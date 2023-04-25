Что почитать: топ-5 графических романов и комиксов для взрослых

Гедес влюбился в Персефону. Все одноклассники Шарлотты погибли в автокатастрофе, но она выжила и стала Необыкновенной. Уинстон Смит закрутил запретный роман с Джулией, забыв, что за ним следит Большой Брат. В эпоху Возрождения женщины носят пояса верности и проливают кровь за оргазм. Зловещий якудза добровольно становится профессиональным домохозяином. Какая история вас заинтересовала?

Существует заблуждение, что чтение-просмотр графических романов и комиксов – дело для ленивых взрослых или детей. Но на самом деле это занятие развивает память, внимание, фантазию, эмоциональный интеллект. Именно поэтому райтер издательства бестселлеров Vivat Татьяна Крисюк собрала для вас несколько фантастических графических романов о необычных мирах, необычных людях и богах, которые пытаются ужиться на Олимпе.

Рейчел Смайт "Страсти Олимпа", издательство Vivat

От Гедеса пахнет смертью. Это бремя властителя Подземного мира и царя мёртвых. Так что на вечеринку брата он приходит в статусе "минус один", то есть сам. И когда почти решается уйти… видит прекрасную Персефону, богиню весны. Между ними сразу вспыхивают чувства - позволят ли обстоятельства и боги им быть вместе? Удастся ли Персефоне, только начавшей расцветать, разобраться со своими чувствами и эмоциями?

Это увлекательный графический роман о богах Олимпа, которые, как и мы, люди, бывают резкими, неуверенными в себе, одинокими, слабыми и поистине странными. О токсических отношениях, психологическом, сексуальном насилии и поиске себя. Такими очеловеченными древнегреческих богов вы еще не видели.

Филипп Брено, Летисия Корен "Невероятная история секса", издательство Видавництво

История секса началась более двух миллионов лет назад в лесах Восточной Африки. И, вероятно, полтора миллиона лет секс считался нечистым и неприличным делом, которым, однако, люди продолжали заниматься. В браке и вне его (часто именно вне его). Существовали пояса верности, 250-дневные воздержания, смертные казни, очистительные кровопускания. Если дама получила один оргазм, должно пережить два кровопускания. Это тот случай, когда секс действительно сокращает продолжительность жизни, причиняя вред нервной системе. Сегодня он повсюду и уже не так страшен, как когда-то, но многие до сих пор не знают, как о нем говорить.

После прочтения этого комикса вы будете знать о сексе с древнейших времен и до сих пор все с точки зрения истории, психологии и антропологии. И станете экспертом по этой теме.

В. Э. Шваб "Необыкновенная", издательство Vivat

Шарлотта – обычный подросток. Точнее, обычным подростком она была до той роковой автокатастрофы, во время которой погибли все ее одноклассники. Теперь она необычная и имеет особый дар – в отражениях людей видит их смерть. Взглянув на свое, она видит собственную… Ее убьет Илая Эвер. Пока Шарлотта не знает, что он охотится на Необыкновенных. Но она знает: если убьет его первой, то уцелеет. Сможет ли она обвести вокруг пальца лучшего убийцу секретной группировки ЭОН? И решит ли его смерть проблему Необыкновенных?

Перед вами сногсшибательный графический роман о людях, бросивших вызов богу. О Необыкновенных, которые учатся не закрывать глаза, а смотреть внимательно. О продолжающейся борьбе и о смерти, которую нельзя избежать, но "иногда можно отсрочить".

Косуке Оно "Путь домохозяина", издательство MAL'OPUS

Тацу – бессмертный и зловещий якудза, которого боится и уважает весь криминальный мир. Но однажды он принимает решение сменить "профессию"… и становится домохозяином. Бешеным мужчиной в переднике, который собирает все штаммы и заполняет девять бланков, надеясь выиграть пылесос. Или хотя бы телевизор. На этот раз он играет исключительно по правилам, и достаточно ли этого, когда речь идет о ее величестве лотерее?

Это комедийный комикс о превращении мальчика в настоящего мужчину. Ибо каким бы крутым якудзой когда-либо ты ни был, чтобы приготовить вкусные сырные крокеты, придется изрядно попотеть.

Ксавье Косте, Джордж Оруэлл "1984", издательство Vivat

Уинстон Смит живет в тоталитарном государстве, в котором за ним, как и за всеми другими партийными функционерами, постоянно следят через телеэкраны. Вмешательство в частную жизнь никого не обходит, ибо таким образом Большой Брат заботится о людях. Он защищает их от Голдштайна, главного врага Океании, знаний, размышлений, индивидуальности, свободы.

Каждый день Уинстон переписывает историю, подгоняя ее под новые обстоятельства. Но в его голове неизменно жив вопрос: "Так ли было всегда?". Уинстон осторожно ходит по краю пропасти, а впоследствии заводит запретный роман с единомышленницей Джулией, становясь оппозиционером. Кажется, он еще способен сопротивляться, или ему кажется?

Графический роман "1984" помогает переосмыслить антиутопию Оруэлла и посмотреть на нее под другим углом.

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