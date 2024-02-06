Что почитать: три львовских триллера, которые вас поразят

Неудивительно, что авторы этих книг из подборки Игоря Бондаря-Терещенко — каждый в своем временном промежутке — рассказывают очередные увлекательные истории, психологическое напряжение в которых не спадает до конца.

Богдан Коломийчук. Экспресс в Галицию. – Л.: Издательство Старого Льва

Экспресс в Галицию

Эта остросюжетная история – очередной роман известного автора, в котором читателя ждут запутанные дела и опасные расследования. По сюжету, на улице весна 1906 года. Во время отпуска в Швейцарии комиссар львовской полиции Адам Вистович неожиданно втягивается в опасную шпионскую игру, в которой на карту поставлены не только человеческие жизни, но и судьбы империй. Расшифровав секретный документ, Вистович узнает слишком много, как для обычного детектива из далекого австрийского Львова. В это же время из клиники в курортном Бадене исчезает странный российский пациент, разыскиваемый разведками сразу нескольких стран, а в Венеции происходит убийство неприметного переводчика с немецкого. Вистовичу придется выяснить, как связаны эти события и почему следы, казалось бы, несвязанных дел ведут из далекой Венеции во Львов. "В ближайшей пекарне мужчина купил бумажный пакетик с теплыми grissini' и двинулся обратно в гостиницу. Этот хлеб, который должен был стать ему ужином, приятно грел руку. И даже через пакет чувствовался его божественный аромат, от чего рот Пиллера непрерывно наполнялся слюной. Наконец, не выдержав, швейцарец решил съесть часть ужина на ходу, он достал хлебец и с аппетитом откусил сразу половину. Прожевывая, даже замедлил шаг и остановился. В конце концов, Антон заметил, что стоит прямо напротив собора святого Марка. Причудливые острые формы здания врезались в первые городские сумерки и густо-серое венецианское небо. Постройка показалась ему величественной, мужчина готов был назвать ее даже красивой, но о себе снова напомнил желудок. Резким голодным спазмом он попросил еще хлеба, и Антон ему не отказал, запихнув в рот следующий кусок, швейцарец заметил, как низко кружат над ним чайки. Наверное, их привлекла еда, которую они, набравшись наглости, готовы были бы выдрать из его рук Швейцарец предусмотрительно свернул сверток и, вжав голову в плечи, почти побежал в гостиницу, так не дав себе шанса хоть немного полюбить Венецию. В своей комнате он первым делом снова развернул чемодан и проверил, на месте ли рукопись".

Юлия Чернинька. Барни 613. – Л.: Издательство Старого Льва

Барни 613

Перед нами искусно написанная львовская фантасмагория из жизни известной артистки, которая борется с собственными демонами, активизируемыми в загадочной "антикварной квартире" в центре города, только что приобретенной ею. Знакомые топонимы, встречающиеся на каждой странице, лишь нагнетают детективную тревогу, создавая при этом классический эффект настоящего триллера. Неужели все это может происходить на этих улочках, в этих домах, на этих лестничных площадках, старых лифтах и тем более древних каменных домах, где раньше мог быть и бордель, и казино, и вход в персональный ад? Да и проживает ли наша героиня свою жизнь? Поездила по миру, насладилась славой… И тем не менее. По крайней мере, новую квартиру она выбирала как "нечто несущее в себе историю и наполненное глубиной чужих эмоций". Но все эти загадочные знаки, галлюцинации, присланные кем-то интимные видео под ником Барни 613 — неужели это шутит ее собственная память? Или, может, кто пытается свести с ума нашу героиню — всегда уверенную в себе, успешную и энергичную женщину? И разве ответ на все вопросы – в таинственных ячейках, которые появляются в квартире, бутафорских сценах и персонажах, которые никто, кроме женщины не видит, и неустанном песке, который идет со всех щелей ее нового дома? – Вы в курсе, что квартира, в которой я живу, мягко говоря, очень странная? – осторожно спросила Мария, внимательно всматриваясь в лицо соседки. Госпожа Стефа молчала. Она также внимательно смотрела на Марию. – Вы понимаете, что я имею в виду?- продолжала та.- Понимаю, - коротко ответила соседка. - У вас тоже происходят всевозможные странности? Мария пыталась разговорить госпожу Стефу, а та, очевидно, колебалась.- Это неважно,- наконец ответила она.- Как это неважно — У вас свои проблемы, а у меня свои. Отрабатывать должны каждый за свое. — Что отрабатывать? — Жизнь. — Вы о чем?" В любом случае вопросов в этом мистическом триллере хватает, но успеет ли найти на них ответы главная героиня?

Наталья Долгопол. Странствующий цирк серебристой дамы. – Х.: Виват

Странствующий цирк серебристой дамы

Начинается все в этом магическом романе с провала, ведь коронный номер странствующего цирка — выступление гигантского ручного волка — останавливает юная зрительница, которую все считают странной: она сходит на сцену и обуздывает грозного зверя. Что это, как не колдовское волшебство? Цирк движется дальше, в полное приключений путешествие по украинским землям начала ХХ века, где придется искать общий язык с удивительными существами из древних легенд. Но именно с той встречи в полосатом шатре, на один вечер натянутом посреди скошенного поля, берет начало новая история: о тех, кто ищет любви и справедливости, о людях и оборотнях, один из которых выпутался из самого Лемберга, пытающихся найти свою истинную сущность. "Она просто двигалась, куда дул ветер или куда направляла ее движение ведьма, - узнаем мы малую храбрую героиню, укрощающую волка. - Однажды Митрофановна превратила девочку на агатовое кольцо, продала заезжему купцу на базаре. А когда чары спали, девочка оказалась у господина на столе и сама под вечер вернулась к ведьме, она бывала вороной кобылой, уткой и муравьем, а совсем недавно благодаря знакомому водяному побывала и рыбой, но откуда ей было знать, когда волшебство рассеивается? Она не задумывалась. Она вообще не думала. Она просто существовала".

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