ее возлюбленный уже женат, она отказывается становиться его содержанкой.

Вместо этого девушка принимает предложение брака от мягкосердечного, болезненного священника, который отправляется в Японию. Ее решение покинуть родину и разорвать связь с властным отцом своего ребенка становится началом большой семейной истории, которая разворачивается на протяжении многих десятилетий и поколений.

«Тевье-молочник», Шолом-Алейхем

Смешная и одновременно трагическая история Тевье, молочника из еврейского городка (штетля), о жизни, семье и ежедневных испытаниях. В ряде историй, полных мудрости и особого юмора, Тевье размышляет о своих дочерях, жене, соседях и о мире, который стремительно меняется вокруг него. Эти рассказы, якобы обращенные к автору, а на самом деле к каждому читателю, складываются в живую, трогательную сагу о человеческом достоинстве, любви и удивительной красоте непростой жизни.

Эта сага вдохновила один из самых популярных бродвейских мюзиклов — «Скрипач на крыше» — и многочисленные кино- и театральные интерпретации.

«Голландский дом», Энн Петчетт

После завершения Второй мировой войны Сирил Конрой строит успешную империю недвижимости, которая выводит его семью из бедности к большому состоянию. Разбогатев, он покупает роскошный особняк в пригороде Филадельфии — Голландский дом. Но подарок, который должен был стать началом новой счастливой жизни, неожиданно запускает цепь событий, которые постепенно разрушают семью.

Историю этих событий рассказывает сын Сирила, Дэнни. Вместе с сестрой Мейв — умной, ироничной и бескомпромиссной — он переживает изгнание из дома, когда их изгоняет мачеха. Подростки, выросшие в роскоши, внезапно оказываются без поддержки и вынуждены полагаться только друг на друга.

«Сестры Ричинские», Ирина Вильде

Масштабная история о жизни женщин в первой половине ХХ века, показанная на фоне общественных изменений и разрушения традиционного уклада. Героини романа больше не хотят оставаться в пределах патриархального мира и выходят из тесного домашнего пространства в широкий и сложный мир.

В центре сюжета — пятеро сестер Ричинских. После смерти отца они остаются один на один с реальностью: без денег, без опыта самостоятельной жизни и с кучей акций обанкротившейся компании. Но несмотря на это сестры решительно настроены больше не быть зависимыми от чужих решений, романтических отношений или «удачного» брака.