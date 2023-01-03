Что посмотреть: 12 рождественских фильмов из двухтысячных, которые поднимут вам настроение

Это фильмы, которые учат нас, что необходимо верить в чудеса, даже тогда, когда жизнь показывает свою самую темную сторону.

В начале нулевых выходило очень много забавных семейных рождественских комедий и мелодрам о которых не стоит забывать. Эти фильмы можно пересматривать ежегодно в зимнее время, чтобы поднимать настроение.

"Четыре Рождества", 2008 год

Главные герои фильма - пара, которая уже несколько лет живут вместе, но не хотят женится, ведь оба являются ярыми противниками брака. А виной всему их родители, которые уже давно развелись. Каждый год герои придумывают план для родственников, чтобы не отмечать с ними Рождество, а сами в это время куда-нибудь отправляются на отдых. Так было и в этот раз, но из-за плохой погоды все вылеты отменены, а их показывают по телевизору, как тех, кто застрял в аэропорту. Таким образом у них уже не выходит отвертеться от родственников, которые настаивают на переезде.

"Интуиция", 2001 год

Это трогательный и романтичный фильм рассказывает о Джонатане и Саре, которые знакомятся в предновогоднее время и проводит приятный вечер вместе. Однако перед расставанием у них возникает дилемма - обмениваться ли контактами. Джонатан предлагает обменяться телефонами, Сара отказывается, предлагая все оставить на выбор случайности. Она записывает телефон на обложке случайной книги в магазине, он на 5-долларовой купюре. Если судьбе будет угодно, они найдут друг друга.

"Добро пожаловать, или соседям вход воспрещен", 2006 год

В этой комедии рассказывается о двух семьях между которыми разворачивается соревнование перед Рождеством. Оба соседа хотят, чтобы их дом был самым красивым, но в результате борьба заходит слишком далеко.

"Семьянин", 2000 год

Главный герой фильма - успешный и богатый мужчина, но несмотря на красивую квартиру и хорошую работу он очень одинок. Когда-то у него была любовь, но из-за стажировки много лет тому назад он ее потерял. Однако из-за необычного и волшебного инцидента герой фильма на утро оказывается женат на той самой девушке, которую когда-то так сильно любил.

"Отпуск по обмену", 2006 год

Этот добрый и забавный фильм рассказывает о двух женщинах, которые решают на Рождество поменяться домами и немного изменить обстановку. Так милая британка оказывается в солнечной Калифорнии, а богатая американка - в английской деревушке. Неожиданной для самих себя каждая из этих женщин находит настоящую любовь на новом месте.

"Реальная любовь", 2003 год

Этот романтический британский фильм состоит из девяти параллельно развивающихся историй, действие которых происходит в конце 2003 года, но вот кульминация каждой из них припадает на Сочельник.

"Ноэль", 2004 год

Действие фильма происходит в Нью-Йорке перед Рождеством, а рассказывает он о об одинокой женщине, которая вынуждена ухаживать за пожилой матерью. Но несмотря на все невзгоды героиня ждет настоящего чуда, которое обязательно должно случиться. В один из праздничных дней она знакомится с молодой и симпатичной девушкой Ниной и эта встреча меняет их жизни навсегда.

"Привет семье!", 2005 год

Действие в фильме развивается вокруг семьи Стоунов, которая собралась на Рождество в доме родителей. Однако среди гостей в этом году будет и новая невеста их старшего сына-карьериста - Мередит, с которой она познакомился в командировке. Невеста тоже деловая женщина, но теперь ей нужно завоевать одобрение всех родственников своего возлюбленного, а она из не очень понравилась.

"Эльф", 2003 год

Во время Рождества Санта-Клаус, как всегда, развозил подарки детям, но в одном из детских домов в его большой мешок забрался малыш. Не заметив ребенка Санта привез его в на Северный Полюс. Однако семья эльфов решила усыновить мальчика и вырастить, как настоящего эльфа. Спустя много лет, когда герой вырос, он решает найти своего настоящего отца в человеческом мире.

"Гринч - похититель Рождества", 2000 год

Действие фильма происходит в вымышленном городке, где жители забыли для чего на самом деле нужно Рождество, а только соревнуются, кто подарит самый лучший подарок. Лохматый Гринч также решил сделать подарок собственными руками, но у местных он вызывает только смех. Из-за этого случая Гринч обижается на всех, поселяется на отвесной скале за городом и копит злобу. Но однажды он решает отомстить и похитить у всех этих Рождество.

"Пережить Рождество", 2004 год

Герой фильма - Дрю Лэтэм - богатый, но очень одинокий парень. Как-то перед Рождеством он решает посмотреть на дом, в котором вырос, чтобы забыть все обиды детства. Однако теперь там живет совершенно другая семья и молодой и странный богач решает нанять их на праздники, чтобы играли его родственников.

"Фред Клаус, брат Санты", 2007 год

Оказывается даже у Санта-Клауса есть брат, но он совершенно отличается от любимца детей. Фред Клаус - полная противоположность своего знаменитого брата и он потерял веру в дух Рождества. Однажды Фрэд летит на Северный Полюс по приглашению брата-Санты, где обнаруживает, что брат попал в большую беду. Теперь Фреду предстоит спасти праздник.

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