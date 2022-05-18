Что покажут на Каннском кинофестивале: топ-10 фильмов

Каннский кинофестиваль проходит в этом году с 17 по 28 мая. Ежегодно он радует зрителей огромным количеством новых впечатляющих картин от режиссеров из разных стран.

"Топ Ган: Мэверик"

Долгожданную картину с Томом Крузом покажут в этом году впервые именно на фестивале во Франции. Фильм станет продолжением картины 1986-го. Главный герой - Питер Митчел - бесстрашный летчик-испытатель, который решает поработать новым летным инструктором отряда выпускников "Топ Ган" для специальной миссии.

"Элвис"

В фильме рассказывается о жизни и карьере певца и актера Элвиса Пресли с первых дней его детства до того, как он стал звездой рок-н-ролла и кино, а также о его сложных отношениях со своим менеджером - полковником Томом Паркером.

"Три тысячи лет желаний"

Картина рассказывает об успешном литературоведе Ателии, которая во время поездки из Лондона в Стамбул неожиданно встречает настоящего джинна. Тот предлагает исполнить три ее желания, но женщина утверждает, что полностью довольна жизнью и ей ничего не нужно. Впрочем, на этом их разговор не заканчивается. Одолеваемая страстью к историям, Ателия вскоре оказывается заворожена рассказами джинна о том, как 3000 лет сквозь эпохи он стремился к свободе, снова и снова ускользающей от него.

"Окончательный монтаж"

Этот фильм стал открытие кинофестиваля и одной из самых скандальных картин, поскольку из-за войны в Украине его название изменили. Изначально этот фильм назывался "Z". "Окончательный монтаж" является ремейком малобюджетного японского комедийного фильма ужасов "Зомби одним планом!".

"Треугольник печали"

Главные герои фильма - молодые модели, которые отправляются в круиз на яхте, однако судно тонет, а они оказываются на необитаемом острове. Среди них также оказываются также миллиардеры и простые работники судна.

"Преступления будущего"

Действие фильма происходит в недалеком будущем, когда у людей появился "синдром ускоренной эволюции", в результате которого с телами людей начинают происходить удивительные превращения. Главный герой фильма, Сол Тенсер, особенно увлекается вживлением в свой организм инородных предметов и этим привлекает к себе внимание спецслужб.

"Звезды в полдень"

В 1984 году американская журналистка по имени Триш оказывается в бедственном положении без паспорта в Никарагуа в период выборов. Там же она встречает Дэниела, английского путешественника. Он кажется ей идеальным мужчиной, чтобы помочь бежать из страны. Но на самом деле этот человек оказывается совсем не тем, кем она его считала.

"Близко"

Главные герои картины - подростки по имени Лео и Реми. Изначально они были лучшими друзьями, но постепенно дружба угасла. Пытаясь понять, что пошло не так и восстановить дружбу, Лео ищет утешения и сближается с матерью Реми, Софи.

"Время Армагеддона"

Художественный фильм режиссера Джеймса Грэя. Главные роли в фильме исполнят Энтони Хопкинс и Энн Хэтэуэй. Картина рассказывает о личных воспоминаниях режиссера и о том времени, когда он учился в одной школе с будущим президентом США Дональдом Трампом. Директором школы в то время был его отец - Фред Трамп. Последний станет центральной фигурой в этой истории.

Энн Хэтэуэй и Энтони Хопкинс / Фото: Getty Images

"Решение расстаться"

Этот южнокорейский детективный расскажет о расследовании гибели мужчины, произошедшей при подозрительных обстоятельствах в горах. Расследование преступления приводит порядочного детектива Хэ-чжуна к Со-рэ - вдове погибшего.

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