Что почитать: шесть увлекательных книг для праздничного настроения

Можно спорить о том, уместно ли сейчас громкое празднование Рождества и Нового года: с елками, ярмарками, гуляниями. Но то, что мы точно можем сделать, — создать атмосферу для своих близких и друзей, позаботиться о них, добавить тепло. И книги с рождественским настроением – необходимая составляющая такой атмосферы.

Марина Довженко, менеджер по коммуникациям издательства Vivat, собрала истории с рождественским духом, которые могут придать праздничное настроение, если оно потерялось где-нибудь по дороге к праздникам. Сказка нужна всем, даже взрослым. И, может, особенно взрослым.

Джеймс Паттерсон, Тед Сафран. Двенадцать безумных дней до Рождества (Vivat)

Настоящая рождественская сказка от Джеймза Паттерсона и Теда Сафрана. Чтобы предсказать, как будут развиваться события, достаточно вспомнить старую рождественскую песенку.

На дворе середина декабря, но уже пятый год в доме семьи Салливанов в Гарлеме нет никакого признака приближения новогодних праздников. Но в этом году кто-то неизвестный посылает подарки вдовцу Генри Салливану и его двум детям, Виллу и Элли. Сначала из веток груши высовывает голову маленькое перистое создание с клювом. Не успели они прийти в себя, как дом Салливанов быстро наполнился шумными животными и гостями, требовавшими их внимания. Следующие двенадцать дней переворачивают жизнь семьи Салливанов с ног на голову так, как не представлялось. И хотя это Рождество будет беспорядочным, а что именно в таком подарке они все нуждаются?

Кортни Коул. Рождественское желание (Книголав)

Трогательная и не без юмора история любви от Кортни Коул. Идеальное сочетание праздничного настроения и драматических поворотов.

Две недели до Рождества… Ноэль и ее муж Джона женаты со второго курса колледжа. Сейчас им уже за тридцать, и их отношения разрушаются из-за требований карьеры и противоречивых желаний, даже обычный выгул их собаки заканчивается ссорой. Однажды пес убегает, и они находят его у пожилого мужчины, который предлагает им загадать желания на старом снежном шаре. Желая безопасно вернуть свою собаку домой, они соглашаются на странную просьбу. Никто из них не понимает, что их желания изменят ход жизни. На следующее утро Ноэль и Джона просыпаются в разных кроватях, в разных квартирах, что дает им возможность почувствовать жизнь друг без друга. Они получили все, о чем мечтали, однако им кажется, что чего-то не хватает. Может быть, это шанс начать все сначала? Смогут ли Ноэль и Джона найти путь друг к другу, пока не стало слишком поздно, или у рождественской магии другие планы?

Дзвинка Матияш. 27 дней до Рождества (Vivat)

Уютный адвент-календарь и интеллектуальное путешествие от Дзвинки Матияш, которая поможет открыть сердце рождественскому настроению.

Рождество начинается тогда, когда его ощущает наше сердце. И в этом ожидании чуда важно быть рядом с теми, кого любим, и дарить свет нуждающимся. Герои книги создали свой адвент-календарь. Ежедневно рассказчица, ее муж Амвросий и приятельница Кристина придумывают друг другу задачи, которые не только приумножают радость, но и открывают немало нового из мира культуры. "27 дней до Рождества" подарит веру в чудо, которое непременно сбудется, и станет для вас интеллектуальной игрой-путешествием, в которой свободно и непринужденно сочетаются личности украинской и других европейских культур. И будьте уверены: во время выполнения этих предрождественских задач совсем не стыдно признаться, что ты чего-то не знаешь.

Венди Лоджиа. Все, что я хочу на Рождество (Утро)

Любовный роман в рождественском антураже от Венди Лоджиа, способный развеять даже самую сильную зимнюю хандру.

Бейли Бриггс считает дни до наступления лучшего праздника года — Рождества. Она переслушивает все рождественские песни, жжет имбирное печенье и носит светящиеся оленьи рожки. Но в этом году Бейли надеется на исполнение заветного желания — поцеловаться с любимым парнем под омелой. Неожиданно претендентов на сердце Бейли появляется сразу два. Кого выберет девушка: Чарли – таинственного незнакомца с британским акцентом, или Джейкоба – привлекательного спортсмена с чувством юмора?

Анастасия Никулина, Олег Бакулин. Я иду искать (Vivat)

Анастасия Никулина и Олег Бакулин рассказали жизнеутверждающую приключенческую историю, которая произошла в канун Дня святого Николая и еще раз доказывает: чудеса существуют.

Мы все связаны. Но часто об этом не догадываемся. Основатель благотворительного фонда, у которого похищают дочь, и сам бесследно исчезает. Следователь на грани развода любой ценой хочет сохранить собственную семью. Улицы дрожат от нелегальной ночной гонки, блогеры-миллионники охотятся на хайп, а воспитанники детского дома каждый день ждут волонтеров. И пока каждый погряз в своих проблемах, странноватый пятнадцатилетний парень упрямо везет письмо Николаю через всю страну. Мы ищем исполнение своих желаний. Но знаем ли, что действительно хотим найти?

Меган Квинн. Твой милый Скрудж (Издательство Старого Льва)

Настроенческая и добрая история от Меган Квинн о том, что чудеса таки случаются, особенно тогда, когда кто-то хочет помочь им произойти.

Нола точно знает, как это - ненавидеть праздники, когда везде мерцают гирлянды, кружат снежинки, пахнет печеньем и пряниками, люди одеваются в забавные свитеры с колокольчиками, а праздничное настроение, кажется, витает в воздухе. Она разошлась со своим парнем и вернулась в родной городок, где начала ремонт в родительском доме. Нола пытается избегать праздничной суеты, но главное для нее — избегать встреч с Калебом, много лет назад разбившим ее сердце. Однако девушка и не подозревает, что Калеб до сих пор ее любит. Однажды Нола получает письмо от загадочного Скруджа, так же ненавидящего Рождество, и начинает переписываться с незнакомцем. Но можно ли влюбиться в того, кого совсем не знаешь?

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