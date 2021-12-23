Что почитать зимой: 5 новых "согревающих" книг

Приключения в этих книгах овеяны атмосферой волшебства, и это неудивительно в канун новогодних праздников.

Чтение в это времени требует особых условий – удобное кресло, теплый плед, горячий кофе или чай. А еще важнее подобрать подходящую книгу, которая согреет и сохранит праздничное настроение на весь следующий год.

Кристель Дабос. Сквозь зеркала. Зимняя помолвка. – Х.: Vivat, 2021

Героиня этой истории по имени Офелия – девушка в очках и стареньком шарфике, которая все время проводит с книгами в здании Архивов. А еще она особенная, потому что владеет даром читать прошлое и путешествовать по мирам сквозь зеркала. Впрочем, кажется, что ни один портал не скроет ее от помолвки с Торном, самовлюбленным и жестоким представителем клана Драконов. Девушка должна покинуть родной ковчег Анима и отправиться в столицу холодного, ледяного ковчега, известного как Полюс.

"Дед скептически повёл бровью и подергал пальцами свои усы, — Ты уже и не надеешься, что я буду защищать тебя перед матерью? — Все равно это ничего не даст. — Что заставлю уступить перед твоим отцом-слабаком? — Я собираюсь выйти замуж за мужа, которого для меня выбрали... И ничего больше. - Офелия опустила очки на нос и выдержала взгляд крестного отца, не моргнув. Ее карие глаза впились в его золотые. - Счастливого пути! - облегченно выдохнул старик. Признаюсь, думал, ты не способна произнести эти слова. Наверное, парень пришелся тебе по душе. Ну-ка, рассказывай все как есть. Но сначала скажи мне, кто он".

Но опасность караулит за каждым углом и никому нельзя доверять. Все на Полюсе имеет обратную сторону. Вокруг Офелии вьется вычурное плетение интриг, которое затягивает ее в опасную политическую игру. Теперь она инструмент смертельного сговора, который поставит под угрозу не только судьбу Офелии, но и будущее всего мира.

Василий Махно. Однопарусный дом. – Л.: Издательство Старого Льва, 2021

Автор этого сборника уже давно, а именно с 2000 года, живет в Америке, так что неудивительно, что большинство его текстов — об ощущении дома и границ, о просторах родной для писателя Тернопольщины и Нью-Йорка. Возможно, вчитавшись в его стихотворении, сможем понять, где ему лучше всего творится, как чередует написание прозаических и поэтических текстов, часто ли ощущает ностальгию по далеким городам. В новый поэтический сборник Василия Махно "Однопарусный дом" вошли стихи, написанные в течение 2018-2020 годов. В них — океанические просторы и беспредел атлантических побережий, над которыми пролетают киты, августовские кометы и серпокрылышки, кукарекают дожди, а Бах вместо музыки занимается взращиванием пчел. Из окон дома поэта, плывущего под одним парусом, видны мельчайшие детали мира, слышно, как болтают бакены и появляются родные и дальние берега.

Хейзел Прайор. Туда, где пингвины. – К.: Родной язык, 2021

Героине этого романа почти восемьдесят шесть, она живет в старинном имении у моря, любит изысканный чай и документальные фильмы о дикой природе. И еще ее мало кто видел без алой помады на губах. Хотя сейчас ее вообще мало кто видит, потому что она сама не рада, и как-то утром приказывает убрать из дома все зеркала. Зовут ее миссис Вероника Мак-Криди, она редко выходит из дома и все время проводит наедине с собой. У нее нет друзей, нет родных... И решить, кому отойдет после ее смерти огромное наследие, – настоящая проблема. Но сегодня… сегодня Вероника примет решение, изменившее всю ее жизнь. А началось все, как обычно, с телевизора.

"Ведущий тем временем обещает, — узнаем мы о ходе событий, — что будет еженедельно выбирать нового пингвина и показывать нам на его примере, почему этот вид так уникален. На этой неделе передача будет об императорских пингвинах. Я очарованно смотрю на экран. Каждый год императорские пингвины преодолевают 115 километров по ледяной пустыне, чтобы добраться до места гнездования. Этими коротенькими лапками, представляете? Они переваливаются с лапы на лапу и шаркают, как Айлин, с удивительной неловкостью. Неловкие, неповоротливые, мешковатые, но просто невероятно упорные". Таким образом, именно любовь, которую наша героиня скрывала десятилетиями – это самое сложное из всех переживаний, с которыми мы сталкиваемся – высвобождается в нее, называясь заботой о пингвине-сироте.

Владимир Никитенко. Нікчеми. – К.: ДИПА, 2021

В начале этого рассказа – увлекательной книги-биллингвы с параллельным английским переводом – злой колдун рассылает четырем правителям четырех империй таинственные кувшины, которые он вылепил в своей мастерской. Конечно, он задумал очередную пакость, последствия которой не заставили себя ждать. На самом деле кувшины – это магические порталы, через один из которых мальчик Фортунато переносится в Средневековье, где встречает себя из прошлого и себя из будущего, таких же несчастных неудачников. Теперь всем трем Фортунато нужно стать командой, победить злого Алхимика, создавшего магические порталы путешествий во времени, и вернуться домой. Впрочем, у колдуна другие планы, так что приключения только начинаются.

- Мальчики должны исчезнуть! Навсегда! — крикнул Алхимик и подкинул над головой горсть оранжевого порошка. И возможно, малышам суждено было погибнуть, если бы они не стали командой, объединив все свои умения и став настоящей командой. Преодолевая препятствия и встречая по дороге домой разных забавных персонажей, они понимают, что в конце концов все люди ничтожны, пока не поверят в себя.

Кэтрин Райдер. Поцелуй в Нью-Йорке. – Л.: Издательство Старого Льва, 2021

Лозунг этой книги — "Забудьте своих бывших в десяти простых шагах!" Именно в таком ключе начинается невероятное происшествие Шарлотт и Энтони в канун Рождества в Нью-Йорке. Случилось так, что Шарлотт застряла в аэропорту из-за отмененного рейса. А все, чего ей хотелось после ужасного семестра в Нью-Йорке и сложного разрыва с любимым, - это вернуться домой, в Лондон. Между тем у Энтони тоже выдался не лучший день: его бросила девушка прямо посреди толпы в аэропорту. Поэтому, не тратя попусту время, Шарлотт и Энтони решают воспользоваться советами из книги и шаг за шагом пытаются оставить прошлое позади, найти "новых" себя и вновь открыть сердца для любви. Если интересно, удастся ли это им, ведь на Рождество случаются чудеса, читайте легкую романтическую историю от Кэтрин Райдер.

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