Что почитать: три книги для нескучных осенних вечеров

Во время чтения наш мозг активно работает – включается краткосрочная и долговременная память, мышление, логика, фантазия, эмпатия и т.д. Формируются новейшие нейронные связи, а ранее сделанные - меняются. Все это улучшает качество мозга и жизни.

Поэтому книжный обозреватель Татьяна Крисюк подобрала для вас три книги об интересном, сложном и важном, которые помогут вам построить самые крепкие нейронные связи.

Анне Свердруп-Тайгесон "Жаль, жужжи, кусай", издательство "Бородатый тамарин"

Помните, в детстве мама говорила: "Помой яблоко, прежде чем есть, потому что на нем могла сидеть муха". Казалось бы, что здесь такого – сидела и сидела. Но на самом деле совет ценный, потому как муха ест что-то твердое вроде яблока, не имея зубов?

В желудке этого насекомого есть специальные пищеварительные ферменты, которые расщепляют пищу на густую кашицеобразную жидкость. Поэтому она удобно усаживается на яблоко и отрыгивает на понравившийся кусочек желудочный сок с бактериями, которые образовались во время предыдущей трапезы. Впоследствии после этой не слишком приятной для человека процедуры муха засасывает "вкусный и питательный супчик" в желудок.

Если вы видите муху, чистящую крылышки, это означает, что насекомое планирует перекусить. На ее крылышках, которые она постоянно моет, находятся чувствительные рецепторы. Они "в сотню раз сильнее чувствуют вкус сахара, чем наш язык".

"Жаль, жужжа, кусай" – это нон-фикшн о насекомых: мухах, пчелах, стрекозах, пауках, муравьях, жуках и т.д. Что ни раздел этой книги – то сценарий для Netflix, потому что насекомые причудливы и очень нужны людям. Без них у нас не было бы кофе, шоколада, лесов и даже некоторых видов антибиотиков.

Мин Джин Ли "Пачинко", издательство Artbooks

В 1910 году Япония аннексировала Корею, превратив ее в колонию. Следовательно, японцы пытались ассимилировать корейцев – заставляли их изучать японский, менять имена, традиции, стесняться своего происхождения. Отнимали у них землю, имущество, жизнь.

"Пачинко" – это сага о нескольких поколениях корейцев, которые жили, а скорее выживали, среди колонизаторов, которые не считали их людьми. В школе учитель говорил корейским детям: "Один усердный кореец может вдохновить десять тысяч других отказаться от своей ленивой природы!". Хотя корейцы были значительно трудолюбивее японцев. Мозасу, младший сын главной героини, заглядывался на японку, которой он тоже нравился. Но если бы она начала с ним встречаться, ее бабушка и дедушка отказались бы от нее, потому что он кореец.

Автор поднимает в тексте много невыдуманных проблем, таких как иммиграция корейцев, колониальное христианство, экспатриация (добровольное или принудительное оставление родины), национальная самоидентичность, сексуальное рабство, индустрия пачинко и т.д. Несмотря на это текст плавный, не обремененный исторической информацией. Он строится на любви, преданности, благодарности и смелости быть собой даже тогда, когда обидчик пытается вылепить из тебя покорную жертву.

Евгения Бабенко "Все мои тревожные звоночки", издательство Vivat

Кристина, главная героиня книги, поступила в киевский вуз, в который мечтала. У нее хорошие отношения с мамой. У нее есть классная подруга, которая всегда принесет маленькое капучино или вытащит в кино на мультик, когда настроение плохое. Вместе они ходят на концерты и литературные вечера. Напиваются в "Пьяной вишне", потому что для чего она тогда существует? Однако есть что-то незримое и одновременно колючее, что мешает Кристине видеть в себе красивую, сексуальную девушку. Быть спокойной, раскрепощенной, по-настоящему свободной. Что-то, что она усердно скрывает от всего мира, который может ей не поверить.

"Все мои тревожные звоночки" – это щемящая и важная история о том, что не все можно и нужно простить обидчику. О том, что травмы не определяют нас как людей, а время не лечит раны – мы просто учимся с ними жить дальше. И о том, что иногда обещание послать по почте вишневый пирог – это нечто гораздо большее, чем просто обещание.

Читайте также: