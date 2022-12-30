Что посмотреть: 10 добрых рождественских фильмов из 1990-х

Эти фильмы учат нас, что необходимо верить в чудеса, даже тогда, когда жизнь показывает свою самую темную сторону.

Несмотря ни на что зимние праздники - лучшее время в году, и связано это не только с подарками, а также с красивыми украшениями, глинтвейном, атмосферой, милыми песнями и, конечно же, фильмами. Ежегодно практически каждая киностудия и стриминговый сервис выпускают тематический фильм к зимним праздникам, однако мы хотим вспомнить далекие 90-е и десять замечательных, но забытых картин, которые вышли в то время, ведь помимо легендарного "Один дома" были и другие комедии, которые заставят вас улыбнуться.

"Кудряшка Сью", 1991 год

Это добрая история, которую можно посмотреть всей семьей. В фильме рассказывается о бездомном отце и его маленькой дочери, которые в поисках легких денег знакомятся с богатой, но одинокой женщиной-юристом.

"Семья напрокат", 1997 год

Главный герой фильма - одинокий и угрюмый богач. Как-то, чтобы впечатлить возможного покупателя своего бизнеса, который почему-то считает героя образцовым семьянином, мужчина решает нанять актеров, которые сыграют его семью на праздники. Так в доме богача оказывается очень милая женщина и ее дочь.

"Санта-Клаус", 1994 год

Герой фильма - мужчина по имени Скотт, который недавно развелся с женой. Чтобы немного сблизится с сыном, он решает взять его к себе на зимние праздники. Как-то герой обнаружил у себя на крыше странного старика, и, когда пытался его согнать, так сильно напугал его, что у того случился сердечный приступ. Оказалось, что старик - настоящий Санта-Клаус.

"Совершенно чокнутый", 1994 год

Герой этого забавного фильма - Филипп - неисправимый оптимист, романтик и работник службы "Телефон доверия". Перед Рождеством он узнает, что его отдел хотят закрыть, но он изо всех сил пытается оставаться оптимистом.

"Я буду дома к Рождеству", 1998 год

18-летний студент Джейк Уилкинсон учится в Лос-Анджелесе и не ездит домой на каникулы. Как-то отец пригласил сына на Рождество, и, опасаясь получить отказ, обещает подарить ему свою шикарную машину, если тот появится к началу праздничного ужина в 18:00. Меркантильный герой фильма отправляется в путь, но неожиданно оказывается посреди пустыни в костюме Санта-Клауса. Теперь ему предстоит добраться до дома за три дня, чтобы получить желанный подарок.

"Чудо на 34-й улице", 1994 год

Мать-одиночка и руководитель универмага по имени Дори нанимает пожилого мужчину по имени Крис Крингл в качестве нового Санты в магазин. Новый сотрудник проделывает такую фантастическую работу, что конкурирующий универмаг находит способ арестовать его. Дори и ее парень-адвокат передают дело Криса в суд, и теперь им нужно доказать, что Санта существует.

"Все, что я хочу на Рождество", 1991 год

Брат и сестра из Нью-Йорка пытаются воссоединить своих родителей, находящихся в разводе. Первое препятствие на пути к осуществлению их цели - новый жених матери. Но, несмотря на все трудности, и с помощью Санта-Клауса им все удается.

"Пока ты спал", 1995 год

Действие фильма происходит в рождественский период, а его главная героиня - Люси - диспетчер чикагской электрички. Как-то с одним из пассажиров - симпатичным парнем - случается несчастный случай, и его родители принимают Люси за его девушку.

"Подарок на Рождество", 1996 год

Главный герой - постоянно занятый работой отец, который также регулярно опаздывает на семейные мероприятия. Однако в преддверии праздников он решает искупить свою вину и отправляется на поиски самой желанной игрушки Турбомена для своего сына, но сделать это оказывается не так просто, как думал отец.

"Джек Фрост", 1998 год

Музыкант рок-группы The Jack Frost Band очень любит свою жену и сына, но всегда ставит музыку на первое место и редко бывает дома. Как-то он дарит сыну губную гармошку и говорит, что она волшебная. Отец трагически погибает в автокатастрофе. Год спустя его сын Чарли находит подарок отца и по непонятным причинам оживляет снеговика, которые становится его лучшим другом.

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