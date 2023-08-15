Что посмотреть: 10 фильмов с Беном Аффлеком

По случаю дня рождения актера, а 15 августа он празднует свое 51-летие, мы собрали для вас несколько картин с его участием.

Бен Аффлек - известен не только как муж Дженнифер Лопес, но также, как талантливый актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер и лауреат двух премий "Оскар". В киноиндустрии он с юности, поэтому успел сняться и снять огромное количество успешных и даже культовых картин.

"Нежный бар"

Это драматическая картина, которая также показывает историю взросления молодого парня. Юноша, вырос с мамой, у него не было отца, поэтому он ищет замену родителю среди посетителей бара, где работает его дядя Чарли.

"Эйр"

В основе сюжета этого фильма история о том, как Сонни Ваккаро, продавец кроссовок Nike, и соучредитель компании Nike Фил Найт в середине 1980-х годов пытались подписать контракт с баскетболистом Майклом Джорданом.

"Закон ночи"

Действие фильма происходит в Америке времен сухого закона. Главный герой - сын полицейского, зарабатывает бутлегерством, в результате чего он оказывается вовлечен в жизнь криминального мира и становится известным гангстером.

"Исчезнувшая"

На пятую годовщину брака внезапно пропадает жена главного героя. В доме пары оставлены следы борьбы, кровь, которую явно пытались стереть. Все намекает на то, что женщину похитили. За дело об исчезновении берется детектив Ронда Бони. Она находит целый ряд фактов, которые наводят на подозрения о причастности мужа к пропаже женщины.

"Операция "Арго"

Сюжет картины основан на реальных событиях — операции спецслужб по спасению шести американских дипломатов из Тегерана, а сценарий написан по мотивам статьи.

"В чужом ряду"

Успешный юрист с Уолл-стрит Гэвин Банек и представитель страховой компании Дойл Гипсон, становятся виновниками аварии. Бейнек торопится подписать важную для его юридической фирмы доверенность. Гипсон спешит на судебное заседание, где решается вопрос о его праве отцовства и возможного опекунства над его детьми. Оба опаздывают по своим делам и считают, что в задержке виновен другой.

"Сорвиголова"

Этот боевик - экранизация комиксов вселенной Marvel о слепом супергерое по имени Сорвиголова. Днем главные герой адвокат, который защищает униженных и оскорбленных в зале суда, а ночью превращается в супергероя в маске, восстанавливая справедливость на улицах города самыми радикальными методами.

"Догма"

Главные герои - два падших ангела по имени Локи и Бартлби. Они обречены вечно торчать в штате Висконсин, но однажды узнают, что у них есть шанс вернуться в рай, правда, для этого нужно воспользоваться католической догмой, провозглашенной кардиналом-новатором: каждый прошедший через освященную арку в соборе в Нью-Джерси получает отпущение грехов. Но не все так просто - вернувшись на небо, они нарушат принцип, на котором держится все мироздание и могут стереть мир с лица земли.

"Армагеддон"

Вероятно сюжет этого фильма знаю все, но если же вы его не смотрели, то он рассказывает о том, как горстка людей пытается противостоять концу света, который вот-вот должен наступить из-за приближения к Земле огромного астероида.

"Чужой билет"

Герой фильма обменивает билеты на самолет с другим мужчиной, который погибает на этом рейсе в результате крушения. Через некоторое время главный герой влюбляется в жену покойного.

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