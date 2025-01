Что почитать зимними вечерами: 3 книги, которые согреют

Люси Мод Монтгомери. Энн из Зеленых Крыш. – Х.: Утро, 2025

По сюжету этой истории, Мэтью и Марилла Катберты – пожилые брат и сестра с фермы Зеленые Крыши – намерены усыновить мальчика, чтобы тот помогал по хозяйству. Вместо этого из-за ошибки в их уютный дом попадает одиннадцатилетняя рыжеволосая девочка по имени Энн.

"Из-под выцветшей коричневой матросской шляпки спадали две длинные рыжие косы, – именно такой увидели ее впервые на вокзале. – Как только Мэтью подошел к девочке, она порывисто спрыгнула с места и протянула ему руку. – Это вы господин Мэтью Катберт из Зеленых Крыш?" А то я уже было подумала: если вы не придете за мной, то придется ночевать под этой дикой вишней. Разве не сладко было бы спать под вишней, которая вся аж светится в лунном сиянии? Но я ужасно рада, что вы приехали. Это так прекрасно, что я теперь буду жить с вами и буду вашей. Знаете, я еще никогда не была чьей-то!"

Впрочем, несмотря на сомнения, Катберты все-таки оставляют у себя болтливую сиротку и берутся за ее воспитание. Так маленькая Энн наконец-то находит настоящий дом, Мэтью и Марилла – помощницу и любимую дочь, а Зеленые Крыши наполняются радостью и звонким детским смехом.

Кертис Ситтенфельд. Романтическая комедия. – К.: Artbooks, 2024

"Все засмеялись, хотя смех на питчинге может также означать, что ты рано раскрыл все карты, – признает героиня этой книги. – Из-за этого иногда люди питчили подставные идеи, но я рисковала и делилась". И следует признать, ей это удалось, как мы и предупреждали в подзаголовке нашей подборки! Ведь речь о "Романтической комедии" Кертис Ситтенфельд, чьи книги-бестселлеры, по версии "New York Times", переведены на тридцать языков.

По сюжету, комедийная сценаристка думает, что большая любовь ей не суждена, но очаровательный поп-певец действует вопреки ее предположениям. Ведь хоть наша героиня и сценаристка вечернего комедийного шоу, которое по субботам выходит в прямом эфире, и имеет за плечами не один опыт несчастливых отношений, но она давно перестала искать любовь. То есть выбрала вместо этого случайные связи, карьерный успех и хорошие отношения с отчимом. Но когда ее друг и коллега-сценарист начинает встречаться с роскошной актрисой, которая участвовала в шоу, она возмущается и пишет скетч, где одновременно насмехается над этим явлением и подчеркивает, что женщине вряд ли могло бы так повезти.

Впрочем, это была бы комедия, если бы действие завертелось еще смешнее (и это, поверьте, еще не спойлер!). Ведь когда к шоу в роли ведущего и музыкального гостя на неделю присоединяется звездный поп-певец, который, по слухам, любит встречаться с моделями, происходит то, что должно произойти. Героиня, конечно, увлекается звездой и даже полагает, что между ними пробежала искра, но это ведь не романтическая комедия, а реальная жизнь. А в реальной жизни такой мужчина, как он, ни за что не встречался бы с такой женщиной, как она... не так ли?

Лорен Ашер. Миллиардеры из Дримленда. Книга 1. Мелким шрифтом. – Х.: Виват, 2024

В самом начале этой книги видим собранный автором плейлист к роману, в котором "Take a Chance On Me" ABBA соседствует с "R U Mine?" Artic Monkeys и "34+35" Ariana Grande. "Девушкам, которые мечтают встретить принца, но в результате влюбляются в негодяя" – примерно так можно понять из такого отбора, о чем именно "Миллиардеры из Дримленда" Лорен Ашер. По сюжету, после смерти Брейди Кейна, известного власть имущего, Ровену и двум другим его внукам зачитывают завещание. Следует учесть, что у парня уже был такой опыт.

"Эта история попала на первые полосы газет, потому что я бросился в открытую могилу своей матери, – вспоминает он. – С тех пор прошло более двадцати лет, и хотя я полностью изменился как личность, мое отвращение к скорби никуда не исчезло. Поскольку я самый младший внук покойного дедушки, то от меня ожидают стояния смирно и незыблемо во время тризны. Однако это почти невозможно, потому что моя кожа чешется так, словно меня запихнули в дешевый полиэстеровый костюм".

Как бы там ни было, для того, чтобы получить наследство, внукам богатого дедушки нужно выполнить определенные условия. В частности, Ровену выпадает задание вернуться в тематический парк развлечений "Дримленд" и занять должность директора на полгода. И именно здесь ему придется найти ту часть себя, которая когда-то могла мечтать и творить, ведь в "Дримленде" он знакомится с Захрой Гулиан, которая тесно сотрудничала с дедушкой Ровена до его смерти. Вскоре он предлагает ей вакансию, на которую она и надеяться не могла. Ровен чувствует, что вместе с Захрой он сможет наладить дела парка. Несмотря на свою ненависть к лицемерным богачам, она принимает предложение работы. Отношения Ровена и Захры складываются напряженно. Новая сотрудница вызывает у внука Брейди Кейна противоречивые чувства, которые заставляют его столкнуться с жестокой правдой о том, каким бизнесменом Ровен является сейчас и каким может стать в будущем, если захочет. Что же будет дальше, когда Захра решит преподать богачу непростой урок?

