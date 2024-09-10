Что почитать: три новые книги с крутыми сюжетами

Без всякого сомнения, эти мастерские и остросюжетные истории — книги сюрпризов и неожиданностей — вполне ожидаемо возглавят ваш список обязательного чтения. Это ведь сплошной адреналин и желание как можно быстрее дочитать до конца, потому что авторы не спешат раскрыть интригу и сразу обнаружить всех негативных героев.

Холли Джексон. Выживут пятеро. – Х.: Ранок, 2024

По сюжету этого увлекательного молодежного триллера от автора всемирно известного бестселлера "Хороших девушек не убивают", веселая поездка оборачивается смертельно опасной. И на весенние каникулы Ред Кенни отправляется в автопутешествие с интересной компанией: лучшим другом, тайной любовью, старшим братом, его идеальной девушкой, одноклассником и… убийцей… Сначала их фургон застревает где-то в глуши лесов Южной Каролины без GPS-сигнала, затем на телефонах пропадает сигнал, и они не могут отслеживать свое продвижение. Далее они сбиваются с курса, поворачивают не туда и оказываются где-то в лесу. Выйдя из фургона, ребята обнаруживают, что все четыре колеса проколоты. И, наконец, кто-то начинает вести по ним стрельбу.

"Два снайпера. Две винтовки. Две красные точки. Нет, этого не может быть. Все должно быть не так. - Внутрь, Оливер! - закричала Рейна. - Забирайся внутрь! - ее голос отчаянно пытался обогнать палец на спусковом крючке. Оливер просунул голову внутрь и вкатился в салон, падая на водительское сиденье и влетая в Медди, упавшую на Рейну. Девушка покачнулась, толкая Ред. Но споткнулась через ноги Артура, но он поймал ее, подхватив под мышки твердыми руками. – Затяните занавески, – снова прорезал уши Ред крик Рейны. - Вскоре снайпер сообщает им, что один из них знает какой-то секрет, какой преступник хочет узнать. Пока они не расскажут этот секрет, трейлер им оставлять нельзя, иначе их снайпер застрелит. Итак, кто-то заманил их! Хочет убить! Шестеро должны выяснить, кто из них мишень и кто лжец, и кто убийца.

Энтони Мак-Картен. Зануление. – Х.: Виват, 2024

Эта прекрасно написанная история доказывает, что триллер может быть увлекательным и без кровавой бани. По сюжету "Зануления" Энтони Мак-Картена, десять случайно избранных участников выключили телефоны, оборвали связи с семьями и друзьями и исчезли. Другими словами – занулились. Далее в течение 30 дней их будет разыскивать группа захвата, откомандированная компанией "Фьюжн Централ". "Они должны будут быстро исчезнуть с радаров, не оставив после себя никакого следа, - узнаем мы подробности. - Но это будет нелегко: Сай Бакстер и его команда киберискателей оснащены так, как и еще не был никто другой в истории человечества, чтобы найти их - и сделать это быстро. Каждый из десяти участников (или "нулей"; как их называет команда) имеет два часа - всего два часа, - чтобы получить преимущество: задействовать свою стратегию, какая бы она ни была, после чего преследование со стороны "Ф'южн" начнется всерьез".

Эту программу совместно с правительством США разработал упомянутый гений-миллиардер из Кремниевой долины Сай Бакстер. Участники, которых не поймают до 12:00 31 мая, получат вознаграждение в размере $3 млн. А что получит Сай? Десятилетний контракт с ЦРУ на $90 млрд и доступ ко всем разведданным, если десять участников провалят бета-тест. И все бы оно ничего, если бы в десятке нулей не оказалась некая Кейтлин Дэй, самый обычный книжный червяк, которая должна была выбыть первой. Но женщина слишком умна и скрывает тайну, о которой не знает Сай. Что же он будет делать, когда Кейтлин станет единственной претенденткой на победу? Узнать можно, только дочитав эту остросюжетную историю до конца.

Юрг Оброст. Детективный квест. Кто распутает дело? 6 детективных историй. – К.: Издательский дом "Школа", 2024

Герои этой книги воюют с загадками и тайнами, которые прячутся в мелочах, которых полно вокруг – в газете, в витрине, даже в углу комнаты. Ведь речь идет о настоящих детективах, которые распутывают сложные дела. Так же сложно придумать более увлекательную книгу, чем ту, в которой полно детективных сюжетов, преследований преступников и уголовных загадок. Но "Детективный квест" Юрга Обриста может предложить более интересно. На страницах этого издания читатели найдут 6 увлекательных историй, которые они смогут не только прочесть, но и принять участие в детективном расследовании. А это настоящая мечта каждого! Так что перед вами не обычный детектив, а сочетание художественного повествования с элементами книги-игры. Детективы из этой книги ищут преступников и выясняют, кто похитил бриллианты, кто испортил цирк. А читателям нужно почувствовать себя в роли Шерлока Холмса и помочь детективам распутать сложные дела! Например, о похищении с выставки голубого королевского бриллианта, и распутать это дело помогла настоящая безделушка на фото в газете.

Став свидетелями этого, сыщики одновременно воскликнули: — Надо их схватить! Когда искали какой-то тайный вход на фабрику, детективы наткнулись на старую вентиляционную шахту, которой давно никто не пользовался. Втихую они пробрались внутрь и застали Каро и Ирму на складе, когда те при тусклом свете старой лампы посреди груды хлама торопливо запихивали в чемодан несколько плюшевых мишек. - Но как мы потом узнаем, в каком именно мишке спрятан бриллиант? - забеспокоился Калле. – Сначала, вообще-то, надо достать чемодан, – ответила Гитта. И именно в этот момент Каро с Ирмой молниеносно исчезли за тайной дверью. – Вот черт, они дрогнули!.. – прошептала Гитта. – Пожалуй, эти двое каким-то образом заметили, что мы за ними следим. Как именно?

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