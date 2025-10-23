Что почитать: три истории с крутыми сюжетами

Три книги с крутыми сюжетами

Другими словами, мы часто теряем удовольствие от проживания момента, забывая, что другого не будет. Как спастись от этого — читайте в очередном обзоре новейших книг.

Блейк Крауч. Последний город — К.: КМ-Букс, 2025

Язык в этой увлекательной книге — о городе, в котором вы, как говорится, хотели бы оказаться в самую последнюю очередь. И не только потому, что, по сюжету, Обманные Сосны — это последний город на Земле, но и потому, что любой каламбур относительно «Последнего города» Блейка Крауча в романе оборачивается жестокой и мрачной реальностью. Ведь в этом городе, на который ни одно из наших будущих городов не должно быть похоже, потому что такое уже случалось в нашей истории и повторяется у наших воинственных соседей, людям указывают, где жить, на ком жениться и кем работать. Ничего не напоминает, если вспомнить вышеупомянутые параллели?

А еще детей здесь учат, что Дэвид Пилчер, основатель города, — это бог. Кроме того, никому не разрешается покидать Сосны, а также нельзя даже спрашивать, что здесь, собственно, происходит.

И хотя смысла в этой исторической антиутопии меньше, чем предостерегающей правды, главный герой — агент секретной службы Итан Берк, появившийся здесь три недели назад, — раскрывает все с профессиональной сноровкой и поразительной скоростью, достойной легендарного Джеймса Бонда. Ведь Итан, напоминая нам героя с тем же именем из фильма «Миссия невыполнима», раскрывает поразительную тайну: он узнаёт, что происходит по ту сторону электрифицированной ограды.

Оказывается, населением города управляет безумец, а за оградой существуют существа, способные прорваться внутрь и уничтожить этот последний хрупкий осколок человеческой цивилизации. Так что читаем и не ждём, пока такое произойдёт в будущем.

Юлия Чернинька Бестселлер в долг — Л.: Издательство Старого Льва, 2025

Так что читаем — и не ждём, пока такое станет нашей реальностью.

Анна Беспалая, Кассандра курит папиросы — К.: Темпора, 2025

Как и в почти каждой мистической истории, которую рассказывает главная героиня этой книги, здесь обязательно должна появиться шкатулка Пандоры. И ею оказывается старая коробка с бумагами, которую она открыла уже в наше время.

«Леся погрузила пальцы в конфетти из чеков и вытянула стопку. Осторожно отогнула несколько хрупких страниц, кажется, полностью исписанных одним почерком, наклонилась ближе, разбирая слова: „Итак, таки независимы! Независимы! В полночь профессор Грушевский, то есть Михаил Сергеевич, объявил, хоть нам и было едва слышно: ‘Отныне Украинская Народная Республика становится самостоятельным, ни от кого не зависящим, свободным, суверенным государством Украинского народа’. И дальше — только овации“.

«А это что такое?» — Леся взглянула на дату, прямо перед записью: «12 января 1918 года».

«Не может быть. Какая-то ерунда», — она пролистала к началу стопки. «Дневник. Наталия Федоровна Горовская. 9 января 1918 года — 22 января 1918 года». Та же ручка, тот же почерк.

И какие же аналогии обнаружились в найденных записях, о чём идёт речь в романе Анны Безпалой «Кассандра курит папиросы»? А вот читайте:

«Мама писали снова. Говорят, что лучше мне выбраться из Киева и ехать в Житомир. Глупости. Я, конечно, уверена, что они хотят как лучше, но это невозможно. Да, война, да, большевики продвигаются, и да, всего месяц назад у нас в Киеве была стрельба, но уезжать после стольких лет… Нет. И потом, ещё не ясно, дойдут ли они дальше. Вот и то восстание быстро разоружили. Да и если я уеду, кто останется с больными? Если верить тёте Татьяне, то большевики этих несчастных больных людей и подавно жалеть не будут. Я никуда не поеду. Точка. Даже если большевики и дойдут сюда. Но дойдут ли?»

Так что, по сюжету, в Киеве января 1918 года будущее теряет определённость, а Кассандра теряет веру в собственные пророчества. Но мало кто осознаёт глубину катастрофы, которая надвигается. Всю сложность положения понимает Наталья — медсестра Кирилловской больницы для душевнобольных и дочь её пациента с загадочным именем Кася, с которой Наталье предстоит искать путь из почти окружённого большевиками Киева.

Наталья ведёт дневник, фиксируя события и описывая разных жителей тогдашней столицы — от эксцентричных театралок до солдат УНР и большевистских агитаторов. И в некоторых моментах Киев столетней давности может напомнить современный. В конце концов, Наталья сталкивается с вечной дилеммой войны: «Остаться здесь и бороться или уехать?».