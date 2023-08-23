Что посмотреть: 10 сериалов 2023 года, которые вы могли пропустить

Захватывающий сериал - то что нужно для хорошего вечера и в этой подборке вы найдете новинки от различных стримингов.

Конечно, рекорды по просмотрам и популярности бьет сериал HBO "Последние из нас", но кроме него в 2023-м вышло много других хороших и интересных проектов, которые мы собрали для вас ниже.

1. "Пташка" (Little Bird)

Сериал рассказывает о женщине, которая в детстве попала под "Облаву шестидесятых" - государственную программу в Канаде, согласно которой правительство отбирало детей у коренных народов и помещало их в европейские семьи. Главная героиня - Бежиг Розенблюм - которую отдаю в приемную еврейскую семью. Повзрослев она решает найти своих настоящих родственников.

2. "Мокрые псы" (Rain Dogs)

Это история о матери-одиночке с ее десятилетней дочери, которых выселяют за неуплату из их лондонской квартиры. От отчаяния женщина соглашается на помощь от своего только вышедшего из тюрьмы друга, хотя до этого пыталась откреститься от его влияния.

3. "Золото" (Gold)

Сериал вдохновленный реальными событиями, связанными с ограблением Бринкс-Мэт в 1983 году, в результате которого были похищены золотые слитки, бриллианты и наличные деньги на сумму 26 миллионов фунтов стерлингов.

4. "Прекрасные мелочи" (Tiny Beautiful Things)

Главная героиня - Клэр - писательница, которая переживает не самый простой период в жизни, поскольку ее брак трещит по швам, дочь все больше отдаляется, а карьера зашла в тупик. Но однажды она начинает вести колонку советов для тех, кто запутался и потерял веру в себя.

5. "Милый Эдвард" (Dear Edward)

Экранизация одноименного романа Энн Наполитано. В сериале рассказывается о 12-летнем мальчике Эдварде Адлере - единственном выжившем в страшной авиакатастрофе. Он и другие люди, пострадавшие от трагедии, пытаются разобраться в произошедшем.

6. "Любовь и смерть" (Love & Death)

В основу сериала легла реальная история, которая произошла в 1980-х годах с женщиной по имени Кэнди Монтгомери. Она была примерной домохозяйкой, но из-за ревности зарубила топором свою лучшую подругу.

7. "Потерянные цветы Элис Харт" (The Lost Flowers of Alice Hart)

Бабушка принимает на своей цветочной ферме внучку Элис, потерявшую в пожаре обоих родителей. В новом доме Элис узнает мрачные секреты своей семьи.

8. "Основано на реальных событиях" (Based on a True Story)

Главніе герои - супруги Ава и Нэйтан. Они переживают не лучший период в своей семейной жизни, хотя и ждут ребенка. Неожиданно пара решает запустить подкаст о серийных убийцах - это хобби меняет их жизнь, но втягивает во множество неприятностей.

9. "Маленький огонек" (A Small Light)

Сериал рассказывает об истории Мип Гиз - голландки, которая, рискуя жизнью, укрывала семью Анны Франк от нацистов в течение более двух лет во время Второй мировой войны.

10. "Дейзи Джонс и The Six Daisy" (Jones & The Six)

В основе сериала история вымышленной рок-группы The Six, которая добивается успеха в 1970 годы, но распадается на пике популярности. Спустя годы участники коллектива дают интервью, вспоминая цепочку событий, которые привели к краху их группы.

Читайте также: