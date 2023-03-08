Что посмотреть: 10 фильмов о сильных женщинах

В этой подборке вы найдете невероятные и вдохновляющее истории о реальных и вымышленных героинях. Каждая из них особенная.

Мир кино уже давно перестал быть лишь красивой картинкой, где в главных ролях роскошные дамы, их наряды и незамысловатые любовные истории. Теперь в кино поднимается много важных, неудобных, наболевших тем о женской сексуальности, равенстве, работе и материнстве.

Поэтому мы отобрали 10 фильмов, которые подчеркивают силу, интеллект и настойчивость героинь из разных слоев общества. Эти фильмы охватывают разный период и жанры, в то время как персонажи представляют широкий диапазон с точки зрения их страны происхождения, пола рода деятельности героинь. Это дамы, которые показали, на что способны женщины и как идти к своей цели.

"Джой"

Джой - обычная разведенная женщина с детьми, которая много работает, чтобы обеспечить их и остальных членов семьи, которые сидят у нее на шее. Она много работает, совершенно не имеет времени на себя и забросила свои мечты, а ведь когда-то у нее было много различных идей.

Как-то после очередной ссоры дома она собирала осколки с пола и порезалась. В этот момент ей пришла гениальная идея - сделать швабру, которую не нужно будет трогать руками, что выкрутить. Теперь цель изобретательницы не только запатентовать свое уникальное изобретение, но и суметь его продать.

"Джой" - это байопик в основе сценария лежит история бизнесвумен Джой Манганору, которая изобрела самоотжимающуюся чудо-швабру, а после нее еще множество культовых вещей.

"Джули-Джулия"

Выгорание на работе может излечить только любимое хобби, именно поэтому героиня этого фильма Джули решила вести кулинарный блог, в котором воссоздавала рецепты из знаменитой кулинарной книги Джули Чайлд "Осваивая искусство французской кухни". На протяжении целого года ежедневно героиня решила готовить по одному-двум рецептам из книги, описывать свои успехи, поражении и впечатления. И приготовить при этом 524 блюда французской кухни.

В байопике показаны две временные линии - начало нулевых, когда Джули взялась за блог, и период 40-50-х когда Джулия Чайлд только училась кулинарии.

"Фрида"

Еще одна картина, за основу которой взята история жизни культовой мексиканской художницы Фриды Кало, а также книга Хейден Эрреры "Фрида: Биография Фриды Кало".

В картине показаны весь трудный путь художницы к успеху, ее травма спины, из-за который была прикована к кровати, а также отношения с мужем, художником Диего Риверой, его измены и их любовь, которая продолжается несмотря ни на что.

"Цветок пустыни"

Биографический фильм по одноименной книге сомалийской топ-модели Варис Дирие - невероятно сильной и неординарной женщины.

В 13 лет она сбегает из семьи, в одиночку пересекает пустыню, добирается до Могадишо, откуда переезжает в Лондон. В большом городе волей случая ей удалось стать одной из популярнейших моделей мира.

Варис Дирие стала первой женщиной, которая публично осудила практику женского обрезания. Она была назначена специальным послом ООН и создала Фонд по борьбе с женским обрезанием.

"Дикая"

Фильм, сценарий которого основан на автобиографической книге Шерил Стрэйд, решившейся в 1994 году в одиночку пройти часть тихоокеанской туристической тропы отрывком в 1770 километров. Так она решила избавиться от душевных страданий после недавнего развода и смерти матери. В своем непростом путешествии она находит утешение, покой и преодолевает страхи.

"Деловая девушка"

В фильме рассказывается о девушке Тэсс Макгилл — умной, амбициозной и с не деловой хваткой. Тэмм мечтает о хорошей работе и карьерном росте, ведь ей уже исполнилось 30 лет, а эта мечта остается до сих пор неосуществленной.

Как-то ее начальница ломает ногу во время отдыха, и Тэсс решает, что это шанс - взять все в свои руки. Девушка выдает себя за начальницу и знакомится с высокопоставленным менеджером Джеком Трейнером - бойфрендом ее начальницы.

"Подающая надежды"

Главная героиня фильма Кассандра - милая и красивая девушка, которая когда-то училась в университете и подавала большие надежды. Но однажды в ее жизни случилась страшная трагедия, и теперь Кассандра живет с родителями и работает в кофейне.

От родных она скрывает, что по вечерам посещает бары и клубы, где, притворяясь сильно пьяной, ведет охоту на падких до беззащитных женщин мужчин.

"По половому признаку"

В картине рассказана истории одной из самых влиятельных женщин США Рут Гинзбург, члена Верховного суда и то, как она начинала свою карьеру и тот момент ее жизни, когда героиня не могла устроиться на работу адвокатом, ведь ее не брали только из-за того, что она женщина и слишком эмоциональна.

Поэтому умная и целеустремленная девушка начала борьбу с патриархальным миром, чтобы положить конец дискриминации по половому признаку.

"Малышка на миллион"

Оскароносный фильм, завоевавший восемь золотых статуэток. В картине показана история Мэгги Фицджеральд - 31-летней официантки, которая решает, что больше всего на свете хочет профессионально заниматься боксом. Девушка с невероятным рвением отдается тренировкам, и скоро становится настоящим бойцом и покорителем рингов. Но в один из решающих боев Мэгги получает серьезную травму, которая меняет все.

"Улыбка Моны Лизы"

1953 год, в США идет борьба женщин за свои права. Учительница-феминистка Кэтрин Энн Уотсон оставляет своего молодого человека в Лос-Анджелесе, чтобы преподавать в консервативном частном женском колледже Уэлсли в Массачусетсе историю искусств. Однако среди ее коллег преобладают патриархальные взгляды на роль женщины в этом мире.

Но Кэтрин вступает в борьбу за равноправие полов и пытается внушить своим студенткам, что они свободны делать со своими жизнями все, что захотят. Она призывает учениц колледжа поверить в себя и учиться, чтобы создать профессиональную карьеру и самим обеспечить свое будущее.

"Железная леди"

Оскароносная биографическая драма, рассказывающая о жизни первой женщины премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. В картине переплетены два временных периода - молодость Тэтчер, когда она только начинала свой политический путь, и старость, когда страдала от сенильной деменции.

"Коко до Шанель"

Франко-бельгийский биографический фильм о жизни французского модельера Коко Шанель. В первую очередь картина показывает личную драму героини, раскрывает ее характер, приподнимает завес на многие тайны еще до того, как появилось маленькое черное платье, а она стала легендой мира моды.

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